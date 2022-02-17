Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества
Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 318 нардепов.
Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года.
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https://sud.ua/ru/news/publication/229619-verkhovnaya-rada-prinyala-postanovlenie-o-vyplate-deputatam-vtoroy-zarplaty Верховная Рада приняла постановление о выплате депутатам «второй зарплаты»
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