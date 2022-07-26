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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27045) Резніченко (517)

Армія РФ обстріляла Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, - Резніченко

дніпропетровщина

Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів... Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах.

У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.

Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вночі атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала 10-річна дівчинка, - Резніченко

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Криворогатый ! Чего молчишь? Ааа, мирно спишь со своими трудягами и ждешь 22.00 пока можно из новостей видосиков попилить и что нибудь изрыгнуть ?
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26.07.2022 08:45 Відповісти
 
 