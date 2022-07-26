Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки на Одещині. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський показав відео з наслідками обстрілу окупантами селища міського типу Затока в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм глави держави.
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з рф захотілося постріляти", – написав Зеленський.
Він наголосив, що кожен російський окупант відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – зауважив очільник держави.
Як повідомлялося, російські війська завдали по півдню України масованого ракетного удару, серед іншого і із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.
На Одещині зафіксовано влучання в приватні будівлі прибережних сіл з подальшим займанням, на місцях працюють рятувальники.
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Побочный эффект от ракетного удара по порту в Одессе 23.07.2022
Есть у меня дома библиотека. Книг мнгого, в том числе собраний сочинений. В том числе немало и русских авторов.
Пришло время переезжать. Как обычно, в таких случаях происходит "большая чистка". Библиотек она тоже касается.
Давно думал, что надо бы избавиться от этих русских классиков. По вполне очевидным причинам.
Но родители против. Защищают. Красивые, мол. Зачем их выкидывать, пусть будут.
Пришел день переезда. Сортируем, перекладываем. Беру в руки собрание Паустовского и завожу старую песню: мол, избавиться от хлама надо.
Мать ни в какую: оставь, он так хорошо пишет, легко.
Морщусь, ворчу, кладу на место.
Бунин, Фадеев, Тютчев, Булгаков...
Не переспоришь стариков. Жалко им, видите ли.
БА-БАХ! БАХ-БАХ-БАХ!
- А вот это русская культура к нам в гости приле...
БА-БА-БАХ!
- Ну как, нравится? Будем кричать "на бис!"?
ФШУУУУХ... БАХ!
БАХ! БАХ-БАХ!
Тишина...
- Это вам в довесок к любимому "Щелкунчику" Чайковского. Или вместо. Как посмотреть. Ну что, есть еще желание приобщаться к русской культуре?
Мать пьет корвалол и качает головой.
Отец по комнате ходил злой, молчит.
К вечеру субботы все русские классики были аккуратно связаны, и сегодня утром вместе с прочим книжным хламом сданы в ближайший пункт сбора вторсырья.
И экологии польза, и себе выгода.
Русские, знаете, чего вы добились субботней атакой?
Того, что мои дети, когда захотят что-то почитать из родительской библиотеки, возьмут в руки не Пушкина, Толстого, Достоевского, Лермонтова, Лескова, Чехова, Салтыкова-Щедрина.
Они возьмут Бальзака, Гете, Франса, Твена, Лема, Цвейга, Конад-Дойла, Фейхтвангера, Шекспира, Теккерея.
Пусть пока и в переводах на русский язык. Со временем, когда их собрания переведут на украинский, заменю.
Потому что если русская культура со всеми ее писателями-гуманистами и "самыми добрыми" советскими мультфильмами порождает моральных уродов вроде Соловьева, Скабеевой, Дугина и Мильчакова на которых дрочит подавляющее большинство "самой читающей нации на планете", то это значит, что она не работает, следовательно, пардон за мой хранцузский, ***** вообще не нужна.
Мусор, барахло. Место которому - на помойке. Или на пункте приема вторсырья.
Книги жечь не надо, из них можно сделать коробки для "Новой почты". Или туалетную бумагу.
Мы же люди культурные, ватерклозет для нас - не заморская диковинка, предмет вполне обиходный.
А от меня спасибо тем, кто ракеты запустил. Помогли в принятии правильного решения.
P.S. В зерно так и не попали, долбоящеры.
Чи це він зробив?
Чи це він знімав?
Чи він там був?
В нього закінчилися звернення ні про що?
Ну показал видео и ЧТО?? Что дальше?? Скажи народу, когда и его будут охранять такие же комплексы. Договорились или нет, когда придут и проч.
Всі давно знають, що кацапи цілеспрямовано знищують всю інфраструктуру, яка є в містах та селищах.
Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.
Позаботились об Ураине на всю.