Українські військові лікуватимуться в американському госпіталі в Німеччині

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських солдатів у військовому госпіталі США в Німеччині.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

План дозволяє одночасно лікувати до 18 поранених солдатів в регіональному медичному центрі Ландштуля, величезному госпіталі в Німеччині, де протягом багатьох років лікували військовослужбовців США.

Згідно зі службовою запискою, 26 травня Остін дав усну вказівку почати лікування поранених українських солдатів.

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29 червня він оформив усну вказівку і в меморандумі під назвою "Керівництво з лікування поранених українських військовослужбовців".

Попри те, що план отримав остаточне схвалення майже місяць тому, Ландштуль досі не приймав українських військовослужбовців для надання медичної допомоги.