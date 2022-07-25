Для маріупольців росіяни будують бетонні "курники" без опалення, - Андрющенко. ВIДЕО
У Маріуполі для людей, які втратили житло, російські загарбники будують бетонні "курники" - із щілинами та без можливості прокласти централізоване опалення.
Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. В Приморському районі окупанти будують збірні бетонні курники під виглядом багатоповерхівок. Що не типово - майже мовчки. Без пафосу, пропаганди і всього цього. Але, якщо подивитись, на те як - стає зрозуміло чому. Бетоні коробки сталять одна на одну на … бетоні цегли без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Отже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок - простолюдинів. Вся справжня турбота на власні очі.
До речі, стає зрозумілим, що ніякого опалення навіть спроби не буде. Все будівництво тягнуть не тільки до фортифікацій, але до найближчої точки Маріупольського району де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, постійно обіцяне і неможливе до відновлення. Отже, маріупольці. Евакуюйтесь поки вас не порозселяли по цих небезпечних бетонних камерах. Зима - близько", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Идите у себя будуйте, как-нибудь без вам обойдемся, уроды
Ось вам дані про "газофікацію росії"
https://youtu.be/POM7ZM_8JxY
Яке щастя для країни було обрати це чувирдло у 2019 му.
Де такого гнідоса ще можна знайти.