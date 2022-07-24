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армія рф (16209) Буданов (469) зброя (7283) розвідка (3805) HIMARS (302)

Буданов про HIMARS: Росіяни знають, що з цією зброєю їм кінець

himars

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що сучасна західна зброя, зокрема ракетні системи HIMARS, допоможуть Україні перемогти Росію – і росіяни це добре знають.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", – цитує Буданова Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що Україна не втратила ще жодної системи HIMARS, попри заяви Міністерства оборони Росії.

Зараз найбільш далекобійною зброєю України залишаються радянські ракети "Точка-У", але, за словами Буданова, вони майже закінчилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські Хаймарси знищили російський ЗРК С-300 під Херсоном. ВIДЕО

Україна розраховує отримати від США більш далекобійні ракети, здатні вражати цілі в радіусі 300 км. Такі боєприпаси – Army Tactical Missile System (ATACMS) – можна запускати з тих же HIMARS, що уже є в розпорядженні України.

Проте Пентагон не поспішає ними ділитися, побоюючись, що ракети можуть бути використані для ударів по території Росії.

Інша проблема – доступність ATACMS. На складах США є від 1000 до 3000 ракет ATACMS, сказав Washington Post Кріс Догерті, старший науковий працівник аналітичного центру CNAS. Це найстаріші ракети на озброєнні американської армії, але боєприпаси з іще більшою дальністю, якими збираються їх замінити, ще не виготовляються.

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Топ коментарі
+31
разведчик разговорного жанра.
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24.07.2022 23:15
+28
Кому потрібні ці заяви? Таке враження, що усі наші посадовці живуть в парадигмі єдиного телемарафону. Тому головне побільше беззмістовних балачок.
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24.07.2022 23:15
+26
Скоріше він маячню ляпнув, кінець їм від злагоджених дій підрозділів ЗСУ з комплексним використанням УСІХ видів озброєння.
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24.07.2022 23:10
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Скоріше ВІД цієї зброї їм кінець.
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24.07.2022 23:08 Відповісти
Скоріше він маячню ляпнув, кінець їм від злагоджених дій підрозділів ЗСУ з комплексним використанням УСІХ видів озброєння.
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24.07.2022 23:10 Відповісти
Бывает оружие, которое полностью меняет правила игры. Например с появлением пулеметов атаки кавалерии с шашкой наголо стали одним из способов быстрого бесполезного самоубийства. Химарсы тоже поломали тактику рашистов - тупо закидывать оборонительные позиции тоннами снарядов, а потом пытаться идти в наступление. Но для такой тактики нужны эти самые многие тонны снарядов, которые за сотню километров не особо навозишься, а ближе сложить их не получится - Химарсы не дадут. И как теперь рашистам наступать без артподготовки?
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24.07.2022 23:28 Відповісти
ну да, урагансмерч попадет с КВО 1 метр, щас
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24.07.2022 23:47 Відповісти
Химарс определенно дает рашистам просраться, местами наводит на них панику и тормозит их наступление, но одними Химарсами войну не выиграешь, нужно много чего, и авиация и ПВО и бронетеника, так как крайне маловероятно, что рашисты прекратят гнать свое мясо на убой ради своих имперско-фашистских амбиций.
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25.07.2022 00:12 Відповісти
І від цього "порятунок" є - почитай особливості Ель-Аламейнської операції Однак кацапи таке не читають - навіть в академіях
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25.07.2022 04:54 Відповісти
"Це найстаріші ракети на озброєнні американської армії, але ********** з іще більшою дальністю, якими збираються їх замінити, ще не виготовляються." - інтєрєсно дєвкі пльашут!
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24.07.2022 23:11 Відповісти
найвэлычнишый оналитик... как и фсе квартальные с Безухлой вместе
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24.07.2022 23:11 Відповісти
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24.07.2022 23:13 Відповісти
словесний понос..
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24.07.2022 23:13 Відповісти
У Буданова в последнее время наблюдается понос слов. Лучше бы он их выдал по делу перед вторжением Параши...
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24.07.2022 23:14 Відповісти
Он опасается за себя. Зеленский начал сдавать окружение, поэтому и мосье "разведчик" старается набрать баллов, может перед американцами.
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24.07.2022 23:17 Відповісти
Опасаться ему за себя надо прежде всего перед визитом в "голубую устрицу"...
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24.07.2022 23:48 Відповісти
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24.07.2022 23:14 Відповісти
Котик одразу прийняв правильне рішення 😻😽🐈
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24.07.2022 23:58 Відповісти
Кому потрібні ці заяви? Таке враження, що усі наші посадовці живуть в парадигмі єдиного телемарафону. Тому головне побільше беззмістовних балачок.
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24.07.2022 23:15 Відповісти
Ну, там у статті написано кому потрібні - Washington Post. Що поганого у тому, що він розповідає американцям, що американська зброя то є добре для України?
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24.07.2022 23:33 Відповісти
Тому ти зареєструвався сьогодні, щоб про це повідомити?
Чий Крим?
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25.07.2022 00:15 Відповісти
разведчик разговорного жанра.
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24.07.2022 23:15 Відповісти
Орки є власністю *********** і їх близько 145 млн. Початок їхнього кінця почнеться тоді коли війна перейде на територію росії.
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24.07.2022 23:16 Відповісти
майбутній актор кварталу 95 - Люсін партнер
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24.07.2022 23:16 Відповісти
одні відосіки... пєчалька
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24.07.2022 23:16 Відповісти
"... були би Грім та Грім_2 який б'є на 500км, була би Вільха та Нептун.
А маємо будиночок в Італії для скумбрії з ікрою та маєточок за 8 міліонів $ та громадянство ой-вей для Ріми і Саші. Офшорів ми звісно не бачимо.

© Я пришол на один срок что бы сломать систему. "

(с)
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24.07.2022 23:17 Відповісти
«Для скумбрії з ікрою» ))
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25.07.2022 00:32 Відповісти
От тільки то була "система життєзабезпечення держави"!!!
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25.07.2022 04:57 Відповісти
Дніпро приліти ...Всі в укриття
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24.07.2022 23:20 Відповісти
Киев была тоже тревога, уже отбой
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24.07.2022 23:49 Відповісти
Причому спочатку була бавовна, і вже потім сирена
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25.07.2022 00:02 Відповісти
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24.07.2022 23:21 Відповісти
та да

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24.07.2022 23:42 Відповісти
Во це тема гіркюн як і пУтя шпіон госдепа . Тільки так можна розвалити *********
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25.07.2022 01:18 Відповісти
Вибачте питання: це і є наш самий головний розвідник!?...
... Це той, що не бачив підготовки війни,і разом з президентом співав нам колискову!...
По закону честі, він би уже мав застрелитися, або в бою змити свою ганьбу!...
А він щоденно тільки те і робить, що патякає язиком з виглядом людини, яка тільки що вийшла від модного стиліста- приглажений і напомажений!!!...
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24.07.2022 23:23 Відповісти
Гогиашвили не разрешит по закону чести….
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24.07.2022 23:33 Відповісти
Ви нічого не сплутали? Буданов ще у літку 2021 говорив про це, та карту показував.
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25.07.2022 01:05 Відповісти
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24.07.2022 23:23 Відповісти
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24.07.2022 23:31 Відповісти
Слід розуміти,як попередження для своїх.
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24.07.2022 23:32 Відповісти
От яким боком коханець Гогілашвілі до хімарсів?
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24.07.2022 23:32 Відповісти
Буданов тупо піариться. Кожен патріот знає, що основна сила, і загроза для кацапів, це наші воїни. А зброя, це інструмент, не більше. З ним легше. Без нього важче. Але воює ВСУ, Нацгвардія, і тероборона.
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24.07.2022 23:33 Відповісти
Звісно наші воїни дуже круті, але без зброї не навоюєш нічого. Нуль зброї навіть на мільйон досвіду та мотивацій скільки не помножуй буде нуль.
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25.07.2022 01:08 Відповісти
Хороші люди гинуть, а чмирям хоч би що, як і його шеф популіст.
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24.07.2022 23:35 Відповісти
Какое образование в этого дебила?
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24.07.2022 23:35 Відповісти
Дебилам образования не нужно.
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25.07.2022 00:03 Відповісти
Такое же как у всех: начальное. А заведение - Трускавецкий дом терпимости.
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25.07.2022 00:04 Відповісти
Буданов закінчив у 2007 Одеський інститут сухопутних військ. Там же раніше навчались і Залужний, і Арестович і ще деякі інші.
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25.07.2022 09:01 Відповісти
Перед войной имел здесь диалог с некими Холодным Яром (или как-то так). Он убеждал, что у нас есть джавелины и байрактары. И мы сожжём 3-4, ну может быть 5 кацапских танков, они испугаются и убегут.
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24.07.2022 23:46 Відповісти
как ты имел? ты же 19,07 родился? а ну бегом придумай, та то старый ник, забанили) ОПэшный или квартальный?
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25.07.2022 00:02 Відповісти
Та не було того "діалогу" ніколи! Навіть під його "старим" ніком Я подібного просто не міг написать з тої причини, що маю базову військову освіту і все життя мене вчили саме воювать! Просто прийшло "молоде-зелене" і вирішило "показать себе" Це як молодий півник, у якого тільки гребінець почав прорізаться, пробує кукурікать проти "господаря курятника"
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25.07.2022 05:28 Відповісти
Ніхто не знає де ті джавелини.
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25.07.2022 00:02 Відповісти
говорят что эти джавелины оказались не очень эфвективными даже сравнивая с нашей стугной - все около-киевские бои воевали стугна и корсар
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25.07.2022 01:30 Відповісти
Вполне эффективные. Сам обучаюсь на джавлелин. Единственно, что или их мало или где они все? В каждой роте должны быть. На счёт стугны, многие говорили, что да им больше нравится. Но стугна это больше для позиционноц борьбы и засад. Джавлелин для выхода с перемещением. А ещё есть Густав, если бы у него дистанция была бы поболее, а не 700 м, то это самый лучший уничтожит ель танков. Кстати, на джавлелин мы научились делать с одноразовых батарей в зарядные))
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25.07.2022 06:21 Відповісти
Не *****! Ти, "приблуда вчорашня", вирішив мені "на хвіст насрать"? Ви, кацапи, я бачу, усіх по собі судите - "Раз я дурак, то и вокруг меня - идиоты!"
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Реєстрація:19.07.2022

"Заї*ешся пилюку ковтать!"
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25.07.2022 05:06 Відповісти
Він цілком може бути руснявим ІПСО, але може бути і не так.
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25.07.2022 09:33 Відповісти
А мені то що? Головне - що я його на брехні піймав!
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25.07.2022 10:17 Відповісти
Eto tolko nacialo Himarsov.Unictozajet tocno kak po linejke,eto zavyset i ot liudej te sto planirujet i privodit finalu.Vidno skladi,kazarmi,stabi,PVO i dorogi,a skolko ecio nevydno sto oni zdelali.Ecio dalse xorom budet bit kogda do 100 raket ******* v kakoj to objekt,vot sto togda iz nego ostanitsia?Nesomnevajus sto Himarsi i teper dani moment dolbit sto to
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24.07.2022 23:55 Відповісти
Кінець їм якщо хімарсів буде близько сотні...
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25.07.2022 00:02 Відповісти
Бред собачий. Хаймарсы не переломят ход войны. Не бывает отдельного вида оружия, в корне меняющего ход войны. Немцы во время 2МВ кидали ресурсы в бесперспективные направления, а могли бы направить в несколько танковых дивизий и взять Москву, надежды на вундерваффе помешали.
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25.07.2022 00:35 Відповісти
нам главное уничтожать кацапский боекомплект, нарушать логистику а это делают хаймарсы и это ключ к перелому
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25.07.2022 01:32 Відповісти
Не фантазуй! "Вундерваффе" - не один вид зброї, а цілий клас Більшу половину танків у ЧА та союзників в період 44-45 роки спалили звичайні "фаустпатрони" От тобі і "чудо-зброя"! А "Фау-1" і "Фау-2" послужили і німцям непогано і пізніше стали зачинателями цілого напрямку РВСН у всьому світі Ті ж "Томагавки" - це потомки "Фау-1" Та й штурмові гвинтівки теж можна вважать "чудо-зброєю"
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25.07.2022 05:12 Відповісти
Хочу тобі нагадать про гвинтівку Дрейзе Під час австро-пруської війни у1866 році втрати від стрільби з рушниць у австрійців були у ВІСІМ раз більшими, ніж у прусаків Бо австрійці стріляли з дульнозарядних, які вимагали від стрільця стоячого положення і часу на перезаряджання в кілька разів більше, ніж у пруссаків Останні стріляли з казнозарядки, з коліна, чи лежачи і витрачали на перезаряджання набагато менше часу Здається, під Фельдгаузеном на одного вбитого чи пораненого прусака припадало 11-12 убитих чи поранених австрійських солдат! Розгром був страшнючий!
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26.07.2022 04:53 Відповісти
За резерви й не тільки...

Командування військ противника продовжує заходи із перегруппування своїх військ на визначених операційних напрямках та створення відповідних угрупувань. Так, впродовж останніх 3-х днів з району "відновлення" у Білгородської області до місць бойового призначення на територію України вибуло не меньш як 5 БТГр противника (принаймні одна з них - танкова). Це були підрозділи переважно 29-ї ЗВА східного військового округу.

Загалом, у зв'язку з цим було зафіксовано перекидання до 70-72 танків, 120-125 одиниць ББМ, 30-32 одиниць 122-мм та 152-мм артилерии (САУ та артилерійських гармат, що буксируються), 10-12 самохідних засобів ППО поля бою, а також 67-70 одиниць автомобільної та спеціальної техники.

Судячи зі всього, це максимум сил та засобів, яким російське військове командування спроможне на нинішньому етапі реально підсилити свої війська, які оперують в Україні - як у Східній операційній зоні, так й на Півдні...

У свою чергу, формування стратегічних та оперативних резервів на росії також продовжується із великими труднощами. Так, наприклад, за планами російського військового командування 3-й АК ЗВО (п. Муліно) у складі 6 мсд у складі 10 тп, 54, 55 мсп, 27 ап; 72 омсбр, 17 абр великої потужності, 44 кп ППО, 52 озрдн, 148 крц, 9 ор СпП, 38 оісб, 8 ор РХБЗ, 8 обу і 154 орвб, загальною чисельністю особового складу до 15-16 тисяч в\сл... повинен набути оперативної готовності до середини серпня . Але на сьогоднішній день, на доукомплектування та формування з'єднань, частин та підрозділів цього корпусу поступило всього лише 5500 російських військовослужбовців... що не тільки не сприяє повноціній бойовій підготовці військ "корпусу" та їхньому бойовому злагодженню, а просто, взагалі, ставить питання про боєздатність его окремих частин та підрозділів.

Дуже схожа ситуація й у інших "резервних" корпусах, що нині формуються на основі інших російських військових округів у відповідності до директиви гш зс рф про розгортання "стратегічних та оперативних резервів". За своєю реальною бойовою потужністю ці "корпуса" скоріше дорівнюють 1-2-м бригадам, ніж відповідають терміну "армійський корпус", або навіть "дивізія"...

В таких умовах, російське військове командування вирішило використовувати ці "корпуси" в якості своєрідних центрів комплектування "маршевого поповнення" для вже діючих на території України частин та з'єднань. "Корпуса", по суті стали базою для формування та укомплектування окремих БТГр та ТГр, якими поповнються вже розгорнуті в Україні російські угрупування військ.

Единим більш-меньш укомплектованим резервом оперативно-тактичного характеру, який на сьогоднішній день російське військове командування може задіяти швидко та у повному обсязі на тому чи іншому операційному напрямку є 144-а мотострілецька дивізія 20-ї ЗВА Західного військового округу, розгорнута нині південно-західніше Білгорода, біля кордону з Україною, на Харьківському напрямку.

Головна причина того, що російське військове командування до сих пір не ввело цю дивізію у бій на тому чи іншому операційному напрямку, як своєрідний "вирішальний фактор", на мій суб'єктивний погляд, полягає в тому, що це з'єднання, по суті, є таким собі "недоторканим запасом" (НЗ) російського війська, яке його командування наважиться "сунути у справу" лише у випадку дуже "крайньої необхідності". Погодьтеся, як розмір цього НЗ, так й реальні його спроможності, красномовно свідчать про те, що про реальне формування вагомих НОВИХ стратегічних, або оперативних резервів "на росії" сьогодні казати важко... Живої сили та ОВТ вистачає лише на тактичні, або певною мірою, на оперативно-тактичні резерви....

Так, частина угрупувань російських військ, які оперують на тих чи інших напрямках в Україні дійсно відведенна на "відновлення боєздатності" і формально перебуває у резерві. Наприклад, в угрупуванні "Изюм" це до 10-и БТГр, в угрупуванні "Восток" - до 9-и БТГр.

Але, у зв'язку з цим варто зрозуміти, що ці підрозділи навряд чи можливо дійсно вважати оперативним резервом, навіть у тактичному сенсі це також виглядає, м'яко кажучи, дуже спірно. Адже вивід їх із першої лінії власне зони бойовихї дій означає, що вони понесли втрати від 40% до 60%. особового складу та штатного ОВТ... і іхне подальше використання в тому "форматі", в якому вони були введені у бій раніше - стало просто неможливим...

Так, перебування "у резерві" на "відновленні боєздатності" передбачає поповнення цих підрозділів живою силою та ОВТ до норм і стандартів, які б бодай мінімально відповідали би вимогам терміну "боєздатні". І російське військове командування, у відповідності з цими вимогами, намагається регулярно поповнювати ці підрозділи особовим складом та ОВТ, прагнучи поступово довести таки їх до рівня "боєздатний резерв".

Але темпи цього "відновлення" виведенних у резерв батальйоних тактичних та тактичних груп зс рф, на сьогоднішній день, просто не сприяють прискоренню цього процесу до того рівня, який би дозволив підтримувати наступальний потенціал основних угрупувань російських військ на стабільно високих позначках.
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25.07.2022 00:43 Відповісти
Відбувається це через 2 основні причини.

Перша причина - це той факт, що поповнювати "людьми та технікою" треба не тільки власне цей, постійно зростаючий "проблемно-боєздатний резерв", а й ті БТГр\ТГр, які вже втягнуті у напруженні бої безпосередньо на першій лінії, але яки поки що не втратили боєздатність і щоб цього не сталося в подальшому їх також потрібно поповнювати, причому прямо на передовій і РЕГУЛЯРНО...

Друга причина - вагому частку цього "резерву", причому саме ту, яка наближається якраз до рівня "відновлення боєздатності", командуванню військ противника, так чи інакше, доводиться через реальну обстановку на фронті та необхідність виконувати накази свого політичного керівництва, повертати у "першу лінію" поза всяких планів та графіків відновлення, не дав можливості "відновитися в повній мірі", що означае нові втрати... живої сили та ОВТ.

Таким чином, стає зрозуміло, що прагнучи зберегти кількість основної маси своїх "тактичних юнітів" у стані "відповідної боєздатності", російське військове командування просто вимушене нарощувати темпи й обсяги поповнення їх особовим складом та ОВТ...

У цьому сенсі, дехто схильний вважати, що у росіян достатньо ресурсів, людей та ОВТ, щоб ОДНОЧАСНО поповнювати й перших, і других (зберігаючи таким чином високий наступальний потенціал своїх угруповань військ), і навіть паралельно з цим формувати стратегічні та оперативні резерви "другої черги", так би мовити "на майбутне".

Цілком можливо, що так і є...

Поки що...

Але жорстка реалість війни переконливо свідчить, що все ж-таки спроможності нинішнього кремлівського режиму у цій сфері - не безкінечні...

Більше того, останнім часом достатньо вагомо у це питання "втручається" такий важливий фактор, як ЯКІСТЬ поповнення російських резервів різного рівня...

Коли ви преходите до вербування кримінальників у лави "освободителей", розконсервуєте танки та ББМ 60-х-70-х років розробки та виробництва, або саджаєте за штурвали літаків 60-річних пенсіонерів-пілотів... а рівень озброєння та оснащення ваших підрозділів "мобілізаційного резерву" армійських корпусів БомбасУ відповідає рівню десь кінця Другої Світової війни... то казати про повноцінне "відновлення боєздатності" власних ударних угрупувань військ, доводиться з певною долею обережності та умовності...

Лише один приклад...

Дві батальойонні тактичні групи (БТГр) двох мотосрілецьких бригад зі складу Центрального військового округу (ЦВО) зс рф, які нині відведені "на відновлення боєздатності" у Білгородську обл рф, замість "штатних" та опанованих раніше особовим складом БМП-2 та БМП-3, втрачених у боях на Славянському напрямку, сьогодні отримують старі БМП-1 та "маталиги" (МТ-ЛБ) з окружних баз зберігання. Замість танків Т-80БВ та Т-80БВМ... на відновлення їм почали поступати танки Т-72 перших модифікацій, причому місцями навіть без динамічного захисту.

І таке інше...

Про формування, наприклад, "резервних танкових рот" на архаїчних Т-62, які нині противник достатньо активно ВЖЕ застосовує на Запоріжському та Криворіжскому напрямках, причому кількість такої техніки у підрозділах противника їде вже на десятки одиниць, я навіть не згадую....

Отже, підсуміємо...

Я регулярно у коментарях під своїми постами натикаюся на зяви штибу "... заліза та м'яса у рашистів вистачає, а їхне командування за ціною не постоїть...". Зазвичай, такі коментарі слугують таким собі "вагомим" аргументом у черговому "зрадойобстві" того чи іншого читача. Мовляв, **** ви тут нам якусь херню товмачите, коли росіяни нас тупо "м'ясом та залізом" закидують... і кінця краю цьому поки не видно...

Тож, щоб регулярно не повторюватись... відповім тут й зараз.

Безперервно укладати по 10-11 тисяч тушок за районні центри України російське військове командування, звичайно, може... Ба , навіть, воно дійсно так й робить. ПОКИ ЩО...

Однак, ця методолгія сама по собі не бескінечна та не безвідмовна у своєму застосуванні... особливо тоді, коли ваша "косоока та криворука", але дуже "масована", артилерія, в силу різних обставин, починає втрачати можливість безнаказано засипати все навкруги у промислових обсягах їржаво-вибуховим залізом (слава святому Хаймарсу)... А ресурси, щодо поповнення власного війська... у порівнянні із наростаючими темпами допомоги вашему ворогу з боку усього іншого цивілізованого світу, явно програють у довготривалій перспективі.

В такому разі, темпи утілізації ваших "мотострілецьких та танкових" БТГр безпосередньо на полі бою різко підвищуються... й цілком ймовірно, що в один прекрасний момент вони можуть "перекрити" темпи "відновлення боєздатності" та обсяги формування ваших "нових-старих" резервів...

Більше того, навіть якщо допустити, що особовий склад військ противника несповна розуму й не в змозі співставити події, які вже трапляються, із можливими наслідками у рамках причино-наслідкових зв'язків... то у твариному інстикті самозбереження йому навряд чи можливо відмовити...

Зростаючи кількість так званих "відмовників" у лавах кадрових російських військ, яка ДУЖЕ СУТТЄВО ускладнює російському військовому командуванню всі ці процеси по "відновленню боєздатності", а тако ж "формуванню нових резервів", взялася не сама по собі. Вона явно базується на якихось взаємопов'язаних подіях...

Наприклад, на дуже високому рівні вірогідності "упокоится с миром где-то в перелеске под Славянском", або ж повернуться у рідні ***** без повного набору кінцівок... Думаєте усьому цьому стаду, яке женуть "за 200 тисяч" на укріплені позиції української піхоти на це повністю начхати? Дуже сумніваюсь...

Тому, я рекомендую черговому "коментатору", який забажає в черговий раз "звернути мою увагу" на бескінечність та всеосяжність спроможностей росії "кидати у горнило війни" своїх громадян тисяча за тисячею... не витрачати зайвий раз свій та мій час...

Я "в курсі дєла"...

але я також "в курсі дєла" про методологію та ******* способи... зупинки цих натовпів та стадів. Головний сенс тут навіть не реальна їхня зупинка - а наочна демонстрація їм НЕВІДВОРОТНОСТІ загибелі на полі бою...

Причому, чим переконливіше та красномовніше - тим краще... "Святі" Хаймарси та "три сокири" з керованими снарядами, не кажучи вже про "панцегаубице-2000 із смарт-снарядами"... у цьому сенсі дуже ефективні.
Машовець
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25.07.2022 00:46 Відповісти
А карту покаже?
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25.07.2022 05:57 Відповісти
Кінець , может наступить , раніше в Україні , бо працює , Єрмак та Татаров це найпотужніша зброя Орків
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25.07.2022 05:57 Відповісти
Разведчик выкладывает инфу, что у США самих мало ракет на 300 км.
И наш разведчик не понимает, что дроны Ирана для мордооа имеют большую дальность и время работы, и будут направлены именно для поиска himars.
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25.07.2022 06:12 Відповісти
Urs , Хороший вы парень , одне але . Т. е. Вас послушать ,завтра мы их шапками закидаем , вы забываете, что у орков есть потужни союзники ,Китай и Корея. Ну и главное, Ермак ,пока отчего не избавимся все потуги на фронте марни .
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25.07.2022 07:44 Відповісти
Скільки шкоди уже наробили ці довбані балаболи
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25.07.2022 08:33 Відповісти
Щось занадто просто щоб бути правдою. Коли б не вийшло так як з джавелінами та байрактарами.
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25.07.2022 09:25 Відповісти
Igor 1 3f8143a8 , Ходят , слухи , злые языки для Ирана, поговаривают , что ихние дроны , это полное Говно , иными словами металобрухт
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25.07.2022 09:47 Відповісти
Ця людина некопенгаген і явно не на своєму місці. Звідси і балабольство і відсутність зримих результатів нашої військової розвідки.
Наразі ЗСУ користають дані американської розвідки (склади з БК, командні пункти, позиції ЗРК). Але цього замало.
Агентурна робота кульгає - не дивлячись на гігантські обсяги перевалки ворожих *********** і техніки залізницею по всій протяжності фронту, дані про переміщення і пункти розвантаження ворожих ешелонів у нашої розвідки мінімальні, а значить і випадки їх підриву чи знищення артилерією одиничні.
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25.07.2022 09:57 Відповісти
Лучше бы главный разведчик занимался вплотную глубинной,агентурной,войсковой разведкой,дрг,а не выкладывался в СМИ по не своему профилю.Импортные РСЗО свое дело знают,но им нужны данные по резервам,районам сосредоточения,тыловым объектам орков.Разведспутники дополняют разведку"вживую"...,а может и наоборот
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25.07.2022 12:07 Відповісти
 
 