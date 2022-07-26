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На газовый террор России нужно отвечать санкциями, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 153-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео разместила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно, что Британия расширила санкционный список против России. Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, которому следует последовать и всем остальным в западном мире".

В частности, сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку для всех понятно, что это сознательный ценовой террор России против европейцев. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Отчвечать санкциями", - сказал Зеленский.

Читайте также: Евросоюз продлил санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине

Автор: 

Газ (10230) Зеленский Владимир (20452) санкции (11310)


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Топ комментарии
+16
Британія додає десятки людей до санкцій, а Зелепух з Арахамом виводять з-під них основного гаманця путіна Абрамовича ...
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26.07.2022 22:51
+10
Лицензию на прокат "сватов" отзовёт?
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26.07.2022 22:46
+10
Придурошне. Ти б хоч раз з якимись професіоналами порадилось, а не з арахамією і єрмаком, тьху
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26.07.2022 22:49
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Лицензию на прокат "сватов" отзовёт?
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26.07.2022 22:46 Ответить
Агрохімію пошле у Стамбул, знімати санкції з гаманця Путіна - Абрамовича
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26.07.2022 22:57 Ответить
Всі на шашлики !
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26.07.2022 22:47 Ответить
Це каже персонаж людям, котрі переконували що треба готуватися до війни і котрий переконував народ, що війни не буде і продовжував стелити асфальт.
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26.07.2022 22:48 Ответить
Придурошне. Ти б хоч раз з якимись професіоналами порадилось, а не з арахамією і єрмаком, тьху
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26.07.2022 22:49 Ответить
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26.07.2022 22:55 Ответить
Андрій Єрмак: "Ми прийшли у владу залишити світлий слід в історії. Це - єдина мотивація"
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26.07.2022 23:15 Ответить
Так швидко закликає повернути санкції, які ВОНИ відмінили за "зернові угоди"?!!
Захід такого не розуміє.
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26.07.2022 22:50 Ответить
Посадити єрмака і зізнатися в державній зраді в Омані сили не вистачає, все надіється що це проконає.
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27.07.2022 06:41 Ответить
Британія додає десятки людей до санкцій, а Зелепух з Арахамом виводять з-під них основного гаманця путіна Абрамовича ...
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26.07.2022 22:51 Ответить
Твої арахамії відмазують пуйловські гаманці-абрамовичів від санкцій.
Але лохи у захваті від "Черчилля".
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26.07.2022 22:51 Ответить
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26.07.2022 22:52 Ответить
На фіга ці звернення кожен день, народ в країні і сам знає, що робити і чим допомагати армії на порядок більше, ніж наша влада, яка глядить тільки себе, а народ вже давно сам барахтається, але ж треба показати, хто лідер.
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26.07.2022 22:54 Ответить
імітація бурхливої діяльності..
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26.07.2022 23:29 Ответить
підер!
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26.07.2022 23:53 Ответить
цікаво а цей гондон колись вибачиться, я вже не кажу про покаяння перед українським народом за ті багато тисяч жертв які трапилися через його асфальт, тупість, нікчемність та пофігізм?

Чи морда цеглою до самої в'язниці чи самосуду?
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26.07.2022 22:54 Ответить
Вже давно було потрібно доводити для всіх споживачів газу і нафти з РФ, та вводити обов'язкове імпортне мито розміром 50-75% від вартості, хто хоче купувати у РФ нафту і газ має розуміти, що він фінансує тероризм!!!
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26.07.2022 22:56 Ответить
голобородько - 325 серия
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26.07.2022 23:03 Ответить
Літерами з лайна,буде вписане твоє ім'я в історію України.
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26.07.2022 23:11 Ответить
"гундосик снял видосик"(с) - правда на это работало 3 министерства, но то таке. а в чем, собственно, новость?
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26.07.2022 23:12 Ответить
Все больше утверждаюсь в собственном мнении. НПорошенко все же мудрый человек.
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26.07.2022 23:16 Ответить
Тероборона Полісся,Поділля,Західних областей - важлива частина ЗСУ.Вона давно повинна бути під Миколаївим,Запорижжям,Херсоном.Бо Залужний провалив капутізацию отборних орків в Високопіллі.Тероборона тих областей пасе задніх і деморалізована.Замість відправлених на передову набрати інших.
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26.07.2022 23:16 Ответить
зачем эта писана призиденцка-ермаковска
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26.07.2022 23:36 Ответить
оуууууу..це він за наркотрафік дякує???
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26.07.2022 23:27 Ответить
нарколыга, закрой свой газ в бункере
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26.07.2022 23:35 Ответить
Зеленский загонит всех союзников в болевой шок - пока все не пошлют Украину

Какие еще санкции? А что делать тем, кто сидит зимой на газе? Ну соображать же нужно!
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26.07.2022 23:48 Ответить
та взірви вже ту трубу! і всі санкції!
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26.07.2022 23:51 Ответить
О, виліз найвеличніший лідор всіх часів і народів. Другий після Черчілля.
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26.07.2022 23:57 Ответить
5 копійок, завались уже.
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27.07.2022 00:32 Ответить
Завались із вікна на асфальт,зелений дегенерат
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27.07.2022 00:56 Ответить
У нас величезна кількість підприємств якими володіють білоруси і кацапи і які підлягають конфіскації на користь ЗСУ. Кожний громадянин України має собі постійно нагадувати "щоб його таке паскудне кацапам зробити". У нас тут роботи валом.
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27.07.2022 01:12 Ответить
А сам буде за абрамовича просити
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27.07.2022 06:12 Ответить
Члєнограй уже наладил арохамию на защиту своего спонсора Абрамовича?
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27.07.2022 07:01 Ответить
Оманский клован вешает лапшу пока арохамия с ярмаком поднимают с колен абрамовича
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27.07.2022 07:06 Ответить
абрамович и санкции?
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27.07.2022 07:29 Ответить
Оце так метамарфоза - ще 8 років тому Вова зеленський хотів ставати навколішки перед
ліліпутіним, а зараз він воюює з ним і грає роль патріота України
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27.07.2022 13:25 Ответить
 
 