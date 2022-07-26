Зеленський показав наслідки обстрілу Затоки на Одещині. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський показав відео з наслідками обстрілу окупантами селища міського типу Затока в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм глави держави.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з рф захотілося постріляти", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожен російський окупант відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – зауважив очільник держави.

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Як повідомлялося, російські війська завдали по півдню України масованого ракетного удару, серед іншого і із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині зафіксовано влучання в приватні будівлі прибережних сіл з подальшим займанням, на місцях працюють рятувальники.