Шредер проводить відпустку в РФ: "Москва - чудове місто"
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер приїхав "на відпочинок" до Москви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
"Я тут на кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він журналістам.
Коли йому сказали, що до штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть" зовсім недалеко, Шредер відповів: "Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію". У травні Шредер вирішив залишити там свою посаду, а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом ради директорів газової компанії "Газпром".
Соціал-демократ і міністр праці в чинному уряді Губертус Гайль в інтерв'ю RTL і ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.
"Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи", - сказав Гайль.
"Але це не має відношення до політики федерального уряду та моєї партії" - додав він.
Відповідаючи на запитання RTL і ntv, речник німецького уряду сказав: "Відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви".
Будь ласка, зачекайте...
сипіськи...
при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьoдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
Є. Мураєв
Ще з часів як їх предки створили російську імперію, сиділи на її троні та були її придворними.
Німецькі політики, а точніше германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ, відродження рейху та повалення сша. Ну не виходило у них в центрі єс зробити новий рейх з рабами, та й сша проти. Ось вони почали реалізовувати план як зробити це руками своєї колонії...
І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати, що почали супротивлятись їх колонії, і цим поломали весь їх план...
...*****дешеві, рабів черга, і коксу гора...
*********...
поїхав до гітлера погостити що ж там такого,
в той час як москальські ракети летять в міста мільйонники,
під час другої світової всі так робили,
ходили в гості до гітлера сказати що правільним путьом ідьош таваріщ гітлєр