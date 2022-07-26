На газовий терор Росії потрібно відповідати санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 153 дня війни з РФ.

Відповідне відео розмістила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі.

Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", - сказав Зеленський.

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