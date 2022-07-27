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Новини Війна
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заборона (1425) Кирил (450) Литва (2265) РПЦ (507)

Патріарху Кирилу заборонили в'їзд до Литви

кирил,путін

Голові РПЦ патріарху Кирилу за підтримку війни Росії проти України заборонено в'їзд до Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення щодо його включення до списку небажаних осіб було ухвалено ще 23 червня.

Сьогодні МЗС Литви, яке запропонувало ухвалити таке рішення, підтвердило інформацію.

"Патріарх Кирил, близький соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, він неодноразово публічно схвалював агресію, що здійснюється Росією", - зазначили в міністерстві.

Також читайте: Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ

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Топ коментарі
+7
Респект Литве. А украинские депутаты до сих пор не ввели визы с Беларусью

может пора менять ?
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27.07.2022 13:24
+7
Литовцям-респект.Повторюю-у РПЦ св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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27.07.2022 13:26
+6
Кстати, было бы здорово не называть это дерьмо патриархом. Гражданину такому-то, занимающему должность главы т.н. рпц запрещен въезд туда-то. Повторение регалий, которыми кацапы сами себя наградили лишь льстит им и создает чувство признания и важности. Это не правильно. Кацапня должна мозжечком ощущать, что за пределами московии они ничто.
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27.07.2022 13:27
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Нєхай шшастіть... Нєхрєн скрєпамі воняти серед людей.
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27.07.2022 13:23 Відповісти
Респект Литве. А украинские депутаты до сих пор не ввели визы с Беларусью

может пора менять ?
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27.07.2022 13:24 Відповісти
Литовцям-респект.Повторюю-у РПЦ св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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27.07.2022 13:26 Відповісти
Кстати, было бы здорово не называть это дерьмо патриархом. Гражданину такому-то, занимающему должность главы т.н. рпц запрещен въезд туда-то. Повторение регалий, которыми кацапы сами себя наградили лишь льстит им и создает чувство признания и важности. Это не правильно. Кацапня должна мозжечком ощущать, что за пределами московии они ничто.
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27.07.2022 13:27 Відповісти
Ему ваще выезд из кацапни надо запретить , даже к бедуинам, потому что они хоть и бедуины но тоже люди а ты ТВАРЬ - И НЕ БОЖЬЯ!!!
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27.07.2022 13:27 Відповісти
А зачем им запрещать? Их наоборот надо выманивать и в плен брать!
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27.07.2022 13:29 Відповісти
Зрозуміло, Литва переживає за своїх громадян, щоб ця сатана не занапастила їх. А що там наш Боневтік, приймн таке рішення, чи не на часі?
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27.07.2022 13:29 Відповісти
https://risu.ua/prozrinnya-shchodo-patriarha-kirila-ta-rpc-u-vatikani-komentar-na-intervyu-kardinala-kurta-koha_n131050 "Прозріння" щодо Патріарха Кирила та РПЦ у Ватикані. "
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27.07.2022 13:30 Відповісти
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27.07.2022 13:44 Відповісти
освятили таможню и он не прошел?
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27.07.2022 16:42 Відповісти
 
 