Українські військові ліквідували підполковника Росгвардії Вострікова
На війні Росії проти України ліквідували підполковника Росгвардії Олега Вострікова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Підполковник Росгвардії Олег Востріков вчинив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
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Олександр Дрюков
показати весь коментар27.07.2022 14:36 Відповісти Мені подобається 3
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар27.07.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 1
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