Зараз у країні працює 12 тис. терміналів Starlink, - Федоров
Термінали Starlink допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав очільник Мінцифри Михайло Федоров
"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", - розповів міністр.
Далі він повідомив, що в Україні термінали тестуються у найбільш екстремальних умовах і ці дані передаються розробникам.
"Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - додав Михайло Федоров.
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в мене у лісі коаксіал - $100 за 600 мбіт та ще $100 за телебачення і $50 за необмежений сотовий 😡