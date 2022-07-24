РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11047 посетителей онлайн
Новости Видео Война
38 854 59

Украинские Хаймарсы уничтожили российский ЗРК С-300 под Херсоном. ВИДЕО

Украинская армия с помощью HIMARS уничтожила российские пусковые установки ЗРК С-300 в Херсонской области.

Соответствующее видео уничтоженных российских ЗРК-300 опубликовал журналист и военный блогер Анатолий Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

На видео уничтожены пусковые установки российского ЗРК С-300 в поле у села Зеленотропинское, Херсонская область.

"Два С-300 рашистов ярко догорают где-то в Херсонской области", - говорится в описании видео.

Читайте: Цель - предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS, - глава комитета Конгресса США по вооруженным силам Смит

уничтожение (7030) HIMARS (288) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+60
Ой красівоє! ***** шастать як то кажуть
показать весь комментарий
24.07.2022 18:38
+55
Красота то какая лєпота...ХІМЕРАМ-респектище.Давайте ще...
показать весь комментарий
24.07.2022 18:39
+47
Я так розумію, частина тих, що били по Миколаєву?
показать весь комментарий
24.07.2022 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой красівоє! ***** шастать як то кажуть
показать весь комментарий
24.07.2022 18:38 Ответить
відстань від Станіслава така ж як і до Антонівського мосту....

не дайте рашистам зробти жест доброї волі,
вони повинні мати "останню волю"
показать весь комментарий
24.07.2022 18:45 Ответить
нічого подібного. С-300 це в сотні разів дорожче ніж ракета хімарса і збивають літаки вони теж чудово
показать весь комментарий
24.07.2022 19:56 Ответить
в каком году началась вторая мировая война?
покажи одну с-500, чирикало
показать весь комментарий
24.07.2022 19:59 Ответить
Так они где то рядом с "арматами" и роботом Федором стоят. Стоят себе и не имеют аналогов.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:41 Ответить
Ох, ***, наумничал. Именно поэтому они свои войска прикрывают С 300 а не 400 и 500. Потому, что перешли. А может то "арабы и другие отсталые" в Херсонских степях а не "армия рф".
показать весь комментарий
24.07.2022 20:21 Ответить
Я так розумію, частина тих, що били по Миколаєву?
показать весь комментарий
24.07.2022 18:38 Ответить
Не просто били, а в процессе сматывания после залпа. Но не задалось. Плюс командно-штабная машина и радар.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:20 Ответить
Красота то какая лєпота...ХІМЕРАМ-респектище.Давайте ще...
показать весь комментарий
24.07.2022 18:39 Ответить
Реки и мосты

После того, как наши артиллеристы отработали по мостам, ведущим в Херсон, многие наблюдатели задавались одним и тем же вопросом: чем ответит мордор? Понятно, что опять будут обстрелы городов, которые еще не очень хорошо прикрыты системами ПВО, но это - вряд ли стоит оценивать как ответ, поскольку это - карательные меры, которые практиковали айнзац-команды СС во времен Второй Мировой войны. Просто напомним, что после убийства Райнгарда Гейдриха, гауляйтера протектората Богемии и Моравии, а также главы внутренней безопасности СС, был устроен ответный террор, когда уничтожению подверглась масса населения, которая даже близко не имела отношения к подполью.

То есть, диверсанты уничтожили военную цель, а ответом стал кошмар для населения. Кремль действует ровно таким же образом. На поражение военных целей он гарантированно ответит уничтожением мирного населения Украины. И чтобы ни у кого не оставалось даже малейших сомнений, население мордора не просто одобряет подобные действия, а настоятельно требует поступать именно так, как действовали карательные отряды СС.

Кстати, именно Германия первой применила свои крылатые ракеты для нанесения ударов по жилой постройке городов Британии. При желании, эти параллели можно приводить очень долго, но мы приведем всего две фотографии. Одна из них сделана в Англии летом 1940 года, а вторая - в Украине, летом 2022 года. Просто посмотрите на них, а мы - не станем комментировать, поскольку комментарии тут излишни, а почерк - идентичный.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/14-9145fa010fd8189da68017c5863822b6.jpg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/GettyImages-3314920-Rare-Photos-In-History-you-Probably-Never-Knew-About-Part-2-A-little-girl-holding-her-doll-in-the-rubble-of-her-bomb-damaged-home-scaled.jpg.pro-cmg-800x1029.jpg.webp

Но такие «ответы» только сжимают пружину, которая очень скоро распрямится, и не имеют эффекта, на который были рассчитаны. Вместо страха, противник получает лютую ярость и полное презрение, а все это безусловно конвертируется в полное и окончательное уничтожение помойки с фальшивой вывеской «россия», за которой скрываются андрофаги. Однако, должны быть и какие-то ответные меры прямого действия. Какое-то время назад ответ на вопрос о том, что может предпринять противник в ответ, оставался открытым, но начиная со вчера, картина прояснилась.

Между прочим, интерес этот вовсе не спортивный и сейчас мы имеем подозрения в том, что командование ЗСУ, до половины порушив мосты, тоже хотело посмотреть на то, что у противника имеется в арсенале ответов. Скажем так, самым существенным вариантом ответа врага было изменение общего характера маневров их войск. Здесь нет смысла погружаться в эту тему, но думаю, что наши военные просто прикинули, что бы они делали в такой ситуации.

Поскольку варианты ответов могли быть фундаментально различными, то и собственные наступательные действия следовало планировать из того, на что способен противник. Именно это будет определять весь рисунок действий противника и в этом рисунке возникнут естественные узкие места, по которым и следует наносить удары. Но в разных схемах действий противника они окажутся в разных местах и в разное время, а раз так, то в тех местах и в тот самый момент должно оказаться то, что нанесет противнику максимальный урон. Поэтому ему дали время показать себя во всей красе и он это сделал.

В общем, сейчас возникла полная ясность по поводу того, каким является набор вариантов для противника. Оказывается, решение состоит из двух пунктов: возведения понтонных переправ и ремонт поврежденных мостов. Тут стоит заметить, что буквально вчера, совершенно случайно, встретил знакомого, которому пришлось решать некоторые вопросы юридического характера лет 20 назад. Еще тогда он был не в пионерском возрасте, а сейчас он и вовсе не может на него претендовать, ну а я и не думал, что он еще жив. В общем, у него было время попить кофе и пообщаться на террасе с видом на Днепр.

Понятно, что сначала вспомнили былые времена, а потом речь пошла о войне. Он рассказал, что всем домом собирали на снаряжение двум или трем хлопцам из его дома. Говорит, что регулярно выделяет из пенсии небольшую сумму на помощь ЗСУ и оправдывает свой скромный вклад тем, что его сын, давно уехавший за океан, вкладывается и за себя и за него не только деньгами. Неожиданно, у нас оказалось множество общих тем и почти полное совпадение взглядов по текущим проблемам. Пришлось по-белому позавидовать тому, как ясно работает голова у этого совсем уже пожилого человека.

Но интерес этого разговора сводился к тому, что на пенсию он ушел с должности ГИПа - главного инженера проектов и всю свою долгую жизнь он проработал в проектных организациях. По специальности он был архитектором, но кто в теме - знает, что будучи руководителем проектной группы, он обязан увязывать работу специалистов разных профилей, в том числе - конструкторов, поскольку в первую очередь, сооружение должно вынести собственную нагрузку, а потом и все то, что добавит свой вес на несущие конструкции. А это, с его слов, епархия конструктора. Опять же, с его слов, ему самому всегда легко давался сопромат и конструкции - продолжение сопромата и потому он легко находил общий язык с конструкторами.

Все это имеет прямое отношение к теме, поскольку речь зашла о наших ударах по мостам. Если опустить массу деталей, то вывод этого спеца был таков, что самое тупое решение, которое может принять противник в данной ситуации, это взять и подварить арматуру внутри конструкций моста и тупо залить все это бетоном. Тупость решения состоит в том, что сам мост уже давно в эксплуатации и только по этой причине у него уменьшаются несущие характеристики, естественным путем.

Киевляне знают, что как минимум один мост у нас имеет ограничения в движении именно по этой самой причине, а не из-за какого-то внешнего воздействия. Но в данном случае, было не просто внешнее воздействие, а нечто такое, что в общем - трудно было предусмотреть при проектировании сооружения. К тому же, повреждения эти множественные и потому всем понятно, что несущие способности уже ниже тех, которые были гарантированы проектом, а вот насколько - надо было подробно разбираться и смотреть, как это воздействие подействовало на различные узлы конструкции. Понятно, что за пару дней такую экспертизу невозможно провести, а тем более - невозможно разработать мероприятия, которые позволили бы максимально восстановить свойства конструкции. А из этого следует, что никто не знает, насколько устойчивой будет эта часть конструкции и в каком объеме ее можно будет эксплуатировать.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYajW_-WIAAyn9K.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYajXNCXEAINCW7.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYaplk3XoAI-uam.jpeg

То есть, если вы хотите заделать дырки, чтобы в них никто не провалился это - одно дело, а если вы хотите восстановить движение по мосту, это - совсем другая история, поскольку надо понимать, что может он выдержать, после такого «ямочного ремонта». Но именно это противник и делает, как видно из фото, приведенных выше.
показать весь комментарий
24.07.2022 18:41 Ответить
Мнение специалиста просто укладывается в обычную, линейную логику, поскольку всем понятно, что для эксплуатации сооружений такого плана нужно понимать, способны ли они это выдержать или нет. Ну а можно сделать все «по красоте», что они делают. Это - хорошие новости, указывающие на то, что профессиональная подготовка военачальников орков действительно находится на крайне низком уровне. Если принимаются решения такого сорта, то можно с уверенностью говорить о том, что оценки, данные им многочисленными западными, военными экспертами, попали в точку.

Там военная школа замерла на уровне середины шестидесятых-семидесятых и потому они просто не могут придумать ничего, кроме коротких и линейных решений. Из той же оперы и анонсы строительства понтонных переправ. Если уйти от чисто технических вопросов опять к логике, то ВСУ явно продемонстрировали свои возможности в дальности и точности стрельбы. Думаю, что кто-то из стана противника забил в компьютер данные по результатам обстрела того же Антоновского моста и сделал вывод о том, сколько еще нужно было положить боеприпасов в это место, чтобы пролет рухнул окончательно.

Было бы очень интересно услышать его мнение, но думаю, что это - не более десятка попаданий в том же калибре боеприпаса. И опять же, интересно, есть ли у кого-то сомнения в том, что наши уложат в нужное место нужное количество боеприпасов, когда был показан мастер-класс на Дарьевском мосту, когда наши уложили боеприпасы в ровную линию? Это значит, что вот эти ремонты не имеют никакого смысла в принципе, поскольку только наше командование даст команду «всё» и моста не будет. А тем более - уже скомпрометированного предыдущими повреждениями.
https://twitter.com/i/status/1551132313299320832

Причем, сейчас очевидно, что командование никуда не торопится и просто наблюдает за полетом мысли у противника, чтобы все правильно рассчитать. А тем временем, бавовнометы работают по другим объектам. И мы приведем описание этой работы, в исполнении противника.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYagogvXwAAkIXs.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYaNh2pWAAASmUP.png

А кроме того, идет снос уже небольших схронов БК на левом берегу Днепра, в Херсонской области. Ну и в других местах - тоже. Пишут, что очередной прилет на военное совещание в Хрустальном, бывшем Стаханове, снова заставил пораскинуть мозгами старших офицеров противника. Уже сколько их раскидывали - неизвестно, но говорят, что хлопок был знатный, хоть и без последующей детонации. Правда, детонацию показывали сами выжившие орки, причем - самыми неожиданными частями тела, но на видео это не снимешь, да и слышно - не сильно далеко. Или взять сегодняшнее, свежее видео из Новой Каховки.

https://www.youtube.com/watch?v=dPCs8RIQovE

Глядя на это видео, сразу видно, насколько все красиво. Первое, и самое главное - «какое небо голубое». Второе - прилетел один пельмень в строго указанное место. Поскольку оказалось достаточно одной таблетки, то можно говорить о том, что цель - поражена. Ну и третье - нет повторной детонации, а это значит, что наши подчищают уже ту инфраструктуру, которая стоит во второй или третьей очереди.

И если со складами БК есть варианты, то что-то нам подсказывает, что именно с мостами вариантов уже нет. Причем их нет ни у мостов, ни у той группировки, которая окопалась на правом берегу. Тут почему-то вспоминаются знаменитые слова красноармейца Сухова из старого совкового фильма, которые в немного подправленном виде звучат так: «Понтоны, говоришь?» Это к тому, что этот вариант наши подробно разбирали под Северодонецком и плюс к тому, рядом с мостами наши уничтожили и ПВО, которое было выделено для прикрытия. Конечно, орки могут подвезти еще, но это уже - их проблемы.
anti-colorados
показать весь комментарий
24.07.2022 18:45 Ответить
Швєллер плашмя - колхоз.
показать весь комментарий
24.07.2022 18:47 Ответить
в любом случаи основную нагрузку воспринимает бетон. Если туда кинут М1000 то можно хоть хворостом устелить дно.
показать весь комментарий
24.07.2022 18:54 Ответить
Да хоть марка 100500. Бетон работает только на сжатие. И если в нем нет арматуры или она гладкая как швеллер то лопнет любой бетон стекло при малейшей нагрузке. друго дело что дорожное полотно не испытывает большой нагрузки. Там хоть тряпками дырку залепи и можно ездить. А вот балки для обрушения моста нужно перебить обязательно. Но чтобы перебить балки нужно разбить дорожное полотно. Поетому если у нас и дальше будет политика давать врагу после каждого обстрела восстановить полотно то так можно очень долго мост пытаться уничтожить. У меня даже сложилось подозрение что наша власть не хочет уничтожать ети мосты
показать весь комментарий
24.07.2022 19:14 Ответить
на фотках видно что они кладут арматуру в бетон при ремонте. Совершенно непонятно зачем сы позволяет им спокойно ремонтировать, тогда можно было и не тратить ракеты
показать весь комментарий
24.07.2022 19:25 Ответить
это говно и палки не работает так, как положено арматуре по проекту
показать весь комментарий
24.07.2022 20:01 Ответить
Ну вот, как и говорили специалисты, после складов и мостов перейдут к уничтожению средств ПВО, а дальше... наступление
показать весь комментарий
24.07.2022 18:42 Ответить
Ті хто знімали Маклауди мабуть.Орки після розгрому можуть пуляти в все що шивелиться.Українці бережіть себе.
показать весь комментарий
24.07.2022 18:42 Ответить
Хорошо,но мало....
показать весь комментарий
24.07.2022 18:43 Ответить
Демілітаризація йде за планом! 🔥
показать весь комментарий
24.07.2022 18:44 Ответить
Подяка Безуглій вже була?
показать весь комментарий
24.07.2022 18:48 Ответить
в якій вона палаті..?
показать весь комментарий
24.07.2022 19:11 Ответить
Какаяразнiца?
показать весь комментарий
24.07.2022 19:16 Ответить
Орки , ви всі скоро відправитесь до раю , як і обіцяв вам кремлівський ублюдок 😠
показать весь комментарий
24.07.2022 18:49 Ответить
МС Перекись

@MC_Perekis

·

https://twitter.com/MC_Perekis/status/1550959276465819648 18 ч

Работники АвтоВАЗа обратились к командованию ВСУ, с официальным письмом и просьбой, не допустить остановку или даже возможно банкротство завода и ещё больше ******* соотечественников, чтобы родные погибших в спецоперации россиян, смогли купить новую Ладу.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:25 Ответить
Коловорот лайна в природі
показать весь комментарий
24.07.2022 21:10 Ответить
Мне кажется порою, что кацапы,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
показать весь комментарий
24.07.2022 21:49 Ответить
Это те, которыми по Николаеву долбили!
показать весь комментарий
24.07.2022 18:53 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:25 Ответить
Турки зробили свій ПЗРК, дальність- 8 км, збиває все, особливо любо безпілотники
https://twitter.com/i/status/1551134296999690240 Відео
показать весь комментарий
24.07.2022 18:57 Ответить
Даже орку понравилось. Вата любит силу и когда их е*ошат.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:00 Ответить
Зразу після прилету останньої ракети по нам, чую якісь незвичні звуки і спалахи в небі. Придивився і зрозумів - нарешті. Нарешті наші почали відповідати оркам. Через 10 хвилин в пабліках повідомили, що накрили ті системи, звідкіля прилітало по нам.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:14 Ответить
Что называется -получи фашист гранату)
показать весь комментарий
24.07.2022 19:18 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 21:40 Ответить
Херсон. Продолжается планомерный вынос складов и располаги орков на Юге. Музыковка,Збурьевка,Зеленотропинское,Розовка. Верим в ВСУ!
показать весь комментарий
24.07.2022 19:20 Ответить
Таврийск еще заявлялся.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:25 Ответить
Повідомляється, що під удар потрапила окупована Чулаківка Херсонської області, чути вибухи.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:25 Ответить
привет новоприбывшему сахалинскому ОМОНу в оккупированной Кадиевке. Десяток туловищ уже упакованы в пакеты и завтрашним эшелоном поедут домой в москальво, поронайск и прочие сахалинские *****. Двое числятся пропавшими без вести в эпицентре взрыва - им не удалось превратиться в белых жигулей.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 19:23 Ответить
Та це ж тотальна русохвобія
показать весь комментарий
24.07.2022 19:26 Ответить
Какая боль, какая боль... Наймарс-С-300 6:0...
показать весь комментарий
24.07.2022 19:28 Ответить
сенкю союзнткам за все https://www.youtube.com/watch?v=loUXzVPwX-0 https://www.youtube.com/watch?v=loUXzVPwX-0

показать весь комментарий
24.07.2022 19:40 Ответить
у кацапской "малки" разорвало ствол. Надеюсь, русокалмыцкая обслуга уехала частично в морг, частично в лазарет.
https://t.me/horevica/4942
С учетом жопорукости кацапов и дальнейшей деградации ВПК в условиях санкций, такая тенденция будет набирать обороты.

Ствол орудия, исполненный мордорским ВПК
показать весь комментарий
24.07.2022 19:48 Ответить
Аналагавнет.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:23 Ответить
Это каZZапсинский АНАЛ без говнета, после наших котиков
показать весь комментарий
24.07.2022 21:20 Ответить
Утро в колхозе.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:01 Ответить
Гарно, синки! Гарно!
показать весь комментарий
24.07.2022 20:37 Ответить
Знову аналоговнєти успішно перехопили ракети HIMARS
показать весь комментарий
24.07.2022 20:40 Ответить
2 пусковых комплекса С-300 успешно перехватили 2 ракеты HIMARS с последующим некоторым звуком и частичной отрицательной эксплуатацией Вот что HIMARS животворящий делает ©
показать весь комментарий
24.07.2022 21:23 Ответить
Я что-то не понимаю или С-300 на передок гоняют что бы отстреляться? Насколько известно это система ПВО и она стоит в тылу, тогда резонный вопрос, как она оказалась на передке (иначе видео не снять) или если это тыл рашки, то почему у снимающего наш украинский говор? Такое с Дронов снимают. Одни вопросы.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:47 Ответить
"Украинский говор"... В твоЭму "тылу рашки" пердаки гарно палають- не гiрше цих С-300.. Аж портянками засмердiло,кацапчик..
показать весь комментарий
24.07.2022 21:23 Ответить
Дурак ты лариса- какой говор в Луганской,Донецкой и Харьковской областях, я хорошо знаю, т.к живу здесь, и он уж точно отличается от твоего стиля письма. А вместо того что бы по делу обсудить, только лаяться можеш.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:44 Ответить
противокорабельные постреляли. Чем им кошмарить? Последними что ещё есть
показать весь комментарий
24.07.2022 21:24 Ответить
Геннадій Москаль в таких випадках питав: "Ти довбойоб?"
показать весь комментарий
24.07.2022 21:30 Ответить
Vot opiat otlycno .Interesno s kokogo rostojanija s300 mozet strelnut pod nadzemnim objektam?Tak glupo streliat s300
показать весь комментарий
24.07.2022 21:11 Ответить
Красівоє. Хтось працює, тече вода, горить вогонь. І горить кацап, то четверта річ, на яку можна дивитись нескінченно.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:27 Ответить
Гарний постріл. Горіть кацапи
показать весь комментарий
25.07.2022 17:06 Ответить
 
 