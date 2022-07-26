Окупанти пропонують людям у Маріуполі для пиття воду з фекальною речовиною

У Маріуполі окупанти набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України дослідили проби води, яку російські окупанти привозять маріупольцям для приготування їжі та пиття. Виявилося, що вода, яку загарбники позиціонують як питну та очищену, набрана в річці Кальчик. І пити її не можна.

"Вода має в своєму складі – коліформи. Простою мовою (більш складне офіційне пояснення від спеціалістів сьогодні на ТГ каналі Міськ ради) воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії)", - ідеться у дописі.

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