Українські військові ліквідували підполковника Росгвардії Вострікова

На війні Росії проти України ліквідували підполковника Росгвардії Олега Вострікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Підполковник Росгвардії Олег Востріков вчинив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

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