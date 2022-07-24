Українські Хаймарси знищили російський ЗРК С-300 під Херсоном. ВIДЕО
Українська армія за допомогою HIMARS знищила російські пускові установки ЗРК С-300 на Херсонщині.
Відповідне відео знищених російських ЗРК-300 опублікував журналіст та військовий блогер Анатолій Штірліц, передає Цензор.НЕТ.
На відео знищені пускові установки російського ЗРК С-300 у полі біля села Зеленотропинське, Херсонська область.
"Дві С-300 рашистів яскраво догорають десь на Херсонщині", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+60 Mykola Trofimenko #528418
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+55 Александр Чуднивец #474549
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+47 Анатолий К #427424
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не дайте рашистам зробти жест доброї волі,
вони повинні мати "останню волю"
покажи одну с-500, чирикало
После того, как наши артиллеристы отработали по мостам, ведущим в Херсон, многие наблюдатели задавались одним и тем же вопросом: чем ответит мордор? Понятно, что опять будут обстрелы городов, которые еще не очень хорошо прикрыты системами ПВО, но это - вряд ли стоит оценивать как ответ, поскольку это - карательные меры, которые практиковали айнзац-команды СС во времен Второй Мировой войны. Просто напомним, что после убийства Райнгарда Гейдриха, гауляйтера протектората Богемии и Моравии, а также главы внутренней безопасности СС, был устроен ответный террор, когда уничтожению подверглась масса населения, которая даже близко не имела отношения к подполью.
То есть, диверсанты уничтожили военную цель, а ответом стал кошмар для населения. Кремль действует ровно таким же образом. На поражение военных целей он гарантированно ответит уничтожением мирного населения Украины. И чтобы ни у кого не оставалось даже малейших сомнений, население мордора не просто одобряет подобные действия, а настоятельно требует поступать именно так, как действовали карательные отряды СС.
Кстати, именно Германия первой применила свои крылатые ракеты для нанесения ударов по жилой постройке городов Британии. При желании, эти параллели можно приводить очень долго, но мы приведем всего две фотографии. Одна из них сделана в Англии летом 1940 года, а вторая - в Украине, летом 2022 года. Просто посмотрите на них, а мы - не станем комментировать, поскольку комментарии тут излишни, а почерк - идентичный.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/14-9145fa010fd8189da68017c5863822b6.jpg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/GettyImages-3314920-Rare-Photos-In-History-you-Probably-Never-Knew-About-Part-2-A-little-girl-holding-her-doll-in-the-rubble-of-her-bomb-damaged-home-scaled.jpg.pro-cmg-800x1029.jpg.webp
Но такие «ответы» только сжимают пружину, которая очень скоро распрямится, и не имеют эффекта, на который были рассчитаны. Вместо страха, противник получает лютую ярость и полное презрение, а все это безусловно конвертируется в полное и окончательное уничтожение помойки с фальшивой вывеской «россия», за которой скрываются андрофаги. Однако, должны быть и какие-то ответные меры прямого действия. Какое-то время назад ответ на вопрос о том, что может предпринять противник в ответ, оставался открытым, но начиная со вчера, картина прояснилась.
Между прочим, интерес этот вовсе не спортивный и сейчас мы имеем подозрения в том, что командование ЗСУ, до половины порушив мосты, тоже хотело посмотреть на то, что у противника имеется в арсенале ответов. Скажем так, самым существенным вариантом ответа врага было изменение общего характера маневров их войск. Здесь нет смысла погружаться в эту тему, но думаю, что наши военные просто прикинули, что бы они делали в такой ситуации.
Поскольку варианты ответов могли быть фундаментально различными, то и собственные наступательные действия следовало планировать из того, на что способен противник. Именно это будет определять весь рисунок действий противника и в этом рисунке возникнут естественные узкие места, по которым и следует наносить удары. Но в разных схемах действий противника они окажутся в разных местах и в разное время, а раз так, то в тех местах и в тот самый момент должно оказаться то, что нанесет противнику максимальный урон. Поэтому ему дали время показать себя во всей красе и он это сделал.
В общем, сейчас возникла полная ясность по поводу того, каким является набор вариантов для противника. Оказывается, решение состоит из двух пунктов: возведения понтонных переправ и ремонт поврежденных мостов. Тут стоит заметить, что буквально вчера, совершенно случайно, встретил знакомого, которому пришлось решать некоторые вопросы юридического характера лет 20 назад. Еще тогда он был не в пионерском возрасте, а сейчас он и вовсе не может на него претендовать, ну а я и не думал, что он еще жив. В общем, у него было время попить кофе и пообщаться на террасе с видом на Днепр.
Понятно, что сначала вспомнили былые времена, а потом речь пошла о войне. Он рассказал, что всем домом собирали на снаряжение двум или трем хлопцам из его дома. Говорит, что регулярно выделяет из пенсии небольшую сумму на помощь ЗСУ и оправдывает свой скромный вклад тем, что его сын, давно уехавший за океан, вкладывается и за себя и за него не только деньгами. Неожиданно, у нас оказалось множество общих тем и почти полное совпадение взглядов по текущим проблемам. Пришлось по-белому позавидовать тому, как ясно работает голова у этого совсем уже пожилого человека.
Но интерес этого разговора сводился к тому, что на пенсию он ушел с должности ГИПа - главного инженера проектов и всю свою долгую жизнь он проработал в проектных организациях. По специальности он был архитектором, но кто в теме - знает, что будучи руководителем проектной группы, он обязан увязывать работу специалистов разных профилей, в том числе - конструкторов, поскольку в первую очередь, сооружение должно вынести собственную нагрузку, а потом и все то, что добавит свой вес на несущие конструкции. А это, с его слов, епархия конструктора. Опять же, с его слов, ему самому всегда легко давался сопромат и конструкции - продолжение сопромата и потому он легко находил общий язык с конструкторами.
Все это имеет прямое отношение к теме, поскольку речь зашла о наших ударах по мостам. Если опустить массу деталей, то вывод этого спеца был таков, что самое тупое решение, которое может принять противник в данной ситуации, это взять и подварить арматуру внутри конструкций моста и тупо залить все это бетоном. Тупость решения состоит в том, что сам мост уже давно в эксплуатации и только по этой причине у него уменьшаются несущие характеристики, естественным путем.
Киевляне знают, что как минимум один мост у нас имеет ограничения в движении именно по этой самой причине, а не из-за какого-то внешнего воздействия. Но в данном случае, было не просто внешнее воздействие, а нечто такое, что в общем - трудно было предусмотреть при проектировании сооружения. К тому же, повреждения эти множественные и потому всем понятно, что несущие способности уже ниже тех, которые были гарантированы проектом, а вот насколько - надо было подробно разбираться и смотреть, как это воздействие подействовало на различные узлы конструкции. Понятно, что за пару дней такую экспертизу невозможно провести, а тем более - невозможно разработать мероприятия, которые позволили бы максимально восстановить свойства конструкции. А из этого следует, что никто не знает, насколько устойчивой будет эта часть конструкции и в каком объеме ее можно будет эксплуатировать.
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То есть, если вы хотите заделать дырки, чтобы в них никто не провалился это - одно дело, а если вы хотите восстановить движение по мосту, это - совсем другая история, поскольку надо понимать, что может он выдержать, после такого «ямочного ремонта». Но именно это противник и делает, как видно из фото, приведенных выше.
Там военная школа замерла на уровне середины шестидесятых-семидесятых и потому они просто не могут придумать ничего, кроме коротких и линейных решений. Из той же оперы и анонсы строительства понтонных переправ. Если уйти от чисто технических вопросов опять к логике, то ВСУ явно продемонстрировали свои возможности в дальности и точности стрельбы. Думаю, что кто-то из стана противника забил в компьютер данные по результатам обстрела того же Антоновского моста и сделал вывод о том, сколько еще нужно было положить боеприпасов в это место, чтобы пролет рухнул окончательно.
Было бы очень интересно услышать его мнение, но думаю, что это - не более десятка попаданий в том же калибре боеприпаса. И опять же, интересно, есть ли у кого-то сомнения в том, что наши уложат в нужное место нужное количество боеприпасов, когда был показан мастер-класс на Дарьевском мосту, когда наши уложили боеприпасы в ровную линию? Это значит, что вот эти ремонты не имеют никакого смысла в принципе, поскольку только наше командование даст команду «всё» и моста не будет. А тем более - уже скомпрометированного предыдущими повреждениями.
https://twitter.com/i/status/1551132313299320832
Причем, сейчас очевидно, что командование никуда не торопится и просто наблюдает за полетом мысли у противника, чтобы все правильно рассчитать. А тем временем, бавовнометы работают по другим объектам. И мы приведем описание этой работы, в исполнении противника.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYagogvXwAAkIXs.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYaNh2pWAAASmUP.png
А кроме того, идет снос уже небольших схронов БК на левом берегу Днепра, в Херсонской области. Ну и в других местах - тоже. Пишут, что очередной прилет на военное совещание в Хрустальном, бывшем Стаханове, снова заставил пораскинуть мозгами старших офицеров противника. Уже сколько их раскидывали - неизвестно, но говорят, что хлопок был знатный, хоть и без последующей детонации. Правда, детонацию показывали сами выжившие орки, причем - самыми неожиданными частями тела, но на видео это не снимешь, да и слышно - не сильно далеко. Или взять сегодняшнее, свежее видео из Новой Каховки.
https://www.youtube.com/watch?v=dPCs8RIQovE
Глядя на это видео, сразу видно, насколько все красиво. Первое, и самое главное - «какое небо голубое». Второе - прилетел один пельмень в строго указанное место. Поскольку оказалось достаточно одной таблетки, то можно говорить о том, что цель - поражена. Ну и третье - нет повторной детонации, а это значит, что наши подчищают уже ту инфраструктуру, которая стоит во второй или третьей очереди.
И если со складами БК есть варианты, то что-то нам подсказывает, что именно с мостами вариантов уже нет. Причем их нет ни у мостов, ни у той группировки, которая окопалась на правом берегу. Тут почему-то вспоминаются знаменитые слова красноармейца Сухова из старого совкового фильма, которые в немного подправленном виде звучат так: «Понтоны, говоришь?» Это к тому, что этот вариант наши подробно разбирали под Северодонецком и плюс к тому, рядом с мостами наши уничтожили и ПВО, которое было выделено для прикрытия. Конечно, орки могут подвезти еще, но это уже - их проблемы.
anti-colorados
@MC_Perekis
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https://twitter.com/MC_Perekis/status/1550959276465819648 18 ч
Работники АвтоВАЗа обратились к командованию ВСУ, с официальным письмом и просьбой, не допустить остановку или даже возможно банкротство завода и ещё больше ******* соотечественников, чтобы родные погибших в спецоперации россиян, смогли купить новую Ладу.
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
https://twitter.com/i/status/1551134296999690240 Відео
https://t.me/horevica/4942
С учетом жопорукости кацапов и дальнейшей деградации ВПК в условиях санкций, такая тенденция будет набирать обороты.
Ствол орудия, исполненный мордорским ВПК