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Українські військові лікуватимуться в американському госпіталі в Німеччині

американський,госпіталь,німеччина

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських солдатів у військовому госпіталі США в Німеччині.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

План дозволяє одночасно лікувати до 18 поранених солдатів в регіональному медичному центрі Ландштуля, величезному госпіталі в Німеччині, де протягом багатьох років лікували військовослужбовців США.

Згідно зі службовою запискою, 26 травня Остін дав усну вказівку почати лікування поранених українських солдатів.

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29 червня він оформив усну вказівку і в меморандумі під назвою "Керівництво з лікування поранених українських військовослужбовців".

Попри те, що план отримав остаточне схвалення майже місяць тому, Ландштуль досі не приймав українських військовослужбовців для надання медичної допомоги.

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Амерам-черговий респект...
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27.07.2022 07:09 Відповісти
Гарна новина! Що-що - а у лікуванні у американців досвід великий
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27.07.2022 08:18 Відповісти
московський вираз Українські військові лікуватимуться украінською мовою маєвиглядати наступним чином: Українських військових лікуватимуть . Справа в тім, що для української мови не типові дієслова зворотної дії в пасивній формі.
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27.07.2022 08:04 Відповісти
А від цього стане гіршою медична допомога нашим бійцям? Ні? ТО для чого тут цей коментар?
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27.07.2022 08:13 Відповісти
Щиро дякуємо.
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27.07.2022 10:08 Відповісти
 
 