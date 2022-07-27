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Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі, - Шкарлет

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що попри війну вступна кампанія відбувається у штатному режимі.

Про це він заявив в ефірі Національного телемарафону в середу вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі", - сказав Шкарлет.

При цьому він зазначив, що через ситуацію з безпекою міністерство не сильно розголошує інформацію про проходження національного мультипредметного тесту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала вступна кампанія-2022: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів

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слухайте сюди,з огляду на ситуацію з енергоносіями найрозумнішим було б розпочинати навчальний рік чи то у школах,чи у вузах вже навесні,переходити на систему весна-осінь.Хто буде оплачувати опалення взимку всіх тих приміщень? Треба робити зміни,пристосовуватись.Зараз це питання національної безпеки,виживання.
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27.07.2022 17:44 Відповісти
Здрасті. А як тоді заробляти сину вітренки мільярди на купив у кацапа - перепродай Україні "с нєбальгим гєшєфтом в 140%"? Може, ви ще запропонуєте перестати ******* з бюджета, бо війна???
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27.07.2022 19:31 Відповісти
Війна і штатний режим? Плагіаторе, ти при тямі?
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27.07.2022 19:33 Відповісти
 
 