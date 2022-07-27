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біженці (1760) Польща (8248) допомога (7871)

Поляки витратили на допомогу українським біженцям близько $2 млрд

біженці,польща

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни Росії, до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів).

Такою є оцінка Польського економічного інституту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав про це поляків у спеціальному опитуванні.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців - від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

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Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

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Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало - до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% - понад 1000 злотих.

Сильне бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ військових дій і долі біженців.

Примітно, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

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ВСУ скорее всего добрались не только до моста, а и до броника Стремноусова "У" затерта немного))) видно ти Х.й)) 🤣
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27.07.2022 12:34 Відповісти
Українці ніколи не забудуть,як поляки допомагали вистояти в ції війні проти рашистів!
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27.07.2022 12:37 Відповісти
Дякувати Богу за поляків, а поляки розуміють що 2 млрд все одно менше втарат ніж коли б
Кацапія напала на Польшу.
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27.07.2022 12:56 Відповісти
🇺🇦🇵🇱💙💛❤️❤️
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27.07.2022 12:56 Відповісти
Велика подяка народу Польщі!
Це ще не враховано військову допомогу, яка в рази більша.
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27.07.2022 13:13 Відповісти
Поляки за це отримають кілька мільйонів роботящих,етнічно найближчих до їхньої націі людей,які суттєво в майбутньому зміцнять Польщу...Так що це не витрати,це найрозумніша інвестиція Польщі у власне майбутнє...
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27.07.2022 13:45 Відповісти
Поляки-брати, дуже дякуємо вам!!!
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27.07.2022 18:41 Відповісти
 
 