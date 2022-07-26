По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили
РФ завдала ударів по Одеській області в районі Затоки у вівторок вранці з 13 літаків.
Про це повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За нашою інформацією, те, що сталося сьогодні рано-вранці, спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром Ахтубінськ. Близько півп'ятої були трьома цими літаками завдані удари ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно до Одеської області, район Затоки та інші місця", - сказав Ігнат на брифінгу.
За його словами, за півгодини одразу 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.
"Вже в районі 5 години ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, району Затоки, де знаходиться всім відомий міст", - розповів Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Что они могут дать?
ATACMS если только
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ЦензорНЕТ, навіщо ви копіюєте безглузде речення, яке немає нічого спільного зі словами речника ПС ЗСУ. Таке враження, що Інтерфаксу цей текст написав Кличко. Як могли 10 бомбардувальників нанестии 8 ударів? Виходить, що чотири бомбардувальники скидали ракети подвоє? Ігнат такого не казав, він сказав, що 10 літаків перелетіли акваторію Чорного моря, і звідти було нанесено 8 ракетних ударів.
Паща, голубь, тебе нужно ещё у Кличка учиться и учиться!
Рекомендованиые варианты восьми ударов:
1) 8 самолётов по 1 ракете
2) 1 самолёт 8 ракет