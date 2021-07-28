Вступительная кампания-2021: Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации для зачисления на бюджет в вузы, - Шкарлет
28 июля в электронных кабинетах абитуриентов появились рекомендации для зачисления на бюджет в высшие учебные заведения, их получили 64 тыс. 976 человек.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Поступающие могут узнать о полученных рекомендации на бюджет в своих электронных кабинетах", – отметил министр.
Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
только 65 тыс. бесплатного образования ?
Р.S. - Уже звонят из ректоратов, предлагают контракт...