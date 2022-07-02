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В Україні стартувала вступна кампанія-2022: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ноутбук,регістрація,реєстрація

Для випускників 11 класів уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів у рамках вступної кампанії – 2022.

Про це у Телеграмі поінформував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"​Учора розпочався основний етап вступної кампанії 2022.

Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абітурієнти, які не зможуть виїхати з окупованих територій, вступатимуть до вишів за результатами дистанційної співбесіди, - Шкарлет

Перед початком реєстрації електронних кабінетів радимо майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями. Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні.

Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами", - поінформував він.
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Топ коментарі
+5
та які емоції? котострофа - це коли половина населення коти: поспати, пожерти, і щоб гівно за ними з лотка виносили.
Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.
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02.07.2022 17:18
+4
шо, не вдалося вчасно з'їбатись? ну, кругом Шацького озера лісів багато, рий землянку, днів шістьсот пересидиш. Або можно через білоруський кордон чкурнуть.
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02.07.2022 12:58
+3
интересно, как происходит мыслительный процесс у родителей абитуриентов, оставляющих своих детей в оккупации, и посылающих их в очевидное будущее за железный занавес, с грохотом опускающийся на границы лепрозория...
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02.07.2022 12:49
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Суцільна джигіталізація.
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02.07.2022 12:25 Відповісти
интересно, как происходит мыслительный процесс у родителей абитуриентов, оставляющих своих детей в оккупации, и посылающих их в очевидное будущее за железный занавес, с грохотом опускающийся на границы лепрозория...
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02.07.2022 12:49 Відповісти
А в нас хіба зараз не залізний занавіс для чоловіків?
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02.07.2022 12:53 Відповісти
шо, не вдалося вчасно з'їбатись? ну, кругом Шацького озера лісів багато, рий землянку, днів шістьсот пересидиш. Або можно через білоруський кордон чкурнуть.
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02.07.2022 12:58 Відповісти
А, тобто в нас все-таки залізний занавіс? Та щей не справедливий. Бо більша частина населення може виїзджати на заробітки, а інші повинні сидіти вдома і робити за мінімалку. Прекрасна держава!
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02.07.2022 13:05 Відповісти
в нас війна, про яку деякі організми узнають, коли терміново хочуть від'їхати за кордон на заробітки. Якщо тобі не подобається держава - зйобуйся через поки що дірявий кордон до білорусії, а там вже кордони відкриті, навіть підвезуть. Головне через польську "колючку" перелізти, а там до ватних побратимів у Германії рукою подати. Не пропадеш.
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02.07.2022 14:22 Відповісти
Емоції.. то добре. Але реальна картина, яку всеж.. треба вирішити.. або буде котострофічною. Люди на підприємствах.. третій місяц поспіль.. пишуть за свій рахунок. Не платять ні за комуналку.. ні за світло та воду.. тому ці галузі і їх працівники теж не отримують заробітню.. чи єдиниці.
Не платять.. бо нема.. за що.. ось так просто. Гаразд.. якась частина.. каже.. тоді щоб ускорити.. йдемо в війскомати.. визволяти країну.. А їм там кажуть.. А хрін вам.. Платіть 2 тіс. доларів.. тоді візьмем..
Ви вважаєте, що настрої такої людини повинні бути розумними?.. Це призведе до котострофи.. всередині країни
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02.07.2022 15:35 Відповісти
та які емоції? котострофа - це коли половина населення коти: поспати, пожерти, і щоб гівно за ними з лотка виносили.
Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.
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02.07.2022 17:18 Відповісти
І шо з тими дипломами потім робити?
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02.07.2022 19:57 Відповісти
Зебідосик дає гарантію , що уніврситети, школи не стануть мішенями ?
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02.07.2022 22:35 Відповісти
 
 