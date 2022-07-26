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Росіяни зранку обстріляли Сумщину з мінометів, - Живицький

сумщина,живицький

Зранку, 26 липня, російські війська з мінометів обстріляли громаду у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли. Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади, було 6 прильотів з міномету", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що жертв і руйнувань немає.
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А що у відповідь?
Як казав зезидент 'просто перестать стрелять!"
Перестали ...
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26.07.2022 10:07 Відповісти
Які каральні дії були предприйнято? Чим росіяни заплатили щоб до них прийшло розуміння що так робити не можна бо жопа буде боліти? Нічим.
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26.07.2022 10:22 Відповісти
ответ через двадцать секунд прямо в плиту миномета - это не карательная акция. Карательная акция - это захерачить в сельмаг или свиноферму. Разницу чувствуете?
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26.07.2022 10:29 Відповісти
 
 