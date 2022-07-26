Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл "на отдых" в Москву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал он журналистам.

На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шрёдер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".

Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Хубертус Хайль в интервью RTL и ntv в очередной раз отмежевался от бывшего лидера СДПГ Шрёдера.

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"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал Хайль.

"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", - добавил он.

Отвечая на вопрос RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не имеет отношения к поездке Герхарда Шрёдера в Москву".