Тимчасова очільниця Фонду держмайна Батова подала у відставку
В.о. голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про відставку.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву вона опіблкувала у Фейсбуці.
"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022", - йдеться у тексті заяви.
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зрозуміла нарешті що працювати на них - зашквар?