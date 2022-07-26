США роблять все, щоб якнайшвидше доставити до України HIMARS, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше доставити військове обладнання до України.
"Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання до України для протидії російській агресії", – заявив Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У пресслужбі Пентагону повідомили, що Остін обговорив із Резніковим підсумки нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн" та поточну безпекову допомогу Україні, зокрема недавнє зобов'язання США надати додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
"Держсекретар Остін запевнив міністра Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх можливих зусиль для доставки обладнання до України. Міністр Резніков також представив оновлену інформацію про ситуацію на місцях. Двоє лідерів домовилися залишатися в тісній координації", – йдеться у повідомленні.
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Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ.
Будьте уважні, не підходьте до вікон, використовуйте правило двох стін, або перебувайте у сховищі - голова Нікопольської районної військової адміністрації.
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Пишут, что взрывы были слышны в стороне Антоновского моста.
Только что в стороне Антоновки пролетали истребители и скорее всего работало рашкино ПВО. В небе были оранжевые всполохи.
Американцы внятно назвали фамилии людей, на которых смотрят как на предателей - почему они во власти до сих пор ?
Если кто телится, то это президент-подъермачник.