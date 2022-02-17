Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 318 нардепов.

Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для увольнения главы фонда госимущества Сенниченко не хватило голосов. У нескольких депутатов не сработали кнопки. Проверяется работа системы "Рада"