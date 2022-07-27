Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що попри війну вступна кампанія відбувається у штатному режимі.
Про це він заявив в ефірі Національного телемарафону в середу вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі", - сказав Шкарлет.
При цьому він зазначив, що через ситуацію з безпекою міністерство не сильно розголошує інформацію про проходження національного мультипредметного тесту.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар27.07.2022 17:44 Відповісти Мені подобається 3
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар27.07.2022 19:31 Відповісти Мені подобається 1
Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар27.07.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...