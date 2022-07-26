Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл "на отдых" в Москву.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал он журналистам.
На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шрёдер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".
Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Хубертус Хайль в интервью RTL и ntv в очередной раз отмежевался от бывшего лидера СДПГ Шрёдера.
"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал Хайль.
"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", - добавил он.
Отвечая на вопрос RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не имеет отношения к поездке Герхарда Шрёдера в Москву".
Пожалуйста, подождите...
сипіськи...
при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьoдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
Є. Мураєв
Ще з часів як їх предки створили російську імперію, сиділи на її троні та були її придворними.
Німецькі політики, а точніше германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ, відродження рейху та повалення сша. Ну не виходило у них в центрі єс зробити новий рейх з рабами, та й сша проти. Ось вони почали реалізовувати план як зробити це руками своєї колонії...
І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати, що почали супротивлятись їх колонії, і цим поломали весь їх план...
...*****дешеві, рабів черга, і коксу гора...
*********...
поїхав до гітлера погостити що ж там такого,
в той час як москальські ракети летять в міста мільйонники,
під час другої світової всі так робили,
ходили в гості до гітлера сказати що правільним путьом ідьош таваріщ гітлєр