РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5391 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Вступительная кампания
2 946 10
вступительная кампания (278) Университет (225) Минобразования (1685) вступление (44) абитуриент (145) Шкарлет (296)

В Украине стартовала вступительная кампания-2022: началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11 классов, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ноутбук,регістрація,реєстрація

Для выпускников 11 классов уже открыта регистрация электронных кабинетов в рамках вступительной кампании – 2022 год.

Об этом в Телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"​Вчера начался основной этап вступительной кампании 2022 года.

Уже открыта регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов. Поступающие смогут подавать заявления в заведения высшего и профессионального высшего образования в онлайн-режиме с 29 июля.

Также читайте: Сегодня заканчивается подача документов для поступления в магистратуру на бюджет

Перед началом регистрации электронных кабинетов рекомендуем будущим студентам внимательно ознакомиться с инструкциями. Регистрация будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений, поэтому не спешите создавать кабинет в первые дни.

Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - проинформировал он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
та які емоції? котострофа - це коли половина населення коти: поспати, пожерти, і щоб гівно за ними з лотка виносили.
Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:18
+4
шо, не вдалося вчасно з'їбатись? ну, кругом Шацького озера лісів багато, рий землянку, днів шістьсот пересидиш. Або можно через білоруський кордон чкурнуть.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:58
+3
интересно, как происходит мыслительный процесс у родителей абитуриентов, оставляющих своих детей в оккупации, и посылающих их в очевидное будущее за железный занавес, с грохотом опускающийся на границы лепрозория...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суцільна джигіталізація.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:25 Ответить
интересно, как происходит мыслительный процесс у родителей абитуриентов, оставляющих своих детей в оккупации, и посылающих их в очевидное будущее за железный занавес, с грохотом опускающийся на границы лепрозория...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:49 Ответить
А в нас хіба зараз не залізний занавіс для чоловіків?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:53 Ответить
шо, не вдалося вчасно з'їбатись? ну, кругом Шацького озера лісів багато, рий землянку, днів шістьсот пересидиш. Або можно через білоруський кордон чкурнуть.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:58 Ответить
А, тобто в нас все-таки залізний занавіс? Та щей не справедливий. Бо більша частина населення може виїзджати на заробітки, а інші повинні сидіти вдома і робити за мінімалку. Прекрасна держава!
показать весь комментарий
02.07.2022 13:05 Ответить
в нас війна, про яку деякі організми узнають, коли терміново хочуть від'їхати за кордон на заробітки. Якщо тобі не подобається держава - зйобуйся через поки що дірявий кордон до білорусії, а там вже кордони відкриті, навіть підвезуть. Головне через польську "колючку" перелізти, а там до ватних побратимів у Германії рукою подати. Не пропадеш.
показать весь комментарий
02.07.2022 14:22 Ответить
Емоції.. то добре. Але реальна картина, яку всеж.. треба вирішити.. або буде котострофічною. Люди на підприємствах.. третій місяц поспіль.. пишуть за свій рахунок. Не платять ні за комуналку.. ні за світло та воду.. тому ці галузі і їх працівники теж не отримують заробітню.. чи єдиниці.
Не платять.. бо нема.. за що.. ось так просто. Гаразд.. якась частина.. каже.. тоді щоб ускорити.. йдемо в війскомати.. визволяти країну.. А їм там кажуть.. А хрін вам.. Платіть 2 тіс. доларів.. тоді візьмем..
Ви вважаєте, що настрої такої людини повинні бути розумними?.. Це призведе до котострофи.. всередині країни
показать весь комментарий
02.07.2022 15:35 Ответить
та які емоції? котострофа - це коли половина населення коти: поспати, пожерти, і щоб гівно за ними з лотка виносили.
Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:18 Ответить
І шо з тими дипломами потім робити?
показать весь комментарий
02.07.2022 19:57 Ответить
Зебідосик дає гарантію , що уніврситети, школи не стануть мішенями ?
показать весь комментарий
02.07.2022 22:35 Ответить
 
 