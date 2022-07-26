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Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий ленд-ліз", - Шмигаль

газ

Кабінет Міністрів звернувся до Уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу".

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Це остання зима, коли Росія зможе чинити газовий тиск на ЄС, - Галущенко

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Топ коментарі
+33
Хай краще США нададуть нам в ленд-ліз фахівця на місце Шмигаля!
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26.07.2022 17:17
+25
Нехай США розберуться куди йде газ українського видобутку.
То й лендліз не знадобиться, а з десяток падлюк таки сядуть.
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26.07.2022 17:22
+14
Нам потрібна зброя, а не газ. Мертві не мерзнуть.
Зупиніться красти хоч на час війни і Україні вистачить власного газу!
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26.07.2022 17:42
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Хай краще США нададуть нам в ленд-ліз фахівця на місце Шмигаля!
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26.07.2022 17:17 Відповісти
Цікавить інше питання до уряду і Нафтогазу, як ми маємо реформувати економіку і скоротити споживання газу для опалення тощо..., з розрахунку, що Україна, не зможе більше придбати газ за кордоном, а буде змушена лише розраховувати на внутрішні ресурси добичі, що для цього робить держава, припустімо все нема де купити газ і нема за що його купити, що далі? які рішення?
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26.07.2022 17:45 Відповісти
ось голосування взрадників України, проти України її безпеки і безпеки народу України за гроші куйла- голосування ВЗРади України проплачене куйлом- https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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26.07.2022 17:20 Відповісти
Нехай США розберуться куди йде газ українського видобутку.
То й лендліз не знадобиться, а з десяток падлюк таки сядуть.
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26.07.2022 17:22 Відповісти
Кому неясно? Конечно в карманы олигархов, а олигархи делятся с властью. Кто не делится, того наказывают. Например - гражданства лишают....
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26.07.2022 17:27 Відповісти
Может попросимся чтобы присоединили к США, 51 или 52 штатом, не помню сколько там у них. Народ будет за, думаю. И штатам будет хорошо - дешевая рабсила, весь бизнес из Китая к нам перевезут...
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26.07.2022 17:22 Відповісти
А хуху не хохо?! Раніше треба було думати,а не коломойського няньчити
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26.07.2022 17:26 Відповісти
Дай їм газовий Ленд лиз а вони його бені за безцінь віддадуть як було з газом Укргазвидобуванн
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26.07.2022 17:35 Відповісти
Хіба що в обмін на КодлуМойського.
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26.07.2022 17:39 Відповісти
Ай-ай-ай!

А шо таке трапилось?

Грошей на газу не вистачає?
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26.07.2022 17:42 Відповісти
Нам потрібна зброя, а не газ. Мертві не мерзнуть.
Зупиніться красти хоч на час війни і Україні вистачить власного газу!
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26.07.2022 17:42 Відповісти
США та Європа питають - якого хрiна ми просимо гроші для стабілізування економіки та безкоштовний газ, а витрачаємо на фінансування Коломийського?
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26.07.2022 17:51 Відповісти
28 декабря 2019, Гончарук премьер-министр

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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26.07.2022 18:04 Відповісти
Коли б я був прем'єр міністром, то ніколи б не пробачив такий здоровенний борг , мінімум 20% від суми борга ,кєшем.Тільки так, і не інакше, і торг тут недоречний, бо Батьківщиною не торгують !
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26.07.2022 18:34 Відповісти
Вони б не наважилися напасти без цього вливання.
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26.07.2022 18:35 Відповісти
Це США мають дати українському уряду бабло, щоб він "купив" газ по ринковій ціні в ЄС 1900$ за 1000 кубів і продав населенню по 8000 грн. за 220$ , використовуйте газ власного видобутку, або піднімайте ціни для всіх споживачів до ринкового рівня, тоді споживання впаде у рази люди будуть шукати альтернативу та економити.
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26.07.2022 18:04 Відповісти
Для чого? Щоб хтось не платив за газ?
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26.07.2022 18:14 Відповісти
Фірташ, Коломойский, а ще олігархи з того самого коліна Ізраїлєва.
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26.07.2022 18:33 Відповісти
Літаками газ возити?
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26.07.2022 18:14 Відповісти
Якщо красти так красти! Найкраще це робити під час війни !
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26.07.2022 18:31 Відповісти
Тю, така дріб'язковість.

Треба просто просити включити Украіну 51-м штатом, з коридором через Сибір до Аляски.
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26.07.2022 19:12 Відповісти
Дороги в ленд-ліз ми будувати не зможемо?
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26.07.2022 23:39 Відповісти
 
 