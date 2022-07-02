В Україні стартувала вступна кампанія-2022: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів
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Для випускників 11 класів уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів у рамках вступної кампанії – 2022.
Про це у Телеграмі поінформував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
"Учора розпочався основний етап вступної кампанії 2022.
Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.
Перед початком реєстрації електронних кабінетів радимо майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями. Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні.
Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами", - поінформував він.
Будь ласка, зачекайте...
Не платять.. бо нема.. за що.. ось так просто. Гаразд.. якась частина.. каже.. тоді щоб ускорити.. йдемо в війскомати.. визволяти країну.. А їм там кажуть.. А хрін вам.. Платіть 2 тіс. доларів.. тоді візьмем..
Ви вважаєте, що настрої такої людини повинні бути розумними?.. Це призведе до котострофи.. всередині країни
Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.