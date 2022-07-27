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Путін та Ердоган у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, - Пєсков

ердоган,путін

Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Сочі планують обговорити військово-технічне співробітництво.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", - цитує Пєскова видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі.

Читайте: Путін просив Ердогана відкрити в Росії завод Bayraktar, - CNN Turk

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Как только Ердоган начнет "спивпрацю" с Мордором, от Штатов такое прилетит, что стоило бы 10 раз подумать.
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27.07.2022 13:44
+16
А Арахамія з Абрамовичем там будуть почесними гостями.
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27.07.2022 13:48
+12
Эдроган действует по новой методичке ФСБ, много говорить с путиным - мало делать
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27.07.2022 13:46
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Как только Ердоган начнет "спивпрацю" с Мордором, от Штатов такое прилетит, что стоило бы 10 раз подумать.
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27.07.2022 13:44 Відповісти
еге ж. розумні наперед думають:

Правительство Филиппин отказалось от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под американские санкции, https://apnews.com/article/russia-ukraine-only-on-ap-philippines-manila-5c4b69a7ff136b1b4654d9108c82c165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop сообщили

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27.07.2022 16:57 Відповісти
Та не отримають кацапи ніяких "байрактарів". Заспокойся,піськов.
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27.07.2022 13:45 Відповісти
Эдроган действует по новой методичке ФСБ, много говорить с путиным - мало делать
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27.07.2022 13:46 Відповісти
Тільки на помідори може розраховувати
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27.07.2022 14:39 Відповісти
байбактари (всіх моделей) - це талановито інтегровані західні комплектуючі, включно із українськими двигунами

ото й усе "співробітництво"
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27.07.2022 16:59 Відповісти
Із широкіх штанін Ердоган достайьот ятаган-прігатовься Ваван...
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27.07.2022 13:45 Відповісти
А Арахамія з Абрамовичем там будуть почесними гостями.
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27.07.2022 13:48 Відповісти
Обговорить співпрацю, ню-ню 🤔 А що козломорді вже без співпраці з турками не можуть відновити навіть випуск Т-34😁 І воно туркам тра 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2022 13:49 Відповісти
Юхло ботоксне буде вмовляти Ердогана відкрити протоки для його десентних кораблів, що зараз в Сирії прозябають? Чи може вмовлятиме "закрити очі" на майбутні "знищення бандерівського десанту", який буде "ховатися на зерновозах з українських портів"?

Ердоган цими перемовинами торгується з ЄС та США, а Україні від цього чекати поліпшення ситуації в чорноморському регіоні не варто, на жаль...
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27.07.2022 13:50 Відповісти
А як на це реагуе НАТО Турція же член ціеї організаціі і повинна діяти в рамках її рішень т.е. боротьба з парашей до повного її знищення і премоги України.
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27.07.2022 13:52 Відповісти
не хвилюйтесь, Єрдоган Путіна разом з чемоданом в який той сереть, купить та продаст, потім ще раз - на біс
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27.07.2022 13:55 Відповісти
буде переконувати відкрити завод байрактарів у засранську
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27.07.2022 13:53 Відповісти
"обговорити військово-технічне співробітництво" Какое может быть спивробитнецтво???
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27.07.2022 13:54 Відповісти
будівництво заводу по випуску "байрактарів" в *********
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27.07.2022 14:27 Відповісти
Цуко, ну соседи ж, плять, достались...
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27.07.2022 13:55 Відповісти
от шо чудотворные убитые послы и сбитые самолеты с русскими делают!
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27.07.2022 13:55 Відповісти
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27.07.2022 13:56 Відповісти
тут взагалі бажано почути думку іншої сторони - що вони взагалі планують обговорювати в Сечі?...
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27.07.2022 14:00 Відповісти
А хтось мені доводив, що турки повністю проукраїнські. Для них головне - власна вигода.
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27.07.2022 14:02 Відповісти
Под видом вывоза зерна ***** пытается если не переманить то хотябы втянуть Эрдогана в свое болото. Поетому еще раз говорю, что боком нам вылезет етот *зеленый коридор*. Лучше бы потихоньку возили железкой и другими обходными путями, меньше прибыли зато в итоге больше пользы
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27.07.2022 14:03 Відповісти
Шо то в последнее время Турция с эрдоганом превращается в тот же иран
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27.07.2022 14:03 Відповісти
Ничего удивительного...Это называется МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР....Они сами между собой(суниты с сунитами) епошаться, предают друг друга, мира между ними нет...толи Украина?

Ещё вчера...Вся Чечня воевала против русских, а сейчас ДЕТИ и ВНУКИ тех самых, кто резал бошки русскому Ванюхе.....в составе кадыровцев воюет за РУССКИЙ МИР в Украине....
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Турки не давали Байрактары русским не из-за Украины, а из-за Азербайджана!!!

Дроны (через военное сотрудничество в рамках ОДКБ, СНГ и Евразэс) могли перекочевать к Армении, и все преимущество азеров над армяхами в НАГОРНОМ КАРАБАХЕ, которое делали эти Байрактары, могло исчезнуть....

Но АРМЯХИ НЕОЖИДАННО УХОДЯТ ИЗ КАРАБАХ(не исключено что по-совету Кремля)... И теперь у Украины должны появится опасения, что Эрдоган спокойно может продать пару десятков Байрактаром русским, или даже построить завод в России...как строит сейчас в ОАЭ. Возможно они и будут говорить об этом в Сочи ..
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27.07.2022 14:04 Відповісти
Без поставки НАТО-івських комплектуючих їхні дрони перетворяться на авіамодельки
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27.07.2022 14:53 Відповісти
+ українські двигуни
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27.07.2022 17:01 Відповісти
а то нічого, що Туреччина член НАТО? піськов, знову пургу нєсьош.
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27.07.2022 14:05 Відповісти
Та ніякого там *ваєннага сатруднічєства* не буде. Єрдоган не може ніяк відмитися від С-300 (а тепер вже зрозумів. що ніякі вони й не круті!!!) З за них йому не дають навіть F-16. тоді як Греція вже чекає на F-35. Вже весь світ зрозумів. що російська *супер* зброя- то фуфло
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27.07.2022 14:13 Відповісти
Правительство Филиппин отказалось от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под американские санкции, https://apnews.com/article/russia-ukraine-only-on-ap-philippines-manila-5c4b69a7ff136b1b4654d9108c82c165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop сообщили

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27.07.2022 17:14 Відповісти
турецкое ***** открыто заявляет что ***** из мордора его друг! и упрекает лидеров цивилизованных стран что они его не любят. и не хотят с ним дружить. Это все что надо знать о "друге" ердогане.
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27.07.2022 14:07 Відповісти
Член НАТО веде розмови про військову співпрацю з країною яка офіційно проголошена загрозою НАТО. Когнітивний дисонанс.Світ прямую в темну діру.
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27.07.2022 14:12 Відповісти
завод Байрактаров? ...
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27.07.2022 14:21 Відповісти
хуректаров

бо без західних та українських комплектуючих
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27.07.2022 17:15 Відповісти
******...як може країна НАТО по-тихому планує домовлятися про військово-технічне співробітництво з ******...саме зараз ??????

Байрактари..*****..безкоштовні..
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27.07.2022 14:23 Відповісти
Пуйло у чурок и африканцев побирается.Вот оно величие,настало наконец-то.
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27.07.2022 14:26 Відповісти
Млять, цього, нам ще не вистачає...
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27.07.2022 15:05 Відповісти
А цей охломон стамбульський нічого не спутав? Країна член НАТО ,співпрацює з агрессором в питаннях військово-політичної співпраці???
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27.07.2022 15:08 Відповісти
******* Акар министр обороны Турции прикидывается идиотом, заявляя что россияне сказали что это не они стреляли по порту Одессы, ***** Эдроган на весь мир заявляет что ***** бункерное его друг, призывает дружить с ним и остальной мир, и едет заключать какие-то военные сотрудничества, это все что нужно знать о турецко-украинских отношениях!
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27.07.2022 15:30 Відповісти
Ось що получе *****:



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27.07.2022 15:44 Відповісти
 
 