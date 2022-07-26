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На газовий терор Росії потрібно відповідати санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 153 дня війни з РФ.

Відповідне відео розмістила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі.

Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Росія веде проти ЄС відверту газову війну. Потрібно бити у відповідь санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

газ (10447) Зеленський Володимир (23923) санкції (11865)


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Топ коментарі
+16
Британія додає десятки людей до санкцій, а Зелепух з Арахамом виводять з-під них основного гаманця путіна Абрамовича ...
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26.07.2022 22:51
+10
Лицензию на прокат "сватов" отзовёт?
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26.07.2022 22:46
+10
Придурошне. Ти б хоч раз з якимись професіоналами порадилось, а не з арахамією і єрмаком, тьху
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26.07.2022 22:49
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Лицензию на прокат "сватов" отзовёт?
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26.07.2022 22:46 Відповісти
Агрохімію пошле у Стамбул, знімати санкції з гаманця Путіна - Абрамовича
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26.07.2022 22:57 Відповісти
Всі на шашлики !
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26.07.2022 22:47 Відповісти
Це каже персонаж людям, котрі переконували що треба готуватися до війни і котрий переконував народ, що війни не буде і продовжував стелити асфальт.
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26.07.2022 22:48 Відповісти
Придурошне. Ти б хоч раз з якимись професіоналами порадилось, а не з арахамією і єрмаком, тьху
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26.07.2022 22:49 Відповісти
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26.07.2022 22:55 Відповісти
Андрій Єрмак: "Ми прийшли у владу залишити світлий слід в історії. Це - єдина мотивація"
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26.07.2022 23:15 Відповісти
Так швидко закликає повернути санкції, які ВОНИ відмінили за "зернові угоди"?!!
Захід такого не розуміє.
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26.07.2022 22:50 Відповісти
Посадити єрмака і зізнатися в державній зраді в Омані сили не вистачає, все надіється що це проконає.
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27.07.2022 06:41 Відповісти
Британія додає десятки людей до санкцій, а Зелепух з Арахамом виводять з-під них основного гаманця путіна Абрамовича ...
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26.07.2022 22:51 Відповісти
Твої арахамії відмазують пуйловські гаманці-абрамовичів від санкцій.
Але лохи у захваті від "Черчилля".
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26.07.2022 22:51 Відповісти
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26.07.2022 22:52 Відповісти
На фіга ці звернення кожен день, народ в країні і сам знає, що робити і чим допомагати армії на порядок більше, ніж наша влада, яка глядить тільки себе, а народ вже давно сам барахтається, але ж треба показати, хто лідер.
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26.07.2022 22:54 Відповісти
імітація бурхливої діяльності..
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26.07.2022 23:29 Відповісти
підер!
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26.07.2022 23:53 Відповісти
цікаво а цей гондон колись вибачиться, я вже не кажу про покаяння перед українським народом за ті багато тисяч жертв які трапилися через його асфальт, тупість, нікчемність та пофігізм?

Чи морда цеглою до самої в'язниці чи самосуду?
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26.07.2022 22:54 Відповісти
Вже давно було потрібно доводити для всіх споживачів газу і нафти з РФ, та вводити обов'язкове імпортне мито розміром 50-75% від вартості, хто хоче купувати у РФ нафту і газ має розуміти, що він фінансує тероризм!!!
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26.07.2022 22:56 Відповісти
голобородько - 325 серия
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26.07.2022 23:03 Відповісти
Літерами з лайна,буде вписане твоє ім'я в історію України.
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26.07.2022 23:11 Відповісти
"гундосик снял видосик"(с) - правда на это работало 3 министерства, но то таке. а в чем, собственно, новость?
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26.07.2022 23:12 Відповісти
Все больше утверждаюсь в собственном мнении. НПорошенко все же мудрый человек.
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26.07.2022 23:16 Відповісти
Тероборона Полісся,Поділля,Західних областей - важлива частина ЗСУ.Вона давно повинна бути під Миколаївим,Запорижжям,Херсоном.Бо Залужний провалив капутізацию отборних орків в Високопіллі.Тероборона тих областей пасе задніх і деморалізована.Замість відправлених на передову набрати інших.
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26.07.2022 23:16 Відповісти
зачем эта писана призиденцка-ермаковска
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26.07.2022 23:36 Відповісти
оуууууу..це він за наркотрафік дякує???
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26.07.2022 23:27 Відповісти
нарколыга, закрой свой газ в бункере
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26.07.2022 23:35 Відповісти
Зеленский загонит всех союзников в болевой шок - пока все не пошлют Украину

Какие еще санкции? А что делать тем, кто сидит зимой на газе? Ну соображать же нужно!
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26.07.2022 23:48 Відповісти
та взірви вже ту трубу! і всі санкції!
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26.07.2022 23:51 Відповісти
О, виліз найвеличніший лідор всіх часів і народів. Другий після Черчілля.
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26.07.2022 23:57 Відповісти
5 копійок, завались уже.
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27.07.2022 00:32 Відповісти
Завались із вікна на асфальт,зелений дегенерат
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27.07.2022 00:56 Відповісти
У нас величезна кількість підприємств якими володіють білоруси і кацапи і які підлягають конфіскації на користь ЗСУ. Кожний громадянин України має собі постійно нагадувати "щоб його таке паскудне кацапам зробити". У нас тут роботи валом.
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27.07.2022 01:12 Відповісти
А сам буде за абрамовича просити
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27.07.2022 06:12 Відповісти
Члєнограй уже наладил арохамию на защиту своего спонсора Абрамовича?
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27.07.2022 07:01 Відповісти
Оманский клован вешает лапшу пока арохамия с ярмаком поднимают с колен абрамовича
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27.07.2022 07:06 Відповісти
абрамович и санкции?
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27.07.2022 07:29 Відповісти
Оце так метамарфоза - ще 8 років тому Вова зеленський хотів ставати навколішки перед
ліліпутіним, а зараз він воюює з ним і грає роль патріота України
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27.07.2022 13:25 Відповісти
 
 