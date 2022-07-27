Україна та Польща планують створити Долину безпілотників
Інновації в сфері виробництва безпілотних літальних апаратів будуть втілювати в Долині безпілотників на території Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
26 липня у Варшаві ідею обговорили зацікавлені представники Польщі України та Сполучених Штатів. Концепцію Долини дронів представив колишній директор ЦРУ з боротьби з тероризмом Бернард Хадсон.
Планується, що такий проект сприятиме втіленню інновацій в галузі виробництва БПЛА на користь Польщі та України. Адже БПЛА грають важливу роль на озброєнні прикордонників та армії, а також для розвідки та під час бойових дій.
За словами керівниці американської програмістської компанії Chenope та співорганізаторки презентації проекту Елізабет Чарнок, в Долині безпілотників будуть розроблятися технології для БПЛА, програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень тощо.
"Досвід з використання дронів плануємо продовжити і в майбутньому. Технології безпілотників у різних сферах життя можна використовувати в секторі охорони здоров’я для транспортування медичних товарів, інспекцій будівельної сфери та в роботі агросектору", - йдеться у повідомленні Міністерстві цифрової трансформації України.
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На жаль в України варіантів немає. Треба надіятись лише на те що вдасться перемогти, отримати репарації та почати видобуток сланцевого газу і всього решта щоб стати не тільки енергетично незалежними, а ще й щоб на початках експортувати та заробляти гроші поки будуватиметься наше виробництво та інфраструктура (для життя та асиміляції) під десятки мільйонів іммігрантів за рахунок яких ми будемо відновлювати кількість населення принаймні до 100 мільйонів, а краще до 200 та більше.
І це вплинуло на відношення між двома націями: поляки зрозуміли, що в Україні живуть абсолютно нормальні люди, те саме зрозуміли і українці