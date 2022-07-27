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Німеччина (7090) Словаччина (1018) Анналена Бербок (422)

Німеччина через загрозу РФ надовго залишить війська у Словаччині

бербок

Військовослужбовці Бундесверу і німецькі системи ППО можуть бути розміщені в Словаччині на довгостроковій основі.

Про це під час візиту до Братислави заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

За словами Бербок, зенітні ракетні комплекси "Патріот" залишаться на словацькій території, допоки в них буде необхідність.

"Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки", - підкреслила вона.

В березні у Словаччині були дислоковані німецькі системи ППО і близько 300 військовослужбовців. У квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної в Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців бундесверу в Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

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Крім того, Бербок і міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів про кругові постачання озброєння в Україну, в рамках яких Східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, що відбиває російську агресію.

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640 вояк на 100 км кордону? Німці давно з москалями не воювали? Доки американці підтянуться москалі Берлін захоплять...
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27.07.2022 11:28 Відповісти
 
 