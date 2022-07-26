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держмайно (43) відставка (1454) ФДМУ (1588)

Тимчасова очільниця Фонду держмайна Батова подала у відставку

батова

В.о. голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву вона опіблкувала у Фейсбуці.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022", - йдеться у тексті заяви.

Тимчасова очільниця Фонду держмайна Батова подала у відставку 01

Також читайте: Рада відправила Сенниченка у відставку з посади голови Фонду держмайна

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Подумаешь, проблема. У бубочки в запаса есть еще немного членов. Членов 95 квартала. А особенно 2 жирных борова, Пекалов и Жека Кошевой. На такой денежной должности они точно не похудают. Да и бубочку не обидят.
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26.07.2022 12:51
+5
Напиляла нормально-пора линяти,доки не замели.
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26.07.2022 12:52
+5
щось узнала про ЗЕлених навоЗЗних мух?
зрозуміла нарешті що працювати на них - зашквар?
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26.07.2022 13:00
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Подумаешь, проблема. У бубочки в запаса есть еще немного членов. Членов 95 квартала. А особенно 2 жирных борова, Пекалов и Жека Кошевой. На такой денежной должности они точно не похудают. Да и бубочку не обидят.
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26.07.2022 12:51 Відповісти
дща к слову сказать ФДМУ это просто эфимерное образование в условиях войны тем более... активы конфискат давноу раках АРМА а ФДМУ активы пора передать в собстевнность Министерства юстиции как держателя соответствующего прогарммного обеспечепния и Реестра такого имущества и вещных и корпоративных прав Украины...
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26.07.2022 13:56 Відповісти
Пацюки тікають з корабля!
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Напиляла нормально-пора линяти,доки не замели.
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26.07.2022 12:52 Відповісти
З чого напиляла? І ти що, свічку тримав, поки вона пиляла, шо так впевнено заявляєш?
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26.07.2022 14:05 Відповісти
щось узнала про ЗЕлених навоЗЗних мух?
зрозуміла нарешті що працювати на них - зашквар?
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26.07.2022 13:00 Відповісти
Всі крадуть ! А ії мабуть не вчили цьому ремеслу. Вона навіть не жидівка котрі мають врождений талант до цього.
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26.07.2022 13:16 Відповісти
ЗАРАЗ ТУДИ НЕ ЗАВОДЯТЬ! А агентур рузге пофіг. Ходиш не ходиш плати оброк
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26.07.2022 13:40 Відповісти
не хоче як чечетов та семенюк
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26.07.2022 13:49 Відповісти
Та і правильно - геть від зеленої плісняви, слизької та смердючої.
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26.07.2022 14:03 Відповісти
 
 