Словенія готує новий пакет допомоги для України, - глава МЗС країни Файон

Словенія готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, до нас зверталися по додаткову військову допомогу. Це те, що ми обговорюватимемо нині, тому що у нас новий уряд. Ми готуємо новий пакет допомоги для України, тож це буде обговорено буквально протягом наступних декількох днів. Але я запевнила міністра, що Словенія надаватиме допомогу та прислухатиметься до всіх потреб України", - сказала Файон на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.

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