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Для маріупольців росіяни будують бетонні "курники" без опалення, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі для людей, які втратили житло, російські загарбники будують бетонні "курники" - із щілинами та без можливості прокласти централізоване опалення.

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В Приморському районі окупанти будують збірні бетонні курники під виглядом багатоповерхівок. Що не типово - майже мовчки. Без пафосу, пропаганди і всього цього. Але, якщо подивитись, на те як - стає зрозуміло чому. Бетоні коробки сталять одна на одну на … бетоні цегли без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок - простолюдинів. Вся справжня турбота на власні очі.

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До речі, стає зрозумілим, що ніякого опалення навіть спроби не буде. Все будівництво тягнуть не тільки до фортифікацій, але до найближчої точки Маріупольського району де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, постійно обіцяне і неможливе до відновлення. Отже, маріупольці. Евакуюйтесь поки вас не порозселяли по цих небезпечних бетонних камерах. Зима - близько", - розповів він.

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6702) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+17
Як уміють так і будують. Бо ж не пошлють таджиків чи киргизів. Ті хоч гастарбайтери та будують на совість. Але й гастарбайтери скінчилися
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25.07.2022 21:16
+17
Ізконно рузкоє жильйо, - the lachuga. )))

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25.07.2022 21:19
+11
А які домівки будує для переселенців влада на території України?
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25.07.2022 21:38
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Як уміють так і будують. Бо ж не пошлють таджиків чи киргизів. Ті хоч гастарбайтери та будують на совість. Але й гастарбайтери скінчилися
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25.07.2022 21:16 Відповісти
Ізконно рузкоє жильйо, - the lachuga. )))

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25.07.2022 21:19 Відповісти
ну...., по их меркам, это отель люкс......
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25.07.2022 21:23 Відповісти
ну если палить дрова по центру ПЕЩЕРЫ , то градусов 12-17 воздуха можно добиться. такой себе чум, как умеют.
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25.07.2022 21:25 Відповісти
Бункерное мышление не отпускает, *****...
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25.07.2022 21:26 Відповісти
Це вони готуються до оборони, коли ЗСУ штурмуватимуть місто.
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25.07.2022 21:35 Відповісти
Не обмінювати їх, поки не розбируть цієї "творчості"!
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25.07.2022 21:37 Відповісти
Ублюдки.На чужой земле они уже распоряжаются, будують.
Идите у себя будуйте, как-нибудь без вам обойдемся, уроды
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25.07.2022 21:37 Відповісти
А які домівки будує для переселенців влада на території України?
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25.07.2022 21:38 Відповісти
Ніякі. Не на часі.
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25.07.2022 21:53 Відповісти
а разве "курники" устроят всех?
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25.07.2022 22:01 Відповісти
Ось такі наприклад
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25.07.2022 22:19 Відповісти
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25.07.2022 22:21 Відповісти
мразота, в спам!
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25.07.2022 23:14 Відповісти
Сам ти мразота, дамир терентьев.А на фото що надав Злий Грицько будиночки що подарував польский уряд.
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26.07.2022 01:23 Відповісти
"Хрущовки" нового покоління - ще менше "ізлішеств", ще більше бетону.
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25.07.2022 21:39 Відповісти
Стесняюсь спросить, а мы что, Мариуполь уже насовсем сдали?
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25.07.2022 21:39 Відповісти
А які курники вони заслуговують?
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25.07.2022 21:44 Відповісти
Українці заслуговують на краще.
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25.07.2022 22:10 Відповісти
то не українці
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25.07.2022 22:57 Відповісти
Может и не стоит так намекать. Но города таким каким Мариуполь был, не когда уже не будет. Квалифицированные рабочие и семьи выехали. Меткомбинаты ведь не жбк, и порт не склад тары. Работать некому будет. Все капец. Проиграли все.
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25.07.2022 21:50 Відповісти
путлєр нищить промисловість сусідньої вільної країни - це його єдина ціль.
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25.07.2022 22:11 Відповісти
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25.07.2022 21:55 Відповісти
Так живуть мільйони росіян... Саме так виглядає "русскій мір"....

Ось вам дані про "газофікацію росії"

https://youtu.be/POM7ZM_8JxY
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25.07.2022 21:57 Відповісти
Кран жовто-блакитний, перефарбувати забули. пдри кацапські. Знищили квітуче місто з зарплатами більше Києва взамін збудують пару показушних курників.
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25.07.2022 22:07 Відповісти
Schweinen
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25.07.2022 22:18 Відповісти
маріупольська мерзотна вата не варта й тих курятників. Ця паскудна частина населення України майже стовідсотково шукала руське мір.... нехай скоштують. А територію ми повернемо. І, бажано, без тієї сволоти
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25.07.2022 22:56 Відповісти
"Вата" мала уявлення про "руzкій мір" з телевізорів. І там він виглядав благородно, прогресивно і велично. А тепер зустрілись з реальними кацапами і виявилось що справжні кацапи тупі, злі, садисти, мародери, гвалтівники, злодії і вбивці. Кацапи всю свою історію були, є і ще довго будуть "людожерами" (людиноненависниками). Думаю що багато тієї російськомовної сволоти зараз просто в шоці від реалій "руzкого міра".
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26.07.2022 01:39 Відповісти
Більщість маріупольців це Українці, вата є всюди, і в Київі і в Харкові і навіть во Львові.
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26.07.2022 02:29 Відповісти
Кацапи , не спішіть поперед батька в пекло , так як гнатимемо вас із Маріуполя , як скажених псів 😠
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26.07.2022 01:01 Відповісти
Спасібо зєлє за щасливе життя.
Яке щастя для країни було обрати це чувирдло у 2019 му.
Де такого гнідоса ще можна знайти.
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26.07.2022 02:27 Відповісти
 
 