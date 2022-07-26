Колишню резиденцію президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" перетворюють на парк із новим статусом.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Там ціла низка об'єктів була (ред. - за часів Януковича), основна - це була урядова резиденція "Межигір'я", навколо якої і будувалися усі ці схеми, які наразі розслідуються нашими антикорупційними органами. Але от коли ми почали оголошувати про пам'ятку, я вирішив подивитися, як буде називатися - парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я"", - розповів Немчінов.

Він зазначив, що парком керуватиме Міністерство екології. В майбутньому, можливо, буде створена агенція, яка керуватиме природоохоронним фондом, зокрема і майбутнім заповідником.

Також читайте: Розслідування справи "Межигір'я" стосовно Януковича і його сина завершено, - НАБУ

Щодо того, що змінить новий статус "Межигір'я" для людей, то за словами урядовця, новий статус дозволить функціонувати резиденції і усі громадяни зможуть отримати доступ до неї.