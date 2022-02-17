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Рада відправила Сенниченка у відставку з посади голови Фонду держмайна

Рада відправила Сенниченка у відставку з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 318 нардепів.

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Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. 

Автор: 

ВР (14949) відставка (1462) ФДМУ (1602) Сенниченко Дмитро (127)


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Новина пробідних "наших" депутатів.
https://sud.ua/ru/news/publication/229619-verkhovnaya-rada-prinyala-postanovlenie-o-vyplate-deputatam-vtoroy-zarplaty Верховная Рада приняла постановление о выплате депутатам «второй зарплаты»
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17.02.2022 11:32 Відповісти
У відставку? Його повинні були арештувати до проведення повного аудиту!
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17.02.2022 11:45 Відповісти
Они , на глаз, прикинули - внукам точно хватит.
Теперь дай следующему...
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17.02.2022 11:50 Відповісти
Напевно сказав "Гошей більше немає" і його "поперли"
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17.02.2022 12:34 Відповісти
А теперь обеспечьте его охраной, шоб Беня его в окно не вытолкнул.
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17.02.2022 14:19 Відповісти
 
 