Путін та Ердоган у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, - Пєсков
Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Сочі планують обговорити військово-технічне співробітництво.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", - цитує Пєскова видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі.
Топ коментарі
+16 andrew_sc
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+16 Наталия Гончар
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+12 Mr. Javeline
показати весь коментар27.07.2022 13:46
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Будь ласка, зачекайте...
Правительство Филиппин отказалось от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под американские санкции, https://apnews.com/article/russia-ukraine-only-on-ap-philippines-manila-5c4b69a7ff136b1b4654d9108c82c165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop сообщили
ото й усе "співробітництво"
Ердоган цими перемовинами торгується з ЄС та США, а Україні від цього чекати поліпшення ситуації в чорноморському регіоні не варто, на жаль...
Ещё вчера...Вся Чечня воевала против русских, а сейчас ДЕТИ и ВНУКИ тех самых, кто резал бошки русскому Ванюхе.....в составе кадыровцев воюет за РУССКИЙ МИР в Украине....
Дроны (через военное сотрудничество в рамках ОДКБ, СНГ и Евразэс) могли перекочевать к Армении, и все преимущество азеров над армяхами в НАГОРНОМ КАРАБАХЕ, которое делали эти Байрактары, могло исчезнуть....
Но АРМЯХИ НЕОЖИДАННО УХОДЯТ ИЗ КАРАБАХ(не исключено что по-совету Кремля)... И теперь у Украины должны появится опасения, что Эрдоган спокойно может продать пару десятков Байрактаром русским, или даже построить завод в России...как строит сейчас в ОАЭ. Возможно они и будут говорить об этом в Сочи ..
бо без західних та українських комплектуючих
Байрактари..*****..безкоштовні..