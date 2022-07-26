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В окупованому Херсоні та частині області зник інтернет-звя'зок, - облрада

херсон

На території тимчасово окупованої Херсонщини та Херсону зник інтернет-зв'язок.

Про це повідомив голова облради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні та частині області близько 10-ї години зник інтернет-зв'язок. Ймовірно військові РФ відключили його, щоб завадити херсонцям передавати інформацію ЗСУ", - цитує Самойленка видання.

Водночас, не відкидається можливість технічного збою.

Також читайте: Окупанти блокують на Херсонщині YouTube та Instagram, - Хлань

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Ограничение информации это ключевой момент кацапской пропаганды.
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26.07.2022 14:22 Відповісти
уже появился.
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26.07.2022 14:31 Відповісти
Снова пропал. 14.33
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26.07.2022 14:33 Відповісти
антени старлінк ще досить дорогі ($500) та малорозповсюджені https://www.starlink.com/

але після цього кацапи з усіма своїми планами на обмеження інформації можуть лише посмоктати Путіна
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26.07.2022 14:37 Відповісти
 
 