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обстріл (27070) Сумська область (3240) Живицький Дмитро (466)

18 прильотів: рашисти обстріляли з гранатометів громаду на Сумщині, - Живицький

сумщина,живицький

26 липня російські окупаційні війська обстріляли з гранатометів Сумщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голову Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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Хм, вісімнадцять прильотів, і без втрат та руйнувань. Якщо кацапи такі рукожопі то нехай продовжують в такому ж дусі шмаляти.
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27.07.2022 09:52 Відповісти
А де обіцяні президентом відповіді, від кордону до рашки рукою подати чи тільки одні обіцянки, це ж простіше простого щось наобіцяти.
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27.07.2022 09:59 Відповісти
Ось зробить рогатку і пулятиме туди асфальтом.
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27.07.2022 10:03 Відповісти
Ще неначасі.
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27.07.2022 11:46 Відповісти
 
 