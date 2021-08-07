Сьогодні закінчується подача документів для вступу до магістратури на бюджет

У суботу, 7 серпня, в рамках вступної кампанії 2021 року спливає подача оригіналів документів до магістратури установ вищої освіти для вступників на бюджет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Для зарахування на бюджетну форму навчання здобувачі освіти мають до 18:00 суботи, 7 серпня, подати до ЗВО наступні документи:

копію документа, що посвідчує особу (під час особистого подання документів необхідно пред’явити оригінал);

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

екзаменаційний лист ЄВІ та ЄФВВ (для правничих спеціальностей);

4 кольорові фото 3Х4;

підписати роздруковану Приймальною комісією заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет та особисто виконують вимоги до зарахування);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

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Окрім особистого подання оригіналів, надсилання документів може здійснюватися поштою або онлайн. Надання оригіналів документів засобами поштового зв’язку здійснюється з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, з використанням кваліфікованого електронного підпису – на офіційну електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування й планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного або поштового зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП (відповідну інструкцію опубліковано на сторінці Мінцифри) або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ.

У разi дистанційного надання оригіналів необхідних документів укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

Нагадаємо, 2 серпня завершився прийом оригіналів документів закладами вищої освіти на бакалавра.