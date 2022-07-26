На газовый террор России нужно отвечать санкциями, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 153-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео разместила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно, что Британия расширила санкционный список против России. Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, которому следует последовать и всем остальным в западном мире".

В частности, сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку для всех понятно, что это сознательный ценовой террор России против европейцев. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Отчвечать санкциями", - сказал Зеленский.

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