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Германия (6724) москва (3044) россия (92987) Шредер (70)

Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"

путин,шредер,путін

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл "на отдых" в Москву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал он журналистам.

На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шрёдер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".

Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Хубертус Хайль в интервью RTL и ntv в очередной раз отмежевался от бывшего лидера СДПГ Шрёдера.

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"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал Хайль.

"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", - добавил он.

Отвечая на вопрос RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не имеет отношения к поездке Герхарда Шрёдера в Москву".
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Топ комментарии
+39
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26.07.2022 09:49
+30
хвойда
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26.07.2022 09:49
+30
Абсолютное говно
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26.07.2022 09:50
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хвойда
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26.07.2022 09:49 Ответить
Підпарканна
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26.07.2022 09:51 Ответить
*****
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26.07.2022 10:53 Ответить
Фашист -РАШИСТУ глаз не выклюет ‼️Шредер, реабилитируй Гитлера , ПУТИН ЕГО УЖЕ ПЕРЕГНАЛ ‼️Меркель, шредер ,Вы возродили и взрастили Гитлера-Путлера № 2
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26.07.2022 11:24 Ответить
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26.07.2022 09:49 Ответить
Абсолютное говно
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26.07.2022 09:50 Ответить
Відірвали від рідної сипіськи...
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26.07.2022 09:50 Ответить
шльондра
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26.07.2022 09:50 Ответить
Фашик годується від фашика *****.
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26.07.2022 09:50 Ответить
Цю Гниду, агента шрьодера викликали в раZZію... для постановки нових завдань....

при невиконанні рашисти-путіністи зіллють Того шрьoдера як і чаушеску, хонекера, кадафі, мілошевича.....
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26.07.2022 09:51 Ответить
Щас ***** ему подгонит в сауну мальчиков и будут **** под песни дидываивале
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26.07.2022 09:51 Ответить
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26.07.2022 10:57 Ответить
Пионэров. Они всегда готовы... А дядя Вова и дядя Герхард будут их наказывать... Там еще дядя Дональд к ним присоеденится, жвачек привезет чтобы у пионеров слиплось
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26.07.2022 10:58 Ответить
и ничего ему за это не будет, даже из партии не выгонят. а скажи че против голубцов или долгоносиков взвыли бы до небес.
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26.07.2022 09:52 Ответить
Поїхав просмердітися рюзьге дюхом
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26.07.2022 09:52 Ответить
Німецька шльондра у гостях у мацковських шльондр...
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26.07.2022 09:52 Ответить
Дивний збіг. Вся світова школота вважає Москву найкращим містом. Співпадіння? Не думаю...
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26.07.2022 09:52 Ответить
************
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26.07.2022 09:52 Ответить
Бабло газпромівське притягує Шредера , як магнітом до москви і кремлівського фюрера 😠
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26.07.2022 09:55 Ответить
Заради розваги на відпочинку спалять разом з ****** фанерний рейхстаг.
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26.07.2022 09:55 Ответить
партайгеноссе внебрачного внучка адика гитлера пуйла. а чё ?
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26.07.2022 09:55 Ответить
Шрьодера в шредер і в каналізацію!
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26.07.2022 09:56 Ответить
Гівна тобі московського наїстися на шару.
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26.07.2022 09:56 Ответить
Чудове місце для тебе-ваганьковське кладовище. Стара ти німецька курва.
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26.07.2022 09:58 Ответить
Приїхав трудову забрать , бо її тільки в руки видають.
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26.07.2022 09:59 Ответить
+++
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26.07.2022 10:47 Ответить
А хто такий Герхард Шредер? Він колишній канцлер Німеччини і від нього щось залежить ? Ні не залежить і його погляди мало кого хвилюють. А те що він у Москві на інше сподіватися неможливо бо в нього друзі путінські
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26.07.2022 09:59 Ответить
Ще й як залежить
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26.07.2022 10:28 Ответить
Шредер просто тупувате безпринципне чмо. Він не німець, він просто чмо, бо підкацапники втрачають національність.
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26.07.2022 10:04 Ответить
Це не лікується.
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26.07.2022 10:05 Ответить
"мацква - вкусний город"
Є. Мураєв
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26.07.2022 10:06 Ответить
Европа устроила кацапской резидентура небольшой погромец. масква была вынуждена отозвать оттуда своих шпиёнов. Похоже, один из них также решил "отдохнуть" от трудов своих иудских поближе к хозяевам.
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26.07.2022 10:10 Ответить
Хтось ще сумнівається що для німецьких еліт росія це їх ресурсна колонія? Місце де вони кайфують та можуть реалізувати всі свої фетиші типу педофілії, канібалізму, рабів і так далі...

Ще з часів як їх предки створили російську імперію, сиділи на її троні та були її придворними.

Німецькі політики, а точніше германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ, відродження рейху та повалення сша. Ну не виходило у них в центрі єс зробити новий рейх з рабами, та й сша проти. Ось вони почали реалізовувати план як зробити це руками своєї колонії...



І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати, що почали супротивлятись їх колонії, і цим поломали весь їх план...
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26.07.2022 10:14 Ответить
рашистська німецька гейша - "макрель" мабуть теж десь в рабсії маскується потягуючи баварське пиво з червоною рибою, котру в часи її канцлерства вбивця українського народу - куйло її постачав
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26.07.2022 10:15 Ответить
чудове коли горить
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26.07.2022 10:17 Ответить
Прибыл за очередным газпромовским кешем,так оставайся в этом "прекрасном городе" курва продажная не "мучайся" в Германии.
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26.07.2022 10:18 Ответить
Куколд
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26.07.2022 10:25 Ответить
А потім німці будуть розказувати українцям про боротьбу з корупцією. Шредер , Меркель.
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26.07.2022 10:28 Ответить
Свинособака Меркель наступною поїде.
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26.07.2022 10:36 Ответить
швондер связной между путиным и шмольцем
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26.07.2022 10:30 Ответить
...***** дешеві, рабів черга, і коксу гора...
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26.07.2022 10:37 Ответить
Лайно, воно і є лайно.
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26.07.2022 10:40 Ответить
Не защищаю убогое зеленое стадо, но немецким политикам можно мастер классы давать всему миру по продажеости, коррупции и лицемерию.
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26.07.2022 10:46 Ответить
А в Миколаїв не бажає? Можна на море в Херсон "жалізний порт"?
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26.07.2022 10:47 Ответить
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26.07.2022 10:51 Ответить
Шрёдер приехал за зарплатой.
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26.07.2022 10:57 Ответить
А чому не до Коиму?
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26.07.2022 10:51 Ответить
Повія за викликом.
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26.07.2022 11:19 Ответить
Бодайби ти там заразився чимось венеричним і здох від гангрени сраки!
*********...
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26.07.2022 11:19 Ответить
А чому Шредеру не відпочити десь у російській "глубінкє" ? Там тепер комфортно з "вилученими" в українців унітазами, холодильникам, пральними машинами !
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26.07.2022 12:36 Ответить
звичайна собі поїздка,

поїхав до гітлера погостити що ж там такого,
в той час як москальські ракети летять в міста мільйонники,

під час другої світової всі так робили,
ходили в гості до гітлера сказати що правільним путьом ідьош таваріщ гітлєр
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26.07.2022 12:38 Ответить
Щось меркель затрималася, не їде.
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26.07.2022 14:24 Ответить
И у немецкой фемиды к нему нет никаких вопросов. Порядочный гражданин.
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26.07.2022 16:38 Ответить
***** *************
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26.07.2022 16:43 Ответить
 
 