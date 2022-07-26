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Одеська область (2998) Затока (52) Повітряні сили (2334) Ігнат (771)

По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили

затока

РФ завдала ударів по Одеській області в районі Затоки у вівторок вранці з 13 літаків.

Про це повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, те, що сталося сьогодні рано-вранці, спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром Ахтубінськ. Близько півп'ятої були трьома цими літаками завдані удари ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно до Одеської області, район Затоки та інші місця", - сказав Ігнат на брифінгу.

За його словами, за півгодини одразу 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

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"Вже в районі 5 години ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, району Затоки, де знаходиться всім відомий міст", - розповів Ігнат.

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Топ коментарі
+25
НАТО-припиніть срацца перед лапатнікамі та дайте Україні далекобійні ракети з дозволом бити по території ванючєго сванарніка...
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26.07.2022 15:01
+22
ЗАДАМ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС ---ВОТ ТЕ САМОЛЕТЫ ОТ КОТОРЫХ НЕТ СПАСУ
СПАСИБО СКАЖИТЕ ПОКОЙНОМУ КРАВЧУКЕ И пока еще живому--КУЧМЕ И ИХ ПОДСТИЛОЧНОСТИ В МАСАНДЛРОВСКИХ и ДАГОМЫССКИХ-Сочинских СОГЛАШЕНИЯХ + бонусом Будапештсткая промокашка какашка за ДЕШОВЫЙ ***** ГАЗ!!! они отдали 12 стратегических самолетов ТУ последний зашел в декабре 2000 года и несколько ЭШЕЛОНОВ РАКЕТ КАЛИБР И СЕРИИ Х РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ... ЧТО БЫЛИ У НАС НА СКЛАДАХ.. Зонтиком прикрываемся и вспоминиаем ДЕШОВЫЙ ГАЗ И НЕ СКУГЛЫМ НЕ СКЫГЛЫМ ГАЗ ТО БЫЛ ДЕШОВЫЙ.... поставьте зеркало и увидите кто виноват и что НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ...
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26.07.2022 15:16
+20
Які нахрен коридори?Краіну треба спасати ,а не зерно.Вони ж готують висадку,лупят по Затоці ,горпуни шукають знищить,а з зерновозами завезуть нам Троянского коня.І все гудбай Одесса,зато зерно перевезем накормим світ,який на нас ложить великий.....
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26.07.2022 15:15
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НАТО-припиніть срацца перед лапатнікамі та дайте Україні далекобійні ракети з дозволом бити по території ванючєго сванарніка...
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26.07.2022 15:01 Відповісти
...свинарника...
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26.07.2022 15:04 Відповісти
У НАТО дальнобойные ракеты только воздушного или морского базирования

Что они могут дать?
ATACMS если только
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26.07.2022 15:08 Відповісти
За 6 мес. можно было уже наклепать чего нибудь своего, пол страны не работает, могли бы клепать детали к ракетам. Гром, Нептун - есть наработки, нужно только организовать производство..
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26.07.2022 15:14 Відповісти
Потрібні гроші а їх нема.
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26.07.2022 15:48 Відповісти
Якби дали клич людям,що конкретно збираємо на ракети до Грому,скинулись би всі! Тут діло не в грошах здається,що наші друзі не дуже хочуть щоб в нас була така зброя,от і відмовчуються наші можновладці,взагалі ж ані слова з вуст про тактичну зброю! Сцять що параша влупить ядером!!!
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26.07.2022 19:43 Відповісти
"Украина имеет достаточно противокорабельных ракет Гарпун, чтобы потопить весь Черноморский флот России". спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 28 мая 2022
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26.07.2022 15:02 Відповісти
а как применить противокорабельные ракеты по статегическим самолётам?)
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26.07.2022 15:08 Відповісти
ЗАДАМ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС ---ВОТ ТЕ САМОЛЕТЫ ОТ КОТОРЫХ НЕТ СПАСУ
СПАСИБО СКАЖИТЕ ПОКОЙНОМУ КРАВЧУКЕ И пока еще живому--КУЧМЕ И ИХ ПОДСТИЛОЧНОСТИ В МАСАНДЛРОВСКИХ и ДАГОМЫССКИХ-Сочинских СОГЛАШЕНИЯХ + бонусом Будапештсткая промокашка какашка за ДЕШОВЫЙ ***** ГАЗ!!! они отдали 12 стратегических самолетов ТУ последний зашел в декабре 2000 года и несколько ЭШЕЛОНОВ РАКЕТ КАЛИБР И СЕРИИ Х РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ... ЧТО БЫЛИ У НАС НА СКЛАДАХ.. Зонтиком прикрываемся и вспоминиаем ДЕШОВЫЙ ГАЗ И НЕ СКУГЛЫМ НЕ СКЫГЛЫМ ГАЗ ТО БЫЛ ДЕШОВЫЙ.... поставьте зеркало и увидите кто виноват и что НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ...
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26.07.2022 15:16 Відповісти
спокуха..здали..то здали..мене саму від тих угод ковасить..наразі маємо, що маємо..
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26.07.2022 15:57 Відповісти
Ось ця клята угода на сайті ВР;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/643_116?fbclid=IwAR1_7_iO4uYvem3TDHJUnWAtXeQ1G1CvAUO7OJIqA39EV8Y7aYQ0hPfSuRU#Text
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26.07.2022 17:50 Відповісти
ось так треба з кацабами воювати , а не скиглити https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4 https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4

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26.07.2022 20:36 Відповісти
если бы Братчук знал, что ракеты не могут лететь бесконечно далеко...
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26.07.2022 15:11 Відповісти
А петушня допомагае оркам барижити різним лайном. Вітаю, терпіли!
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26.07.2022 15:02 Відповісти
Ось так і будемо далі інформацію про бомбардування підсумовувати. А що залишається? Все просрано та засипано асфальтом.
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26.07.2022 15:06 Відповісти
Ладно х22 но х59 можно было сбивать,дальность пуска 200км.скорость0.8 М
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26.07.2022 15:11 Відповісти
Москалі за кілька днів, можуть більше зруйнувати, ніж коштує зерно.
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26.07.2022 15:13 Відповісти
Які нахрен коридори?Краіну треба спасати ,а не зерно.Вони ж готують висадку,лупят по Затоці ,горпуни шукають знищить,а з зерновозами завезуть нам Троянского коня.І все гудбай Одесса,зато зерно перевезем накормим світ,який на нас ложить великий.....
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26.07.2022 15:15 Відповісти
ша базар..зерно будуть вивозити треті особи..подивемось..хоча, як на мене..нехай Африка голодує
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26.07.2022 15:59 Відповісти
Боюсь шо за спиной армии и народа Одессе готовят судьбу Херсона , верещалка с благородной целью " челноки и разминование " , здесь АГРОХИМИЯ , " зерновые коридоры " и тоже разминирование !! Затоку забомбасили шоб меньглаз было , как вылезут морские котики а потом морпехи и тд ... ЗЕ-ПЛЕСЕНЬ ПО РУКОВОДСТВАХ ***** ГОТОВИТ К СДАЧЕ ПАЛЬМИРУ , а задрыстович пропоет опять " ну ******** "
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26.07.2022 16:04 Відповісти
Ииии че? Плюс ******* долларов по репарациям
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26.07.2022 15:18 Відповісти
"За його словами, за півгодини одразу 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря. Джерело:

ЦензорНЕТ, навіщо ви копіюєте безглузде речення, яке немає нічого спільного зі словами речника ПС ЗСУ. Таке враження, що Інтерфаксу цей текст написав Кличко. Як могли 10 бомбардувальників нанестии 8 ударів? Виходить, що чотири бомбардувальники скидали ракети подвоє? Ігнат такого не казав, він сказав, що 10 літаків перелетіли акваторію Чорного моря, і звідти було нанесено 8 ракетних ударів.
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26.07.2022 15:23 Відповісти
Кличків не лапати..Вони гордість Україні і Києва особисто
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26.07.2022 16:02 Відповісти
" Як могли 10 бомбардувальників нанестии 8 ударів? Виходить, що чотири бомбардувальники скидали ракети подвоє? "

Паща, голубь, тебе нужно ещё у Кличка учиться и учиться!
Рекомендованиые варианты восьми ударов:

1) 8 самолётов по 1 ракете
2) 1 самолёт 8 ракет
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26.07.2022 17:17 Відповісти
и шо там такОЕ взрывоопасное влада-аматоров подписала в Стамбуле с шойгу, через посредников ООН и Турцию?
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26.07.2022 15:29 Відповісти
а то шо в еще в Омане нашептали на ушко ,.... только соус подали другой !!!
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26.07.2022 15:39 Відповісти
И как власть собирается вывозить зерно - и нужно ли это делать вообще морским путем из соображений безопасности как для караванов так и для портов? Тем более что никто из основных импортеров украинского зерна не выступил хотя бы с осуждением агрессии роиси - тот же китай,египет,иран,пакистан,индонезия...может нах все это - тем более что львиная часть зерна собственность зернотрейдеров и государству перепадут всего лишь крохи в виде налогов - остальное в апшорах спрячут...если кто сердобольный - так подсветите у себя во дворе клумбу цветами флага страны которая голодает из за парашкинской агрессии - многие так делают по отношению к Украине.
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26.07.2022 15:33 Відповісти
ты идиот кацапский
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26.07.2022 18:32 Відповісти
Такое ощущение что хотят в районе Затоки десант высадить.
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26.07.2022 15:35 Відповісти
Мирно пристреливают каридор бєз зерна, чтоб потом, с зерном не било проблем.
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26.07.2022 15:41 Відповісти
Навідників треба шукати. Ми часто відпочивали в Кароліно-Бугаз. Прихильників "русского мира" там вистачає...
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26.07.2022 15:41 Відповісти
любителей єтого говна везде хватает, и даже среди тех , кто гаварит на язике.
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26.07.2022 15:56 Відповісти
Щось не віриться, невже за 5 місяці ми не змогли зібрати балістичну ракету, дві, три. Є ж наробітки, що може і до москви долетіти. Якого прутня кацапи і далі будуть безкарно бомбити нас? Чи Арестович синьомордий вечором всіх заспокоїть?
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26.07.2022 15:42 Відповісти
Да ничего они не могут сделать. Все разворовано и продано до нитки. Оружие продавалось и есть подтвержденные случаи наверное, поэтому Запад боится массово давать новую технику. Только посмотрите сколько корректировщиков и коллаборантов. Массово их ловят и хоть кого то посадили? Может 5 или 6 дел мы слышали -все!!!
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26.07.2022 16:53 Відповісти
И как собираются вывозить зерно?
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26.07.2022 16:46 Відповісти
Где ответка вашу мать ?
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26.07.2022 17:14 Відповісти
новости почитай баран там ответки каждый день по несколько раз
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26.07.2022 18:33 Відповісти
Не думаю, шо касабы хотели развалить базы отдыха в Затоке рейдом в 13 самолетов. Искали, наверное, ПВО или ПКР. Или все вместе.
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26.07.2022 20:45 Відповісти
коли вже дадуть ті f16 да хоч трохи москалів позбивати
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26.07.2022 21:01 Відповісти
 
 