Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко
Російські загарбники планують перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - йдеться в повідомленні.
Маріуполь називався Жданов за часів СРСР із 1948 до 1989 року.
Топ коментарі
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+9 neverlok lok
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Будь ласка, зачекайте...
тоді єкатєрінбург в свєрдловск пєтєрбург в лєнінград волгоград в сталінград ну і т.д.
а ми самі розберемось , що потрібно перейменувати , а що ні 😠
забирайтеся геть з нашоі краіни , поки живі 😡
Деграданты
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
Колись я проходив практику в прокуратурі.
Була справа, де в київській області два дебіли зайшли в будинок і вбили ножами всіх, хто був на першому поверсі. Старші помирали мовчки, без галасу, бо боялися, що діти, яких вклали спати, прокинуться і підуть перевірити, що відбувається.
Але не про це я хотів написати - не про саме вбивство чи грабіж. Я хотів написати про батька сім'ї, який вірив у якогось бога, що забороняв замки і зачинені двері. Будинок був дорогий, але замків на дверях не було взагалі ніяких… сама будівля була побудована окремо від села за лісом.
...Ми втратили комбата 28 ОМБр… а перед цим втрачали тисячами дітей, які пішли захищали будинок, з якого зняв замки Зеленський. Бог зеленського - Кремль. Зеля впустив Кремль у хату, яка стояла окремо від села, і ніхто в селі не чує, як нас вбивають, ніхто не хоче чути. Бо ми самі жили в хаті без замків, сліпо довіряючи ********* зраднику…
Там уже не то, что ГУлаг, там уже Бухенвальд.
Они уже превзошли фашистов!!!
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm
Скоро будут газовые камеры, чтобы умертвлять украинцев?
Это звери
Ну, з них буде, повернули ж вони Кадіївці ім'я алкаша Алексєя Стаканова. Але тут і самій Україні крити нічим, вулиці Пушкіна перейменовує, а аж дві області, Дніпропетровська та Кіровоградська, досі носять імена більшовиків
До революции очень была популярна "Ждановская жидкость".
Продавался в аптеках специфический состав для ароматизации разлагающихся трупов(была тогда такая мода, покойника по неделе держать дома).
Помню, когда лавиной пошли требования вернуть имя Мариуполь, очень упирали на эту ассоциацию.
Це штучне суспільство зрощене на пропоганді, людоненависництві, совкодрочерстві. Це їх нова релігія. То що вони себе вважають "православними" - то ширма, це сатаністи а православні релігійні символіки то лиш прикриття. Зєднати в симбіозі монархічні ритуали, комуністичні вчення, сталінізм та релігію то можливо лише в кацапії. Для здорового мислення це речі неможливі взагалі, а там все можливо.
Недавно тут було інтервью однієї людини, героя що був визволений з полону ДНР, фамілії не памятаю, але мені сподобалась його розповідь про застінки МГБ ДНР що точно відображає це божевілля - він розказував що його завели в кабінет слідчого і на стінах він побачив портрети Путіна, Сталіна і Миколи другого, прапор ссср і він все зрозумів куди попав....