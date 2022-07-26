Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе, - конгресмен

Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе. Він також зазначив, що представники обох палат Конгресу США виступають за передання Україні ракет 300 км дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сміт розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, наразі йдеться про 25-30 ракетних установок залпового вогню.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", – сказав він.

Сміт пояснив, що це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших.

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"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Хоча 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, але ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога настільки багато артилерії і ракет для цих систем, наскільки це можливо", – уточнив він.

Голова комітету збройних сил Палати представників США додав, що він дуже просуває ідею надати дальнобійної ракети. За його словами, чим більша дальність, тим краще.

"Тому що у цій війні той, хто може бачити на більші відстані і може стріляти на більші відстані, матиме кращу позицію", – уточнив він.

Сміт наголосив, що установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів гарно себе зарекомендували на фронті, але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання.

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"Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб. Тож я думаю, ми маємо надати і ракети великої дальності. І делегація, з якою я прибув, а це двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США, повністю солідарна у цьому питанні. Всі п’ять членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності. І ми продовжимо адвокатувати це", – резюмував він.

Варто зазначити, що Збройні сили України знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою реактивних систем HIMARS, поставлених США. Завдяки цьому логістичні ланцюжки противника порушені.

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