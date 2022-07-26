Зеленский показал последствия обстрела Затоки в Одесской области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрелов оккупантами поселка городского типа Затока в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм главы государства.

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из России захотелось пострелять", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый российский оккупант будет отвечать за войну против Украины. "Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - отметил глава государства.

Также смотрите: Рашисты ударили по Харьковщине и повредили газопровод на территории Балаклейской громады, - ОВА. ФОТО

Как сообщалось, российские войска нанесли по югу Украины массированный ракетный удар, среди прочего и с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области зафиксировано попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием, на местах работают спасатели.