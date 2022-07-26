Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий ленд-ліз", - Шмигаль
Кабінет Міністрів звернувся до Уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу".
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Oleksandr Pohribnyi
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+25 Colt
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+14 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар26.07.2022 17:42
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То й лендліз не знадобиться, а з десяток падлюк таки сядуть.
А шо таке трапилось?
Грошей на газу не вистачає?
Зупиніться красти хоч на час війни і Україні вистачить власного газу!
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Треба просто просити включити Украіну 51-м штатом, з коридором через Сибір до Аляски.