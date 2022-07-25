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Для мариупольцев россияне строят бетонные "курятники" без отопления, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе для людей, лишившихся жилья, российские захватчики строят бетонные "курятники" - со щелями и без возможности проложить централизованное отопление.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. В Приморском районе оккупанты строят сборные бетонные курятники под видом многоэтажек. Что не типично – почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но, если посмотреть, на то как – становится понятно почему. Бетоные коробки ставят друг на друга на … бетонные кирпичи без скрепления между собой… Щели с руку… И одна клетка на одну семью… Всего 266 квартир, или на 600–700 человек… Соответственно, в условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный дом – простолюдинов. Вся настоящая забота своими глазами.

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Кстати, становится ясно, что никакого отопления даже попытки не будет. Все строительство тянут не только к фортификациям, но и в ближайшую точку Мариупольского района, где есть газ и электричество. Здесь и заканчивается газоснабжение, постоянно обещанное, и которое невозможно восстановить. Итак, мариупольцы, эвакуируйтесь пока вас не расселили в эти опасные бетонные камеры. Зима – близко", – рассказал он.

Мариуполь (5713) оккупация (10152) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+17
Як уміють так і будують. Бо ж не пошлють таджиків чи киргизів. Ті хоч гастарбайтери та будують на совість. Але й гастарбайтери скінчилися
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25.07.2022 21:16
+17
Ізконно рузкоє жильйо, - the lachuga. )))

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25.07.2022 21:19
+11
А які домівки будує для переселенців влада на території України?
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25.07.2022 21:38
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Як уміють так і будують. Бо ж не пошлють таджиків чи киргизів. Ті хоч гастарбайтери та будують на совість. Але й гастарбайтери скінчилися
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25.07.2022 21:16 Ответить
Ізконно рузкоє жильйо, - the lachuga. )))

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25.07.2022 21:19 Ответить
ну...., по их меркам, это отель люкс......
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25.07.2022 21:23 Ответить
ну если палить дрова по центру ПЕЩЕРЫ , то градусов 12-17 воздуха можно добиться. такой себе чум, как умеют.
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25.07.2022 21:25 Ответить
Бункерное мышление не отпускает, *****...
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25.07.2022 21:26 Ответить
Це вони готуються до оборони, коли ЗСУ штурмуватимуть місто.
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25.07.2022 21:35 Ответить
Не обмінювати їх, поки не розбируть цієї "творчості"!
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25.07.2022 21:37 Ответить
Ублюдки.На чужой земле они уже распоряжаются, будують.
Идите у себя будуйте, как-нибудь без вам обойдемся, уроды
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25.07.2022 21:37 Ответить
А які домівки будує для переселенців влада на території України?
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25.07.2022 21:38 Ответить
Ніякі. Не на часі.
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25.07.2022 21:53 Ответить
а разве "курники" устроят всех?
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25.07.2022 22:01 Ответить
Ось такі наприклад
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25.07.2022 22:19 Ответить
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25.07.2022 22:21 Ответить
мразота, в спам!
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25.07.2022 23:14 Ответить
Сам ти мразота, дамир терентьев.А на фото що надав Злий Грицько будиночки що подарував польский уряд.
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26.07.2022 01:23 Ответить
"Хрущовки" нового покоління - ще менше "ізлішеств", ще більше бетону.
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25.07.2022 21:39 Ответить
Стесняюсь спросить, а мы что, Мариуполь уже насовсем сдали?
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25.07.2022 21:39 Ответить
А які курники вони заслуговують?
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25.07.2022 21:44 Ответить
Українці заслуговують на краще.
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25.07.2022 22:10 Ответить
то не українці
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25.07.2022 22:57 Ответить
Может и не стоит так намекать. Но города таким каким Мариуполь был, не когда уже не будет. Квалифицированные рабочие и семьи выехали. Меткомбинаты ведь не жбк, и порт не склад тары. Работать некому будет. Все капец. Проиграли все.
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25.07.2022 21:50 Ответить
путлєр нищить промисловість сусідньої вільної країни - це його єдина ціль.
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25.07.2022 22:11 Ответить
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25.07.2022 21:55 Ответить
Так живуть мільйони росіян... Саме так виглядає "русскій мір"....

Ось вам дані про "газофікацію росії"

https://youtu.be/POM7ZM_8JxY
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25.07.2022 21:57 Ответить
Кран жовто-блакитний, перефарбувати забули. пдри кацапські. Знищили квітуче місто з зарплатами більше Києва взамін збудують пару показушних курників.
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25.07.2022 22:07 Ответить
Schweinen
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25.07.2022 22:18 Ответить
маріупольська мерзотна вата не варта й тих курятників. Ця паскудна частина населення України майже стовідсотково шукала руське мір.... нехай скоштують. А територію ми повернемо. І, бажано, без тієї сволоти
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25.07.2022 22:56 Ответить
"Вата" мала уявлення про "руzкій мір" з телевізорів. І там він виглядав благородно, прогресивно і велично. А тепер зустрілись з реальними кацапами і виявилось що справжні кацапи тупі, злі, садисти, мародери, гвалтівники, злодії і вбивці. Кацапи всю свою історію були, є і ще довго будуть "людожерами" (людиноненависниками). Думаю що багато тієї російськомовної сволоти зараз просто в шоці від реалій "руzкого міра".
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26.07.2022 01:39 Ответить
Більщість маріупольців це Українці, вата є всюди, і в Київі і в Харкові і навіть во Львові.
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26.07.2022 02:29 Ответить
Кацапи , не спішіть поперед батька в пекло , так як гнатимемо вас із Маріуполя , як скажених псів 😠
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26.07.2022 01:01 Ответить
Спасібо зєлє за щасливе життя.
Яке щастя для країни було обрати це чувирдло у 2019 му.
Де такого гнідоса ще можна знайти.
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26.07.2022 02:27 Ответить
 
 