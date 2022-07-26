В окупованому Херсоні та частині області зник інтернет-звя'зок, - облрада

На території тимчасово окупованої Херсонщини та Херсону зник інтернет-зв'язок.

Про це повідомив голова облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні та частині області близько 10-ї години зник інтернет-зв'язок. Ймовірно військові РФ відключили його, щоб завадити херсонцям передавати інформацію ЗСУ", - цитує Самойленка видання.

Водночас, не відкидається можливість технічного збою.

Також читайте: Окупанти блокують на Херсонщині YouTube та Instagram, - Хлань