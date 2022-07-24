Украинские Хаймарсы уничтожили российский ЗРК С-300 под Херсоном. ВИДЕО

Украинская армия с помощью HIMARS уничтожила российские пусковые установки ЗРК С-300 в Херсонской области.

Соответствующее видео уничтоженных российских ЗРК-300 опубликовал журналист и военный блогер Анатолий Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

На видео уничтожены пусковые установки российского ЗРК С-300 в поле у села Зеленотропинское, Херсонская область.

"Два С-300 рашистов ярко догорают где-то в Херсонской области", - говорится в описании видео.

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