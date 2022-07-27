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Українські військові ліквідували підполковника Росгвардії Вострікова

рф,армія

На війні Росії проти України ліквідували підполковника Росгвардії Олега Вострікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Підполковник Росгвардії Олег Востріков вчинив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського полковника авіації Стасюкевича, - блогер

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ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ.....
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27.07.2022 14:36 Відповісти
Приєднався до підтанцьовки на концерт Йоськи Кабздона.
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27.07.2022 14:38 Відповісти
 
 