Рада відправила Сенниченка у відставку з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 318 нардепів.

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Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року.