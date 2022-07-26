Шредер проводить відпустку в РФ: "Москва - чудове місто"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер приїхав "на відпочинок" до Москви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Я тут на кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він журналістам.

Коли йому сказали, що до штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть" зовсім недалеко, Шредер відповів: "Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію". У травні Шредер вирішив залишити там свою посаду, а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом ради директорів газової компанії "Газпром".

Соціал-демократ і міністр праці в чинному уряді Губертус Гайль в інтерв'ю RTL і ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.

"Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи", - сказав Гайль.

"Але це не має відношення до політики федерального уряду та моєї партії" - додав він.

Також читайте: Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли

Відповідаючи на запитання RTL і ntv, речник німецького уряду сказав: "Відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви".