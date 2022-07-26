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Канада й надалі допомагатиме Україні обладнанням, технікою та зброєю, - посол Галадза

галадза

Канада й надалі надаватиме допомогу Україні, зокрема у питаннях озброєння.

Про це заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза на зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми й надалі допомагатимемо Україні обладнанням, технікою та зброєю. Ми працюємо на нашу спільну перемогу", - сказала Галадза. 

Як зазначається, Стефанчук наголосив, що Україна цінує допомогу Канади та сподівається на її продовження.

"І важливо не зменшувати обертів. Ми не маємо часу зволікати. Світ уже побачив, що наявність новітнього озброєння дає змогу Україні переламати перебіг цієї війни", - наголосив Стефанчук.

Спікер наголосив на важливості "підтримки санкційного режиму" з боку Канади і висловив сподівання, що її приклад наслідуватимуть й інші країни. Він нагадав, що парламент Канади "першим законодавчо прописав можливість використовувати заарештовані російські активи на користь України" та визнав дії Російської Федерації проти України геноцидом українського народу.

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Стефанчук також наголосив на питанні обходу санкцій з боку РФ.

"Неможливо перемогти війну, якщо її спонсорувати. Тому санкції мають бути зрозумілими та однозначними. І ми не маємо права залишати ворогові можливість обійти заборону", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук висловився і за активнішу міжпарламентську співпрацю Канади та України.

"Наші групи дружби мають активніше співпрацювати. Нам варто звернути увагу на визначення багатьох пріоритетів, які стосуються питання загальної перемоги, відновлення України, нашого просування до Європейського Союзу, співпраці у рамках "Великої сімки" та "Великої двадцятки". Це для України залишається пріоритетом - і парламенти можуть сказати своє потужне слово", - наголосив голова парламенту.

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Канадійцям й надалі-черговий респект...
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26.07.2022 15:24 Відповісти
...Якби наша армія була нареченою, а Пентагон - сватами, ми б її вже видали заміж за короля Всесвіту. Я б сказала, що риторика не просто компліментарна, а захоплена.

Таке враження, що Штати вперше допомогають такій мотивованій, грамотній і професійній армії.
Наші хлопці і дівчата у ЗСУ перевищують усі очікування щодо швидкості та якості опанування і застосування найновішої зброї.
Набої не розбазарюють, техніку не втрачають, розумно використовують особливості рельєфу і місцевості.

"Ми всі офігіли", кажуть американські генерали, тільки іншими словами
https://t.me/nuts_roses/1288
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26.07.2022 15:28 Відповісти
Все добре, допомагають, але і турбіну теж раші допомогли поремонтувати, яка необхідність, не зрозуміло....
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26.07.2022 15:31 Відповісти
Кажуть,ніби підтримати єдність ЄС...
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26.07.2022 15:50 Відповісти
Одной жопой на два ***??- НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Или турбину возвращайте обратно или идите *****!!
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26.07.2022 16:34 Відповісти
якщо дупа хитра - то чому ж і ні?
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26.07.2022 17:25 Відповісти
Канада вже допомогла кацапам із турбіною --- тепер і надалі допомагатиме?

чи про це соромно казати вголос?
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26.07.2022 17:24 Відповісти
 
 