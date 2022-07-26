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Німеччина (7088) москва (1232) росія (63552) Шредер (77)

Шредер проводить відпустку в РФ: "Москва - чудове місто"

путин,шредер,путін

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер приїхав "на відпочинок" до Москви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Я тут на кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він журналістам.

Коли йому сказали, що до штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть" зовсім недалеко, Шредер відповів: "Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію". У травні Шредер вирішив залишити там свою посаду, а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом ради директорів газової компанії "Газпром".

Соціал-демократ і міністр праці в чинному уряді Губертус Гайль в інтерв'ю RTL і ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.

"Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи", - сказав Гайль.

"Але це не має відношення до політики федерального уряду та моєї партії" - додав він.

Також читайте: Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли

Відповідаючи на запитання RTL і ntv, речник німецького уряду сказав: "Відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви".

Автор: 
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Топ коментарі
+39
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26.07.2022 09:49
+30
хвойда
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26.07.2022 09:49
+30
Абсолютное говно
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26.07.2022 09:50
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хвойда
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26.07.2022 09:49 Відповісти
Підпарканна
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26.07.2022 09:51 Відповісти
*****
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26.07.2022 10:53 Відповісти
Фашист -РАШИСТУ глаз не выклюет ‼️Шредер, реабилитируй Гитлера , ПУТИН ЕГО УЖЕ ПЕРЕГНАЛ ‼️Меркель, шредер ,Вы возродили и взрастили Гитлера-Путлера № 2
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26.07.2022 11:24 Відповісти
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26.07.2022 09:49 Відповісти
Абсолютное говно
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26.07.2022 09:50 Відповісти
Відірвали від рідної сипіськи...
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26.07.2022 09:50 Відповісти
шльондра
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26.07.2022 09:50 Відповісти
Фашик годується від фашика *****.
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26.07.2022 09:50 Відповісти
Цю Гниду, агента шрьодера викликали в раZZію... для постановки нових завдань....

при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьoдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
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26.07.2022 09:51 Відповісти
Щас ***** ему подгонит в сауну мальчиков и будут **** под песни дидываивале
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26.07.2022 09:51 Відповісти
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26.07.2022 10:57 Відповісти
Пионэров. Они всегда готовы... А дядя Вова и дядя Герхард будут их наказывать... Там еще дядя Дональд к ним присоеденится, жвачек привезет чтобы у пионеров слиплось
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26.07.2022 10:58 Відповісти
и ничего ему за это не будет, даже из партии не выгонят. а скажи че против голубцов или долгоносиков взвыли бы до небес.
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26.07.2022 09:52 Відповісти
Поїхав просмердітися рюзьге дюхом
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26.07.2022 09:52 Відповісти
Німецька шльондра у гостях у мацковських шльондр...
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26.07.2022 09:52 Відповісти
Дивний збіг. Вся світова школота вважає Москву найкращим містом. Співпадіння? Не думаю...
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26.07.2022 09:52 Відповісти
************
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26.07.2022 09:52 Відповісти
Бабло газпромівське притягує Шредера , як магнітом до москви і кремлівського фюрера 😠
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26.07.2022 09:55 Відповісти
Заради розваги на відпочинку спалять разом з ****** фанерний рейхстаг.
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26.07.2022 09:55 Відповісти
партайгеноссе внебрачного внучка адика гитлера пуйла. а чё ?
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26.07.2022 09:55 Відповісти
Шрьодера в шредер і в каналізацію!
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26.07.2022 09:56 Відповісти
Гівна тобі московського наїстися на шару.
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26.07.2022 09:56 Відповісти
Чудове місце для тебе-ваганьковське кладовище. Стара ти німецька курва.
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26.07.2022 09:58 Відповісти
Приїхав трудову забрать , бо її тільки в руки видають.
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26.07.2022 09:59 Відповісти
+++
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26.07.2022 10:47 Відповісти
А хто такий Герхард Шредер? Він колишній канцлер Німеччини і від нього щось залежить ? Ні не залежить і його погляди мало кого хвилюють. А те що він у Москві на інше сподіватися неможливо бо в нього друзі путінські
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26.07.2022 09:59 Відповісти
Ще й як залежить
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26.07.2022 10:28 Відповісти
Шредер просто тупувате безпринципне чмо. Він не німець, він просто чмо, бо підкацапники втрачають національність.
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26.07.2022 10:04 Відповісти
Це не лікується.
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26.07.2022 10:05 Відповісти
"мацква - вкусний город"
Є. Мураєв
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26.07.2022 10:06 Відповісти
Европа устроила кацапской резидентура небольшой погромец. масква была вынуждена отозвать оттуда своих шпиёнов. Похоже, один из них также решил "отдохнуть" от трудов своих иудских поближе к хозяевам.
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26.07.2022 10:10 Відповісти
Хтось ще сумнівається що для німецьких еліт росія це їх ресурсна колонія? Місце де вони кайфують та можуть реалізувати всі свої фетиші типу педофілії, канібалізму, рабів і так далі...

Ще з часів як їх предки створили російську імперію, сиділи на її троні та були її придворними.

Німецькі політики, а точніше германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ, відродження рейху та повалення сша. Ну не виходило у них в центрі єс зробити новий рейх з рабами, та й сша проти. Ось вони почали реалізовувати план як зробити це руками своєї колонії...



І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати, що почали супротивлятись їх колонії, і цим поломали весь їх план...
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26.07.2022 10:14 Відповісти
рашистська німецька гейша - "макрель" мабуть теж десь в рабсії маскується потягуючи баварське пиво з червоною рибою, котру в часи її канцлерства вбивця українського народу - куйло її постачав
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26.07.2022 10:15 Відповісти
чудове коли горить
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26.07.2022 10:17 Відповісти
Прибыл за очередным газпромовским кешем,так оставайся в этом "прекрасном городе" курва продажная не "мучайся" в Германии.
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26.07.2022 10:18 Відповісти
Куколд
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26.07.2022 10:25 Відповісти
А потім німці будуть розказувати українцям про боротьбу з корупцією. Шредер , Меркель.
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26.07.2022 10:28 Відповісти
Свинособака Меркель наступною поїде.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
швондер связной между путиным и шмольцем
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26.07.2022 10:30 Відповісти
...***** дешеві, рабів черга, і коксу гора...
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26.07.2022 10:37 Відповісти
Лайно, воно і є лайно.
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26.07.2022 10:40 Відповісти
Не защищаю убогое зеленое стадо, но немецким политикам можно мастер классы давать всему миру по продажеости, коррупции и лицемерию.
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26.07.2022 10:46 Відповісти
А в Миколаїв не бажає? Можна на море в Херсон "жалізний порт"?
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26.07.2022 10:47 Відповісти
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26.07.2022 10:51 Відповісти
Шрёдер приехал за зарплатой.
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26.07.2022 10:57 Відповісти
А чому не до Коиму?
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26.07.2022 10:51 Відповісти
Повія за викликом.
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26.07.2022 11:19 Відповісти
Бодайби ти там заразився чимось венеричним і здох від гангрени сраки!
*********...
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26.07.2022 11:19 Відповісти
А чому Шредеру не відпочити десь у російській "глубінкє" ? Там тепер комфортно з "вилученими" в українців унітазами, холодильникам, пральними машинами !
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26.07.2022 12:36 Відповісти
звичайна собі поїздка,

поїхав до гітлера погостити що ж там такого,
в той час як москальські ракети летять в міста мільйонники,

під час другої світової всі так робили,
ходили в гості до гітлера сказати що правільним путьом ідьош таваріщ гітлєр
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26.07.2022 12:38 Відповісти
Щось меркель затрималася, не їде.
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26.07.2022 14:24 Відповісти
И у немецкой фемиды к нему нет никаких вопросов. Порядочный гражданин.
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26.07.2022 16:38 Відповісти
***** *************
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26.07.2022 16:43 Відповісти
 
 