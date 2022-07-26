Белый дом готов предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько сможет, - конгрессмен
Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Белый дом готов предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько сможет. Он также отметил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет в 300 км дальности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Смит рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, речь идет о 25-30 ракетных установках залпового огня.
"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня", – сказал он.
Смит объяснил, что это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран.
"Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем, насколько это возможно", - уточнил он.
Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США добавил, что он очень продвигает идею предоставить дальнобойную ракету. По его словам, чем больше дальность, тем лучше.
"Потому что в этой войне у того, кто может видеть на большие расстояния и может стрелять на большие расстояния, будет лучшая позиция", - уточнил он.
Смит подчеркнул, что установки HIMARS с дальностью от 30 до 50 километров хорошо себя зарекомендовали на фронте, но если бы у них была еще большая дальность, россиянам было бы сложнее спрятать свое оборудование.
"Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь. Поэтому я думаю, мы должны предоставить и ракеты большой дальности. И делегация, с которой я прибыл, а это двухпартийная делегация из комитета Вооруженных сил Палаты представителей США, полностью солидарна в этом вопросе". Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим адвокатировать это", – резюмировал он.
Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем HIMARS, поставленных США. Благодаря этому логистические цепочки противника нарушены.
Пожалуйста, подождите...
Не чули про це? Ну, до певної міри: нічого дивного. Багато про це говорять лише в Україні. Уже близько двох місяців його обговорюють численні місцеві військові експерти. Але українською мовою. Тому, а потім через те, що це «погані новини», «недостатньо чіпляють», «надто технічні», та й узагалі «не сюжет» для західних ЗМІ, це питання цілковито ігнороване на Заході.
Безперечно, усі можливі експерти пояснюватимуть вам, як на полях битв цієї війни домінує російська артилерія. Ніхто не має наміру розповідати подробиці, за рахунок чого вона домінує.
Факт: Відтоді, як ЗС РФ пішли з півночі України та зосередилися на Донбасі та Херсоні, а також, оскільки вони ходять у лобові атаки, росіяни задіюють велику кількість БПЛА Орлан-10 для розвідки. Своєю чергою, вони пов'язані зі своєю артилерією за допомогою так званої «автоматичної системи тактичного управління». Останній, що отримав назву USS TZ, по суті дуже схожий на український ПТРК Кропива.
Справа в тому, що, на відміну від перших двох-трьох місяців війни, росіяни тим часом «клепають» безпілотники Орлан-10 у величезних кількостях. Їх виробляють із комерційних частин, які легко отримати від Заходу та Китаю. Вони розміщують їх у великих концентраціях над відносно обмеженими бойовими зонами, аби засікти, зокрема, українську артилерію.
По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК - Martlet, Stinger або Стріла - ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.
По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.
Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО. Звичайно, НАТО спробує протистояти за допомогою систем радіоелектронної боротьби, «антидронова рушниця» тощо, але цього буде просто недостатньо - через величезну кількість Орланів-10 і російські гармати.
Цю проблему слід терміново вирішувати. Мало того, що українцям потрібно багато артилерії та багато систем радіоелектронної боротьби, але й усьому НАТО потрібно закрити бодай питання з Орлан-10. Оскільки я маю сумнів, що хтось зможе прилаштувати зенітну установку калібру 57−60 мм ( бо це забезпечить дальність, достатню для боротьби з Орланами, що летять на висоті 2−3 км) на платформу розміром із Toyota Hilux (тому що для боротьби з Орланом-10 потрібна платформа, яка може рухатися з великою швидкістю, а гармата калібру 57−60 мм занадто велика і важка) - найближчим часом, і то в скільки завгодно достатній кількості… це означає, що не тільки українцям, але й усьому Заходу потрібне інше рішення і негайно!!!"
-"Ця проблема існує але автор її перебільшує.
Якось наші САУ постійно біля нас виїзжали гасити наступ зі сторони Попасної,бахкали дуже активно кілька днів, ми дуже боялися отвєткі але повезло і нічого не прилетіло.Один раз по позиції нашої САУ був прильот але від нас то було десь за один км і здається без ураження.
А взагалі насиченість БПЛА у росіян в рази більше ніж у нас."
-"Це вам дуууууже пощастило!
По нас теж може йти "атветка" 500-300м, а деколи буває і 100-50м!
А їхня Мста - то взагалі, твердо б'є... - добре, що хоч не дуже близько +/-1км
А ще - мені дуууууже дивно один момент, який був цього місяця!
Розказую знову коротку казочку
Як так, що над озером, де знаходились головні рибаки (хоча, може вони на той час десь поїхали бухати) літала ПІВ ГОДИНИ стрикоза/бабка, а тим часом що 4-5хв прилітало оте тверде?
І ніякі рибаки, навіть з дальніх берегів не шпурнули хоч пару спінінгів з макухою у відповідь!
Як і стрикозу/бабку ніхто не чіпав!
ЯК ТАК?
ПІВ ГОДИНИ!!!
КАРЛЛЛ!!!"
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416?t=KSuhyhZjPn_xWYcTHHZUDA&s=19
Ніякого виробництва "орланів10" тисячами - не існує в природі. Цей Лаур - просто бреше. Інакше би рашка не гнала би на фронт орлани з маркуванням "МЧС" та не їздила би за БПЛА в Іран.
Швидше погоджуйтесь на перемовини, швидше, бо ща як ... всрусь - каже нам провокатор з рашки...
Соловйов схвалює цей текст)
дякуємо за кожний HIMARS !!!
Он бесплатно передает помощь, пакет за пакетом
Уже больше чем на 8 млрд. $
Зараз наша армія "на ходу" переозброюється на західну зброю. Вже звичайна піхтура почала AR-ки замість калашів отримувати, хлопці десятками тисяч - на навчанні в країнах НАТО.
Тож май терпіння - все буде. І перемога буде. ВІР В ЗСУ, С*КА!
По-перше, хлопче, веди себе пристойно, бо ми тут дотримуємось взаємноі поваги. Не затикай іншим рота і слідкуй за мовою.
По-друге, для твого відома: тут ми усі маємо колективну думку, підтверджену фактами, що таки так - теперішня влада не готувала краіну до війни. Шкода часу на лікбез, це все є на форумі: шукай-ТЕ, читай-ТЕ.
От ти сам пишеш: наші ЗСУ «перестроюються на ходу».
А чому мають це робити «на ходу»? А тому, що, як говорить наш ОПіоідний оракул арестович, «про$бали», у данному випадку - попередні 3 роки.
Готуй сани літом, а воза взимку, кажуть москалі. Але ж - «за що тоді будували би дороги»?
Аррівідерчі!
Тож тепер прочитай те, що я написав в попередньому пості. Маєш хоч 1 слово проти, по суті? Де я виправдовував хєрограя чи "велике крадівництво"?!? Ти теж ідіот, чи що?
А якщо не маєш до мене претензій - то вибачайся. Бо безпідствно наїхав. І до тебе теж відношення буде як до ідіота, бо лізеш з безпідставними повчаннями до людей.
А ідіотам - треба прямо та чітко казати, що вони ідіотять.
И ракеты на 300 км, сжечь базу флота в Севастополе для начала.
А ви знаєте, яке РІЧНЕ виробництво цих ракет?!? Повідомляю: десь біля 9000 штук всього.
Тож можна битися в припадках, можна скавчати, можна плакатись, але 20 установок, якщо прямо зараз подвоять випуск ракет (а цього не зроблено, наскільки мені відомо), при запуску всього 1 пакета в день, "з'їдять" 21`600 ракет лише за півроку.
Саме тому - пакети допомоги - по 4 штучки на 2 тижні. І забезпечення ракетами - з реальної можливості постачання сотень ракет, а не "з підпростору сотня тисяч ракет молекулярним реплікатором отримана".
І саме тому - з Хаймарсів цілять у великі склади та важливі цілі і не насипають по окремим танкам. І не будуть насипати по окремих танках. Не в нашій війні.
оце реальна поміч проти москальської фашистської мерзоти
20 установок хаймарсів, випускаючи по 1 пакету на день, за півроку здатні "з'їсти" 21'600 ракет. Стільки просто немає в США в наявності. І не буде ще мінімум півроку - поки в рамках ленд-лізу, наприклад, Президент не вирішить профінансувати стверення додаткових виробничих потужностей для виробництва не 9000 ракет на рік, а хоча б 50'000 штук на рік.
І нагадую, що ці пакети допомоги - ПОВНІСТЮ БЕЗКОШТОВНІ для України.
Тож реально поставляють стільки, скільки можуть. В США тільки 400 пускових Хаймарсів. І завод по виробництву ракет на останню модифікацію М31А2 перейшов тільки в 2019 році.
Так що не можна поділитися півсотнею?