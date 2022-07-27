18 прильотів: рашисти обстріляли з гранатометів громаду на Сумщині, - Живицький
26 липня російські окупаційні війська обстріляли з гранатометів Сумщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голову Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
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