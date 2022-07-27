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безпілотник (3669) оборона (4688) Польща (8257) технології (747)

Україна та Польща планують створити Долину безпілотників

беспилотник,бпла,квадрокоптер

Інновації в сфері виробництва безпілотних літальних апаратів будуть втілювати в Долині безпілотників на території Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

26 липня у Варшаві ідею обговорили зацікавлені представники Польщі України та Сполучених Штатів. Концепцію Долини дронів представив колишній директор ЦРУ з боротьби з тероризмом Бернард Хадсон.

Планується, що такий проект сприятиме втіленню інновацій в галузі виробництва БПЛА на користь Польщі та України. Адже БПЛА грають важливу роль на озброєнні прикордонників та армії, а також для розвідки та під час бойових дій.

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За словами керівниці американської програмістської компанії Chenope та співорганізаторки презентації проекту Елізабет Чарнок, в Долині безпілотників будуть розроблятися технології для БПЛА, програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень тощо.

"Досвід з використання дронів плануємо продовжити і в майбутньому. Технології безпілотників у різних сферах життя можна використовувати в секторі охорони здоров’я для транспортування медичних товарів, інспекцій будівельної сфери та в роботі агросектору", - йдеться у повідомленні Міністерстві цифрової трансформації України.
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Топ коментарі
+15
только ермаку и зеленскому не говорите где это будет
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27.07.2022 16:09
+8
Гарна ідея-респект...
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27.07.2022 16:09
+7
Також разом з Польщею треба створити "долину ядерної зброї".
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27.07.2022 16:14
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только ермаку и зеленскому не говорите где это будет
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27.07.2022 16:09 Відповісти
Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нематаких проектів?!
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27.07.2022 17:48 Відповісти
Цілий рій безпілотників , я і б нападали на кацапів як дикі бджоли на ведмідя
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27.07.2022 16:09 Відповісти
Гарна ідея-респект...
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27.07.2022 16:09 Відповісти
Також разом з Польщею треба створити "долину ядерної зброї".
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27.07.2022 16:14 Відповісти
Ми три роки були третьою у світі ядерною державою. І що з того мали?
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27.07.2022 16:18 Відповісти
Трошки не коректне питання.
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27.07.2022 16:24 Відповісти
Больше территория чем имеем сейчас. По моему очевидн🙄
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27.07.2022 20:19 Відповісти
У нас вони під ударом москальських ракет, а в країні НАТО поки захищені. Після всього, що поляки для нас зробили жалітись на них соромно.
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27.07.2022 17:05 Відповісти
Oi , da chtob podalshe ot i Co ....delo zhe ni v lokacii....
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27.07.2022 17:06 Відповісти
Саме головне щоб в українських компанії і України був доступ до цієї долини та її виробничих потужностей ну і технологій які там придумають.

На жаль в України варіантів немає. Треба надіятись лише на те що вдасться перемогти, отримати репарації та почати видобуток сланцевого газу і всього решта щоб стати не тільки енергетично незалежними, а ще й щоб на початках експортувати та заробляти гроші поки будуватиметься наше виробництво та інфраструктура (для життя та асиміляції) під десятки мільйонів іммігрантів за рахунок яких ми будемо відновлювати кількість населення принаймні до 100 мільйонів, а краще до 200 та більше.
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Теж непогано! Поляки - в своїй інтелектуальній частині, переважно позбавились своєї "зверхності" стосовно українців, тому співпраця не буде призводить до міжнаціональних конфліктів А створення цього високонаукового утворення саме на території Польщі на даний час більш вигідне - бо найбільш дієва частина нашого населення зараз тягнеться до Європи А вона ближча в Польщі, а не у нас Наша "продвинута" молодь зможе, живучи в Польщі, працювать на благо рідної країни Польща в більшому ступені позбавлена продажності, кумівства та корупції Та й захист "парасольки НАТО" чогось вартий З турками ж у нас співпраця в галузі безпілотників "витанцювалася"? Чому такого не може буть з поляками?
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27.07.2022 16:54 Відповісти
Справа в тому, що з появою безвізового режиму багато українців почали їздити до Польщі на заробітки.
І це вплинуло на відношення між двома націями: поляки зрозуміли, що в Україні живуть абсолютно нормальні люди, те саме зрозуміли і українці
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Надеюсь, беспилотники только часть программы, про которую можно говорить. На мое диванное мнение в идеале украинскими и польскими спецами должны разрабатываться ракеты хотя бы на 150-200 км. Плевать на точность(в разумных пределах), плевать на мощность(в разумных пределах). Главное - массовость. Этих ракет должно быть столько, чтобы ими стрелять можно было на учениях.
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27.07.2022 17:24 Відповісти
Тільки організація і управління полякам,нашим мізки і руки.
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27.07.2022 19:19 Відповісти
Главное чтоб одних братушек на других в итоге не поменять.... Может мои правнуки когда-то и увидят лидеров которые начнут строить Украину для украинцев, а не выбирать перед кем прислуживать. Эх мечты...
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27.07.2022 20:24 Відповісти
Давно вже минулись: Польща для поляків, Чехія - чехів, Ірландія - ірландців... Живи де хочеш, будь ким хочеш, ... і прислужуй чи не прислужуй кому хочеш.
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27.07.2022 21:16 Відповісти
Дистанційно пілотовані(з функціями "машинного навчання" та штучного інтелекту) апарати (у небі, на землі та на морі) - це світовий тренд у військовій царині на найближчі десятиліття! Тому якщо Україна не хоче "пасти задніх" - вона повинна долучатись до всіх можливих розробок у даній сфері розвитку військових технологій, на основі власних ресурсів чи у кооперації(що набагато перспективніше)з партнерами.
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27.07.2022 22:12 Відповісти
На море и земле еще куда ни шло. Но в воздухе дроны хороши только в точечных операциях и разведке. Никакой рой дронов не заменит залпа Смерча.
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27.07.2022 22:52 Відповісти
 
 