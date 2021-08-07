Сегодня заканчивается подача документов для поступления в магистратуру на бюджет

В субботу, 7 августа, в рамках вступительной кампании 2021 года заканчивается подача оригиналов документов в магистратуру учреждений высшего образования для поступающих на бюджет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

Для зачисления на бюджетную форму обучения соискатели образования должны до 18:00 субботы, 7 августа, подать в УВО следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность (при личной подаче документов необходимо предъявить оригинал);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

экзаменационный лист ЕВЭ и ЕСВИ (для юридических специальностей);

4 цветные фотографии 3Х4;

подписать распечатанное приемной комиссией заявление на поступление (для поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет и лично выполняют требования к зачислению);

другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения.

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Кроме личной подачи оригиналов отправка документов может осуществляться по почте или онлайн. Подача оригиналов документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений по адресу приемной комиссии учреждения, указанному в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО, с использованием квалифицированной электронной подписи - на официальный электронный адрес приемной комиссии учреждения, указанный в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО.

Поступающим, которые подавали электронное заявление и получили рекомендацию к зачислению и планируют выполнять требования к зачислению средствами электронной или почтовой связи, необходимо дополнительно к комплекту документов сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП (соответствующая инструкция опубликована на странице Минцифры) или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление.

В случае дистанционной подачи оригиналов необходимых документов заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Приказ о зачислении по государственному заказу издается 12 августа.

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Как напомнили в МОН, 2 августа закончился прием оригиналов документов учреждениями высшего образования на бакалавра.