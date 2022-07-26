По Затоке россияне били из 13 самолетов, - Воздушные силы
РФ нанесла удары по Одесской области в районе Затоки во вторник утром с 13 самолетов.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, то, что произошло сегодня ранним утром, сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет по преимущественно Одесской области, район Затоки и другие места", - сказал Игнат на брифинге.
По его словам, через полчаса сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще 8 ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.
"Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - рассказал Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Что они могут дать?
ATACMS если только
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ЦензорНЕТ, навіщо ви копіюєте безглузде речення, яке немає нічого спільного зі словами речника ПС ЗСУ. Таке враження, що Інтерфаксу цей текст написав Кличко. Як могли 10 бомбардувальників нанестии 8 ударів? Виходить, що чотири бомбардувальники скидали ракети подвоє? Ігнат такого не казав, він сказав, що 10 літаків перелетіли акваторію Чорного моря, і звідти було нанесено 8 ракетних ударів.
Паща, голубь, тебе нужно ещё у Кличка учиться и учиться!
Рекомендованиые варианты восьми ударов:
1) 8 самолётов по 1 ракете
2) 1 самолёт 8 ракет