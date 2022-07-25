Для мариупольцев россияне строят бетонные "курятники" без отопления, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе для людей, лишившихся жилья, российские захватчики строят бетонные "курятники" - со щелями и без возможности проложить централизованное отопление.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. В Приморском районе оккупанты строят сборные бетонные курятники под видом многоэтажек. Что не типично – почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но, если посмотреть, на то как – становится понятно почему. Бетоные коробки ставят друг на друга на … бетонные кирпичи без скрепления между собой… Щели с руку… И одна клетка на одну семью… Всего 266 квартир, или на 600–700 человек… Соответственно, в условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный дом – простолюдинов. Вся настоящая забота своими глазами.

Также читайте: Надеюсь, начнем готовить для ВСУ экипажи для танков "Леопард" или "Абрамс", - Резников

Кстати, становится ясно, что никакого отопления даже попытки не будет. Все строительство тянут не только к фортификациям, но и в ближайшую точку Мариупольского района, где есть газ и электричество. Здесь и заканчивается газоснабжение, постоянно обещанное, и которое невозможно восстановить. Итак, мариупольцы, эвакуируйтесь пока вас не расселили в эти опасные бетонные камеры. Зима – близко", – рассказал он.