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Маріуполь (3205) окупація (6520) перейменування (582) Андрющенко Петро (692)

Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники планують перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - йдеться в повідомленні.

Маріуполь називався Жданов за часів СРСР із 1948 до 1989 року.

Дивіться також: Для маріупольців росіяни будують бетонні "курники" без опалення, - Андрющенко. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
Убогие. Ничего нового предложить не в состоянии. Тянут всё мерзкое, что запомнили.
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26.07.2022 12:35
+11
Орки , будете хазяйнувати на расєє , якщо живими туди дістанетесь ,
а ми самі розберемось , що потрібно перейменувати , а що ні 😠
забирайтеся геть з нашоі краіни , поки живі 😡
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26.07.2022 12:35
+9
так в Магаданов хай переіменують ...скрєпнєнько вийде
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26.07.2022 12:33
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так в Магаданов хай переіменують ...скрєпнєнько вийде
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26.07.2022 12:33 Відповісти
Краще на путінград або ху...лоград
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26.07.2022 12:45 Відповісти
На честь Олега Володимировича?
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26.07.2022 12:34 Відповісти
круто доютубивська олєжка)
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26.07.2022 12:36 Відповісти
Убогие. Ничего нового предложить не в состоянии. Тянут всё мерзкое, что запомнили.
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26.07.2022 12:35 Відповісти
За їх логікою, сталінський прихвостень Андрюшка є більш достойнішим за святу Марію))
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26.07.2022 12:42 Відповісти
кацапи імбіцили
тоді єкатєрінбург в свєрдловск пєтєрбург в лєнінград волгоград в сталінград ну і т.д.
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26.07.2022 12:35 Відповісти
Рыбинск в андропов, Донецк исключительно в сталино.
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26.07.2022 12:44 Відповісти
Орки , будете хазяйнувати на расєє , якщо живими туди дістанетесь ,
а ми самі розберемось , що потрібно перейменувати , а що ні 😠
забирайтеся геть з нашоі краіни , поки живі 😡
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26.07.2022 12:35 Відповісти
А нам кажуть какая разница.
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26.07.2022 12:36 Відповісти
р є ф є р є н д у м
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26.07.2022 12:38 Відповісти
Якісь мільйони ходячих атавізмів. Через портал часу прорвались варвари з минулого з Z свастикою на лобі🤦
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26.07.2022 12:38 Відповісти
Эти все в трупе Совка копаются

Деграданты
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26.07.2022 12:38 Відповісти
У когось ще є сумніви в тому що кацапи відновлюють сталінський ГУлаг?
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26.07.2022 12:39 Відповісти
И колючей проволкой вокруг обтяните чтобы лагерные крысы не разбежались
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26.07.2022 12:42 Відповісти
Маріуполь побудовано на місці містечка Домаха- паланкового центру Війська Запорозького Низового
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26.07.2022 12:42 Відповісти
То Мы знаем, а кацапам похрен. Они мумии в зиккурате в центре столицы поклоняются.
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26.07.2022 12:51 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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26.07.2022 12:43 Відповісти
Хай перейменують пітер назад, у санкт-лєнінград…
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26.07.2022 12:45 Відповісти
в *********
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26.07.2022 12:45 Відповісти
-бург как-то Европой отдает. Исключительно ******** в **********.
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26.07.2022 12:54 Відповісти
Я в шоці. Прилізла мразота в чужу країну. Повбивала, понасилувала, розікрала, розбомбила, порядки свої установлює, паспорти.... Куди дивляться всі ці ООНи, ОБСЕри, країни типа демократичні... всі обезпокоюються, всі обісралися по самі вуха? Одні Українці не дрогнули перед чорною навалою... Хіба не можна всім світом якусь фашистську рашку стерти з лиця землі??? Щоб в історії залишився тільки пушкін, а про пукіна більше навіть нніхто і не згадував????...
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26.07.2022 12:47 Відповісти
REDакціЯ approved @wiskas_pumius

Колись я проходив практику в прокуратурі.
Була справа, де в київській області два дебіли зайшли в будинок і вбили ножами всіх, хто був на першому поверсі. Старші помирали мовчки, без галасу, бо боялися, що діти, яких вклали спати, прокинуться і підуть перевірити, що відбувається.
Але не про це я хотів написати - не про саме вбивство чи грабіж. Я хотів написати про батька сім'ї, який вірив у якогось бога, що забороняв замки і зачинені двері. Будинок був дорогий, але замків на дверях не було взагалі ніяких… сама будівля була побудована окремо від села за лісом.
...Ми втратили комбата 28 ОМБр… а перед цим втрачали тисячами дітей, які пішли захищали будинок, з якого зняв замки Зеленський. Бог зеленського - Кремль. Зеля впустив Кремль у хату, яка стояла окремо від села, і ніхто в селі не чує, як нас вбивають, ніхто не хоче чути. Бо ми самі жили в хаті без замків, сліпо довіряючи ********* зраднику…
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26.07.2022 12:48 Відповісти
Лучше переименуйте в Какая Разница
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26.07.2022 12:51 Відповісти
Они уже жгут украинские учебники и книги.
Там уже не то, что ГУлаг, там уже Бухенвальд.
Они уже превзошли фашистов!!!

Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

Скоро будут газовые камеры, чтобы умертвлять украинцев?
Это звери
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Жданов - найвірнопідданіший зі сталінського оточення. Гидка особа, щось на кшталт нинішнього Патрушева за Путіна або Суслова за Брежнєва. І повертати Маріуполю ім'я Жданова...
Ну, з них буде, повернули ж вони Кадіївці ім'я алкаша Алексєя Стаканова. Але тут і самій Україні крити нічим, вулиці Пушкіна перейменовує, а аж дві області, Дніпропетровська та Кіровоградська, досі носять імена більшовиків
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Блин, Жданов звучит как концлагерь
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Ну, почему как концлагерь.
До революции очень была популярна "Ждановская жидкость".
Продавался в аптеках специфический состав для ароматизации разлагающихся трупов(была тогда такая мода, покойника по неделе держать дома).
Помню, когда лавиной пошли требования вернуть имя Мариуполь, очень упирали на эту ассоциацию.
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26.07.2022 13:03 Відповісти
ото те що треба знати всім та не заводити в собі марні сподівання що то колись там зніниться в них..
Це штучне суспільство зрощене на пропоганді, людоненависництві, совкодрочерстві. Це їх нова релігія. То що вони себе вважають "православними" - то ширма, це сатаністи а православні релігійні символіки то лиш прикриття. Зєднати в симбіозі монархічні ритуали, комуністичні вчення, сталінізм та релігію то можливо лише в кацапії. Для здорового мислення це речі неможливі взагалі, а там все можливо.
Недавно тут було інтервью однієї людини, героя що був визволений з полону ДНР, фамілії не памятаю, але мені сподобалась його розповідь про застінки МГБ ДНР що точно відображає це божевілля - він розказував що його завели в кабінет слідчого і на стінах він побачив портрети Путіна, Сталіна і Миколи другого, прапор ссср і він все зрозумів куди попав....
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26.07.2022 13:02 Відповісти
Для Олега Жданова це буде сюрприз
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26.07.2022 13:13 Відповісти
ипанутым нет покоя...
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26.07.2022 13:15 Відповісти
Скрепненько. Гундяєв одобрює.
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26.07.2022 13:21 Відповісти
а ось як саме виглядає а какая разница
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26.07.2022 14:44 Відповісти
Краснодирі макаки сралінські вилупки, праправнуки Шарікова, все логічно в ватній секті кончених совкопітеків 🤐😵‍💫😨
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26.07.2022 15:05 Відповісти
одним из условий капитуляции оркостана должно быть полный запрет "россия" и производных слов у них и возврат изторического мокселя или че го нить подобного
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26.07.2022 15:13 Відповісти
 
 