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Федоров Михайло (848) Starlink (225)

Зараз у країні працює 12 тис. терміналів Starlink, - Федоров

starlink

Термінали Starlink допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав очільник Мінцифри Михайло Федоров

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", - розповів міністр.

Далі він повідомив, що в Україні термінали тестуються у найбільш екстремальних умовах і ці дані передаються розробникам.

"Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - додав Михайло Федоров.

Також читайте: До кінця року в поїздах "Укрзалізниці" з'явиться інтернет від Starlink, - Держспецзв'язку

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Болтун- находка для шпиона.
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26.07.2022 00:45 Відповісти
В екстремальних умовах і для спеціалізованого використання,Starlink дуже добре.А для звичайного користувача,зараз він в дуже дорогий.В нас абонплата за інтернет в місяць,менше 10 доларів і швидкість дуже хороша.
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26.07.2022 00:58 Відповісти
В мене 500 мбит за 190 грн
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26.07.2022 01:02 Відповісти
Квартира,чи приватний сектор?
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26.07.2022 01:14 Відповісти
В мене 1 гігабіт 150 грн в Києві в квартирі. Зараз інтернет дуже дешевий. Але це ненадовго
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26.07.2022 03:55 Відповісти
в Україні інтернет дешевий
в мене у лісі коаксіал - $100 за 600 мбіт та ще $100 за телебачення і $50 за необмежений сотовий 😡
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26.07.2022 04:24 Відповісти
и кто это сделал?
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26.07.2022 01:10 Відповісти
Той хто НЕ користується батутом! 😂
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26.07.2022 02:25 Відповісти
Как говорил Золкин - Почему какой то парень из москвы заслуживает большей зарплаты, чем кто то в регионах...
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26.07.2022 07:09 Відповісти
 
 