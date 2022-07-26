Тимчасова очільниця Фонду держмайна Батова подала у відставку

В.о. голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву вона опіблкувала у Фейсбуці.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022", - йдеться у тексті заяви.

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