В окупованому Херсоні та частині області зник інтернет-звя'зок, - облрада
На території тимчасово окупованої Херсонщини та Херсону зник інтернет-зв'язок.
Про це повідомив голова облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Херсоні та частині області близько 10-ї години зник інтернет-зв'язок. Ймовірно військові РФ відключили його, щоб завадити херсонцям передавати інформацію ЗСУ", - цитує Самойленка видання.
Водночас, не відкидається можливість технічного збою.
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але після цього кацапи з усіма своїми планами на обмеження інформації можуть лише посмоктати Путіна