2 700 2
Словенія готує новий пакет допомоги для України, - глава МЗС країни Файон
Словенія готує новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звісно, до нас зверталися по додаткову військову допомогу. Це те, що ми обговорюватимемо нині, тому що у нас новий уряд. Ми готуємо новий пакет допомоги для України, тож це буде обговорено буквально протягом наступних декількох днів. Але я запевнила міністра, що Словенія надаватиме допомогу та прислухатиметься до всіх потреб України", - сказала Файон на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.07.2022 16:08 Відповісти Мені подобається 3
zhukovetska
показати весь коментар27.07.2022 16:16 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...