Рада відправила Сенниченка у відставку з посади голови Фонду держмайна
Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 318 нардепів.
Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року.
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https://sud.ua/ru/news/publication/229619-verkhovnaya-rada-prinyala-postanovlenie-o-vyplate-deputatam-vtoroy-zarplaty Верховная Рада приняла постановление о выплате депутатам «второй зарплаты»
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