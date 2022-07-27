Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що попри війну вступна кампанія відбувається у штатному режимі.

Про це він заявив в ефірі Національного телемарафону в середу вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі", - сказав Шкарлет.

При цьому він зазначив, що через ситуацію з безпекою міністерство не сильно розголошує інформацію про проходження національного мультипредметного тесту.

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