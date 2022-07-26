Росіяни зранку обстріляли Сумщину з мінометів, - Живицький

Зранку, 26 липня, російські війська з мінометів обстріляли громаду у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли. Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади, було 6 прильотів з міномету", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що жертв і руйнувань немає.