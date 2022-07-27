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Словенія готує новий пакет допомоги для України, - глава МЗС країни Файон

файон

Словенія готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, до нас зверталися по додаткову військову допомогу. Це те, що ми обговорюватимемо нині, тому що у нас новий уряд. Ми готуємо новий пакет допомоги для України, тож це буде обговорено буквально протягом наступних декількох днів. Але я запевнила міністра, що Словенія надаватиме допомогу та прислухатиметься до всіх потреб України", - сказала Файон на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.

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Словенцям-черговий респект...
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27.07.2022 16:08 Відповісти
Словенці-молодці, як черепаха повільно, але впевнено, завжди вчасно і перші.
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27.07.2022 16:16 Відповісти
 
 