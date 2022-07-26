Евросоюз продлил санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине

Совет Европейского союза 26 июля решил продлить еще на полгода, до 31 января 2023 года, санкции против России, направленные на конкретные отрасли экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу европейского института.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 на фоне непровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины. В настоящее время они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши", – напоминают в Совете ЕС.

Напомним, Европейский союз впервые ввел санкции против РФ после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году. С тех пор они постоянно продолжались и расширялись.

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