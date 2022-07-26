Евросоюз продлил санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине
Совет Европейского союза 26 июля решил продлить еще на полгода, до 31 января 2023 года, санкции против России, направленные на конкретные отрасли экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу европейского института.
"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 на фоне непровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины. В настоящее время они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши", – напоминают в Совете ЕС.
Напомним, Европейский союз впервые ввел санкции против РФ после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году. С тех пор они постоянно продолжались и расширялись.
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Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов'язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з росії, бо це буде поразкою України.
«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», - переконаний Порошенко.
«Ми не маємо просити росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», - пояснює п'ятий Прехидент.
«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», - пояснив він.
Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов'язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», - зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».
«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», - сказав лідер «Європейської Солідарності».