На кордоні з Польщею утворилися довжелезні черги вантажівок

На найбільш завантаженому пункті пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин" - утворилися аномальні черги вантажівок.

Про це повідомив заступник міністра Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Середня довжина черги тут збільшилася майже у декілька разів порівняно з попереднім тижнем - з з 1,2 до 15 км на добу. Наразі це більше 1150 транспортних засобів. Періодами черга сягає 23 (!) км", - написав він.

Причина черг - те, що з польського боку кордонів не вистачає фітосанітарів. Українська сторона пропонувала полякам збільшити кількість правцівників на пункті пропуску або взагалі винести фітосанітарний та ветеринарний контроль за межі пункту пропуску.

25 липня сторони домовились в рамках експерименту про тиждень взаємного контролю та обміну даними щодо кількості оглянутих транспортних засобів та часу їхнього очікування у черзі.

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Нагадаємо, з 27 червня перетнути пункт пропуску "Ягодин" у Волинській області можуть лише великогабаритні вантажівки та рейсові автобуси. Нові правила ввели для того, щоб зменшити черги вантажівок. Легкові автомобілі та вантажівки до 7,5 тонн скеровують до інших пунктів пропуску.