РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости
1 825 6

Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества

Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 318 нардепов.

Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для увольнения главы фонда госимущества Сенниченко не хватило голосов. У нескольких депутатов не сработали кнопки. Проверяется работа системы "Рада"

Автор: 

ВР (29234) отставка (3153) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новина пробідних "наших" депутатів.
https://sud.ua/ru/news/publication/229619-verkhovnaya-rada-prinyala-postanovlenie-o-vyplate-deputatam-vtoroy-zarplaty Верховная Рада приняла постановление о выплате депутатам «второй зарплаты»
показать весь комментарий
17.02.2022 11:32 Ответить
У відставку? Його повинні були арештувати до проведення повного аудиту!
показать весь комментарий
17.02.2022 11:45 Ответить
Они , на глаз, прикинули - внукам точно хватит.
Теперь дай следующему...
показать весь комментарий
17.02.2022 11:50 Ответить
Напевно сказав "Гошей більше немає" і його "поперли"
показать весь комментарий
17.02.2022 12:34 Ответить
А теперь обеспечьте его охраной, шоб Беня его в окно не вытолкнул.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:19 Ответить
 
 