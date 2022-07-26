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Ліцензію російського букмекера 1xBet в Україні досі не анульовано

1xbet

Українські правоохоронні та регуляторні органи досі не анулювали ліцензію російського букмекера 1xBet. Також не заблокований сайт компанії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Журналісти зазначають, що попри те, що питання 1xBet вже дійшло до президента (за 7 днів було зібрано понад 26 тисяч підписів під петицією з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні), правоохоронні органи практично не діють в питанні перевірки російського оператора азартних ігор.

Ще наприкінці червня цього року голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий запевняв, що комісія вже звернулася до СБУ для встановлення істини - чи пов'язана "Твоя беттінгова компанія", якій комісія видала ліцензії під російський бренд 1xBet, чи ні.

Водночас глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник 11 липня заявив, що його відомство запросило у КРАІЛ всі документи, на підставі яких комісія видала ліцензії "Твоєї беттінговой компанії", але КРАІЛ відмовилася видати детективам документацію.

"Зараз вирішується питання про отримання копій ліцензійних справ відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Саме ж Бюро, зазначають автори публікації, також проявляє пасивність у питанні реагування на роботу сайту 1xbet.com в Україні. Річ у тому, що сайт ліцензію не отримував, а тому правоохоронці мають всі підстави відкрити з цього приводу кримінальну справу за статтею 203-2 КК України і заблокувати сайт на території країни. З цього приводу КРАІЛ зверталася в Бюро ще 18 травня 2022 року, проте, як повідомили в комісії, станом на 1 липня так і не отримали відповіді.

Крім того, як з'ясували журналісти, стосовно службових осіб ТОВ "Твоя беттінгова компанія" 27 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - шахрайство і фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну кордонів України або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Однак, в Подільській окружній прокуратурі Києва ніяких результатів досягнуто не було.

Журналісти припускають, що за гальмуванням у цих справах може стояти куратор грального бізнесу в Україні Борис Баум, якого підозрюють у зв'язках із заступником голови Держдуми РФ і спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим.

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Топ коментарі
+14
Як ліквідувати? То ж партьньйори...
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26.07.2022 12:55
+14
Головне Пороха канал закрити. Він, напевно, найбільний зрадник...Якщо ******* було таким до війни, то що має змінитись під час..Я про ЗЕкодло...
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26.07.2022 12:57
+12
Не на часі.
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26.07.2022 12:59
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Як ліквідувати? То ж партьньйори...
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26.07.2022 12:55 Відповісти
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26.07.2022 13:12 Відповісти
A kudi tagda ZE budet stavki delati ...🤔
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26.07.2022 12:55 Відповісти
Що ви таке дурне кажете. Як тільки зелена влада прийшла до влади, так відразу за ігровий бізнес взялася, відмінили податки з такого бізнесу.
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26.07.2022 12:55 Відповісти
Головне Пороха канал закрити. Він, напевно, найбільний зрадник...Якщо ******* було таким до війни, то що має змінитись під час..Я про ЗЕкодло...
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26.07.2022 12:57 Відповісти
мабуть, є великий та надійний дах, або "криша" по їхньому..., ну і що з того, що війна, а в поважних людей бізнес...
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26.07.2022 12:59 Відповісти
Подейкують, що там арахамія круто в темі сидить. От тому й не закривають.
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26.07.2022 13:32 Відповісти
Не на часі.
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26.07.2022 12:59 Відповісти
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26.07.2022 13:14 Відповісти
А как кричали чтоб западный бизнес на роиси не работал и не питал скрепный режим...но 1xbet это другое!
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26.07.2022 13:01 Відповісти
Если не открыть ещё один фронт в Киеве дополнительно к восточному и южному , то можно подписывать капитуляцию https://youtu.be/MRsV_xg_01U
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26.07.2022 13:01 Відповісти
Дермак з Татаровим порішають...
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26.07.2022 13:02 Відповісти
******* КАК ОНИ ДДДДДОООООСТАЛИ!!!!!! Ненавижу их за ихнюю навязчивую рекламу. Все говно что у нас есть, с росии
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26.07.2022 13:03 Відповісти
И этот Баум цельный первый год "президнетства" Зеленского отирался на Банковой. Зачем? Боря умный, а вот те, кто за него голосовал, не шибко...
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26.07.2022 13:07 Відповісти
Скоро їхні прийдуть. Навіщо анулювати ?
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26.07.2022 13:11 Відповісти
так хочеться за шию міцно стиснути пархатого зеленського. щоб ніколи вже не гундосив.
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26.07.2022 13:14 Відповісти
Зате забрали паспорт у Корбана щоб не заважав здавати Дніпро.
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26.07.2022 13:15 Відповісти
Головний лотерейщик там Гетьманчиков, "професіонал со стажем", а власник, жидок від "Лужніковських",давно все проплатив в касу зелених і його "обіжать" ніхто не буде.
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26.07.2022 13:33 Відповісти
Так він же заніс в Офіс такі аргументи, що там зразу зрозуміли, що він в душі напевне недолюблює війну.
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26.07.2022 13:59 Відповісти
Так и роялти за "сваты" получает. Липетская фабрика? то другое, какая разница.
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26.07.2022 14:11 Відповісти
1хбет і на росії нелегальний, праццює через інтернет,якщо платять податки то фіг з ними, швидше схоже на замовлення. "1xBet https://www.kommersant.ru/doc/4500166 управляется компанией с Гибралтара. Сервис запрещен в России, поскольку не прошел обязательное с 2014 года лицензирование Федеральной налоговой службы (ФНС). Его сайт заблокирован, но 1xBet работает через многочисленные «зеркала». Кроме того, как https://www.forbes.ru/biznes/437563-reydery-goskorporaciya-chechenskiy-avtoritet-s-kem-stolknulsya-predpolagaemyy писал Forbes, у него есть «легальный клон» - сервис «1хСтавка», имеющий право на работу в России. Юридическим лицом этого сервиса https://fas.gov.ru/documents/ak-28376-18 является фирма «Букмекер паб», в которой работала Моспанова."
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26.07.2022 14:36 Відповісти
звязків з Порошенко не має??
тож за що закривати??
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26.07.2022 14:57 Відповісти
 
 