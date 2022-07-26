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Австрія (937) газ (10259) газосховище (665) Газпром (3347)

Австрія вилучила у "Газпрому" газосховище, яке РФ відмовлялась заповнювати

газ,австрія

Австрія вилучила у російського "Газпрому" газосховище Гайдах і передала право на його використання місцевій компанії RAG. Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.

Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського "Газпрому" за правилом "використовуй або втратиш". Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.

ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Ним керують кілька операторів, найбільшим із яких була "дочка" російського "Газпрому", компанія GSA. Станом на 24 липня її частина сховища, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена на 0%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище

На початку липня Гевсслер попереджала, що Австрія забере у "Газпрому" сховище, якщо той не почне його заповнювати. Але російська компанія проігнорувала це, тож тепер її частину ПСГ Гайдах передали для заповнення австрійській RAG Austria.

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Топ коментарі
+18
що не допомогла Путіну навіть ця красотка?

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26.07.2022 17:03
+10
Лаптєногіє самі себе переграли
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26.07.2022 17:02
+3
А що, так можна? Без базікань і тяганини десятиліттями? )))
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26.07.2022 18:26
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Лаптєногіє самі себе переграли
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26.07.2022 17:02 Відповісти
що не допомогла Путіну навіть ця красотка?

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26.07.2022 17:03 Відповісти
Вона у відставці. Отакий регулярний облом для рашки! Вкладають гроші в західних політиків, про щось підле з ними домовляються, навіть сам пуйло якусь дівчину танцював...а ті - р-раз! - і у відставку, або їх на виборах прокотили, або навіть запроторили до буцигарні... І ось все треба починати знову - шукати нових політиків-зрадників, вкладати в них грубі гроші (танцювати в пуйла вже не вийде - здоров'я не дозволяє) і марно сподіватися на добрий для рашки результат... Уявляю, як пуйло ненавидить західну демократію з її регулярними виборами-перевиборами...
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26.07.2022 22:27 Відповісти
ух ты...круто!
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26.07.2022 17:04 Відповісти
гопника обули, ну где это видано
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26.07.2022 17:10 Відповісти
Для Австрии, некогда со всех сторон окружённой соцстранами и потому уже без малого 80 лет бывшей перевалочным пунктом для своковой агентуры - это, конечно, сильно.
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26.07.2022 17:20 Відповісти
А що, так можна? Без базікань і тяганини десятиліттями? )))
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26.07.2022 18:26 Відповісти
я сам в шоці.
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26.07.2022 19:46 Відповісти
красавчікі,
німеччині треба брати з них приклад
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26.07.2022 20:41 Відповісти
Пішов рух.
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29.07.2022 15:47 Відповісти
 
 