Для маріупольців росіяни будують бетонні "курники" без опалення, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі для людей, які втратили житло, російські загарбники будують бетонні "курники" - із щілинами та без можливості прокласти централізоване опалення.

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В Приморському районі окупанти будують збірні бетонні курники під виглядом багатоповерхівок. Що не типово - майже мовчки. Без пафосу, пропаганди і всього цього. Але, якщо подивитись, на те як - стає зрозуміло чому. Бетоні коробки сталять одна на одну на … бетоні цегли без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок - простолюдинів. Вся справжня турбота на власні очі.

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До речі, стає зрозумілим, що ніякого опалення навіть спроби не буде. Все будівництво тягнуть не тільки до фортифікацій, але до найближчої точки Маріупольського району де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, постійно обіцяне і неможливе до відновлення. Отже, маріупольці. Евакуюйтесь поки вас не порозселяли по цих небезпечних бетонних камерах. Зима - близько", - розповів він.