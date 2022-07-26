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Зеленский показал последствия обстрела Затоки в Одесской области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрелов оккупантами поселка городского типа Затока в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм главы государства.

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из России захотелось пострелять", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый российский оккупант будет отвечать за войну против Украины. "Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - отметил глава государства.

Также смотрите: Рашисты ударили по Харьковщине и повредили газопровод на территории Балаклейской громады, - ОВА. ФОТО

Как сообщалось, российские войска нанесли по югу Украины массированный ракетный удар, среди прочего и с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области зафиксировано попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием, на местах работают спасатели.

Зеленский Владимир (20444) обстрел (27275) Одесская область (3579) ракеты (3573)


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Топ комментарии
+25
Щось асфальтом не дуже ракети збиваються, чи не так, чмо зелене?
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26.07.2022 11:06
+23
Це все після таємних перемовин по зерну? Про що там йшла мова? Про такі от обстріли?
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26.07.2022 11:05
+21
цього всього могло не бути, якби не твоя зрадницька, поверхова, недолуга, слабка політика щодо оборони держави проти сусіда вічного ублюдка, з яким ти хотів, а може й договорився десь по-середині
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26.07.2022 11:14
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Шо значит зеленский показал???
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26.07.2022 11:05 Ответить
Да бачим, що асфальт від вибухів теж псується!
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26.07.2022 11:14 Ответить
кацапи навіть не дибіли кацапи повні імбіцили
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26.07.2022 11:05 Ответить
Це все після таємних перемовин по зерну? Про що там йшла мова? Про такі от обстріли?
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26.07.2022 11:05 Ответить
https://youtu.be/MRsV_xg_01U?t=3 Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец
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26.07.2022 15:57 Ответить
Щось асфальтом не дуже ракети збиваються, чи не так, чмо зелене?
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26.07.2022 11:06 Ответить
Кто обзывается,тем и называется.Не чмо.
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26.07.2022 11:16 Ответить
Боневтік не чмо, гірший за чмо. Зрадник він.
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26.07.2022 11:41 Ответить
Клован запіліл відосік.
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26.07.2022 11:07 Ответить
Зеленський не хоче відкрити секретні домовленості з кацапами???
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26.07.2022 11:11 Ответить
Типу зеленський там їздив і знімав.
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26.07.2022 11:12 Ответить
Тепер коли Чорноморськ та Одеса будут вантажити зерно літаки Московіі тут будуть кожен день.
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26.07.2022 11:12 Ответить
хтось надіється що хоча би один сухогруз доїде до місця призначення???? такими дурнями і наївними можуть бути тільки наші керманичі. Історія вчить тому що нічого не вчить. Це про нас дурнів які на протязі століть "домовляються" з московією і взамін одержують війни, розорення, розділ, вбивства та винищення. Що при Хмельницькому домовлялись про "дружбу" і що одержали??? Батурин та розорення. При катерині "велікай" домовлялись і вона розорила Січ та закріпачила селян. Далі царські утиски, червоний терор, голодомор, колгоспи/сибір, терор на Західній Україні. Недавні події з 2014 року вже не буду повторювати, всі притомні бачать результати загравань, обіцянок не "нападати", безпечності, мінськів і т.д.
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26.07.2022 11:24 Ответить
цього всього могло не бути, якби не твоя зрадницька, поверхова, недолуга, слабка політика щодо оборони держави проти сусіда вічного ублюдка, з яким ти хотів, а може й договорився десь по-середині
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26.07.2022 11:14 Ответить
Почему только хотел? В Омане и договорились. Юг + Харьков отходит нацианалам рф, а остальное - вечнопрезиденту. Только кацапы решили одним махом отжать и Киев, а договорного предателя прикопать.
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26.07.2022 12:42 Ответить
Вибачте, що російською, але текст також і для "запоребріка"
Побочный эффект от ракетного удара по порту в Одессе 23.07.2022
Есть у меня дома библиотека. Книг мнгого, в том числе собраний сочинений. В том числе немало и русских авторов.
Пришло время переезжать. Как обычно, в таких случаях происходит "большая чистка". Библиотек она тоже касается.
Давно думал, что надо бы избавиться от этих русских классиков. По вполне очевидным причинам.
Но родители против. Защищают. Красивые, мол. Зачем их выкидывать, пусть будут.
Пришел день переезда. Сортируем, перекладываем. Беру в руки собрание Паустовского и завожу старую песню: мол, избавиться от хлама надо.
Мать ни в какую: оставь, он так хорошо пишет, легко.
Морщусь, ворчу, кладу на место.
Бунин, Фадеев, Тютчев, Булгаков...
Не переспоришь стариков. Жалко им, видите ли.
БА-БАХ! БАХ-БАХ-БАХ!
- А вот это русская культура к нам в гости приле...
БА-БА-БАХ!
- Ну как, нравится? Будем кричать "на бис!"?
ФШУУУУХ... БАХ!
БАХ! БАХ-БАХ!
Тишина...
- Это вам в довесок к любимому "Щелкунчику" Чайковского. Или вместо. Как посмотреть. Ну что, есть еще желание приобщаться к русской культуре?
Мать пьет корвалол и качает головой.
Отец по комнате ходил злой, молчит.
К вечеру субботы все русские классики были аккуратно связаны, и сегодня утром вместе с прочим книжным хламом сданы в ближайший пункт сбора вторсырья.
И экологии польза, и себе выгода.
Русские, знаете, чего вы добились субботней атакой?
Того, что мои дети, когда захотят что-то почитать из родительской библиотеки, возьмут в руки не Пушкина, Толстого, Достоевского, Лермонтова, Лескова, Чехова, Салтыкова-Щедрина.
Они возьмут Бальзака, Гете, Франса, Твена, Лема, Цвейга, Конад-Дойла, Фейхтвангера, Шекспира, Теккерея.
Пусть пока и в переводах на русский язык. Со временем, когда их собрания переведут на украинский, заменю.
Потому что если русская культура со всеми ее писателями-гуманистами и "самыми добрыми" советскими мультфильмами порождает моральных уродов вроде Соловьева, Скабеевой, Дугина и Мильчакова на которых дрочит подавляющее большинство "самой читающей нации на планете", то это значит, что она не работает, следовательно, пардон за мой хранцузский, ***** вообще не нужна.
Мусор, барахло. Место которому - на помойке. Или на пункте приема вторсырья.
Книги жечь не надо, из них можно сделать коробки для "Новой почты". Или туалетную бумагу.
Мы же люди культурные, ватерклозет для нас - не заморская диковинка, предмет вполне обиходный.
А от меня спасибо тем, кто ракеты запустил. Помогли в принятии правильного решения.
P.S. В зерно так и не попали, долбоящеры.
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26.07.2022 11:15 Ответить
Прикол в том, что большинство из фанатов Пукина и войны никогда не читали Паустовского, Пушкина, Толстого, Достоевского, Лермонтова, Лескова, Чехова, Салтыкова-Щедрина, кроме как принудительно в школе....
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26.07.2022 11:19 Ответить
Асвабадители пришли. По новым дорогам. К тем которым какая разница на каком языке разгаваривать
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26.07.2022 11:16 Ответить
Тобто ЗЄ показує те, що кожен може і сам подивитись?
Чи це він зробив?
Чи це він знімав?
Чи він там був?

В нього закінчилися звернення ні про що?
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26.07.2022 11:29 Ответить
оно видео показывает... если б на месте квартального дыбила был Дудаев с Басаевым, все дети и родственники кремлевской псдоты уже были бы в заложниках, и Украина закончила войну на своих условиях.
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26.07.2022 11:33 Ответить
Биндеровцы оккупирывали.с надувных матрасов угрожают мирным росеянам
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26.07.2022 11:35 Ответить
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26.07.2022 11:49 Ответить
А починалось все із "стреляют, ну, постреливают".
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26.07.2022 11:41 Ответить
аху%ть !!!!! - кричали гости , зеленский показал видео!!!!! ...........пиз?ец , это видео уже пол страны посмотрело , пока вовка спал . кинорежиссёр ху№в.
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26.07.2022 11:43 Ответить
Причем, заметьте, СПОКОЙНО спал в отличие от нас. Его резиденцию, как и бункер, с недавних пор надежно охраняют норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Ну показал видео и ЧТО?? Что дальше?? Скажи народу, когда и его будут охранять такие же комплексы. Договорились или нет, когда придут и проч.
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26.07.2022 11:52 Ответить
Головнокомандуючий відосиками виклав нове, в поті чола працює! боневтік же!
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26.07.2022 11:50 Ответить
Південь здав, а тепер відосик показує...
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26.07.2022 11:56 Ответить
Я вот не пойму, какой реакции он ожидает от народа? Странный человек. Не о чем видосик было заполнить? Мы в реале это наблюдаем. И это вместо того, чтобы сказать, когда нас тоже будут охранять от рашистских ракет.
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26.07.2022 12:08 Ответить
Кожні три-чотири години тривога в Одеській і ракети летять , а воно відосікі викладує замість того шоб закрити небо ...- ДБЛ БЛД !
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26.07.2022 12:11 Ответить
" що кожен російський окупант відповідатиме за війну проти України" - для цього вже повинен був бути створений свій Моссад із кровників яких навчили до рівня ссо.
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26.07.2022 12:34 Ответить
А яку країну тобі передав Порошенко і що ти ЗЕ залишеш після себе
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26.07.2022 12:50 Ответить
Ты покажи это в ООН, блогер Хренов.
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26.07.2022 15:33 Ответить
Скільки можна волати одне й теж саме - "Ні баз, ні військ". Наче перший раз!
Всі давно знають, що кацапи цілеспрямовано знищують всю інфраструктуру, яка є в містах та селищах.
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26.07.2022 18:30 Ответить
Кучма и народные депутаты Украины- дякую за Будапештский меморандум и Харьковские соглашения.

Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.

Позаботились об Ураине на всю.
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26.07.2022 19:05 Ответить
 
 