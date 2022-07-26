Ліцензію російського букмекера 1xBet в Україні досі не анульовано

Українські правоохоронні та регуляторні органи досі не анулювали ліцензію російського букмекера 1xBet. Також не заблокований сайт компанії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Журналісти зазначають, що попри те, що питання 1xBet вже дійшло до президента (за 7 днів було зібрано понад 26 тисяч підписів під петицією з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні), правоохоронні органи практично не діють в питанні перевірки російського оператора азартних ігор.

Ще наприкінці червня цього року голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий запевняв, що комісія вже звернулася до СБУ для встановлення істини - чи пов'язана "Твоя беттінгова компанія", якій комісія видала ліцензії під російський бренд 1xBet, чи ні.

Водночас глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник 11 липня заявив, що його відомство запросило у КРАІЛ всі документи, на підставі яких комісія видала ліцензії "Твоєї беттінговой компанії", але КРАІЛ відмовилася видати детективам документацію.

"Зараз вирішується питання про отримання копій ліцензійних справ відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Саме ж Бюро, зазначають автори публікації, також проявляє пасивність у питанні реагування на роботу сайту 1xbet.com в Україні. Річ у тому, що сайт ліцензію не отримував, а тому правоохоронці мають всі підстави відкрити з цього приводу кримінальну справу за статтею 203-2 КК України і заблокувати сайт на території країни. З цього приводу КРАІЛ зверталася в Бюро ще 18 травня 2022 року, проте, як повідомили в комісії, станом на 1 липня так і не отримали відповіді.

Крім того, як з'ясували журналісти, стосовно службових осіб ТОВ "Твоя беттінгова компанія" 27 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - шахрайство і фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну кордонів України або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Однак, в Подільській окружній прокуратурі Києва ніяких результатів досягнуто не було.

Журналісти припускають, що за гальмуванням у цих справах може стояти куратор грального бізнесу в Україні Борис Баум, якого підозрюють у зв'язках із заступником голови Держдуми РФ і спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим.