ЄС збільшить реверсне постачання газу в Україну, - єврокомісар Сімсон

Головні зусилля Європейського Союзу, що спрямовані на підтримку України в сфері енергетики, спрямовані на забезпечення дієздатності всієї енергетичної системи, включаючи її електричну та газову складові. У цьому контексті вже до кінця року Євросоюз має намір збільшити обсяги реверсного постачання газу в Україну.

Про це сьогодні у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками зустрічі європейських міністрів енергетики з міністром енергетики України Германом Галущенком, заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми в постійному контакті з енергетичною платформою ЄС, а також з двома енергетичними групами (із закупівлі газу – ред.). Україна, разом з Молдовою та Грузією, будуть здатними скористатися перевагами спільних закупівель газу, LNG та водню. Разом із країнами, що межують з Україною, ми збільшимо обсяги реверсних поставок (газу) між ЄС і Україною до кінця поточного року, і ми готові сприяти продовженню цих мереж", - зауважила Кадрі Сімсон.

Вона нагадала, що Україна має найбільші газові сховища у Європі, і це у спільних інтересах сторін скористатися ними для забезпечення безпеки постачання газу. За її словами, вже невдовзі нові правила ЄС щодо газових сховищ будуть інтегровані в документи Енергетичного співтовариства.

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"Ми, і країни-члени також допомагають Україні у відновленні або ремонті пошкодженого (енергетичного) обладнання. Нові агрегати для цього закуповуються за кошти Фонду енергетичної підтримки України, який був утворений в рамках Енергетичного співтовариства", - сказала Єврокомісар.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив зацікавленість української сторони у такому енергетичному співробітництві з Європейський Союзом.

"На сьогодні ми маємо найбільш сховища у Європі. Ми можемо просто зараз прийняти більше 20 мільярдів кубометрів газу в українські сховища, які знаходяться у Західній частині країни і є доволі безпечними. Я хочу подякувати Євросоюзу та країнам-членам за допомогу та підтримку українського енергетичного сектору. Ми почали отримувати необхідне обладнання від наших друзів буквально через день після початку війни. Фонд (енергетичної підтримки України – ред.) є дуже важливим. З ним ми можемо відновитися швидше, ніж робили б це самотужки", - наголосив український урядовець.