Вступительная кампания-2021: Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации для зачисления на бюджет в вузы, - Шкарлет

28 июля в электронных кабинетах абитуриентов появились рекомендации для зачисления на бюджет в высшие учебные заведения, их получили 64 тыс. 976 человек.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

"Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Поступающие могут узнать о полученных рекомендации на бюджет в своих электронных кабинетах", – отметил министр.

Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.




