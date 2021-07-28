РУС
Вступительная кампания-2021: Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации для зачисления на бюджет в вузы, - Шкарлет

28 июля в электронных кабинетах абитуриентов появились рекомендации для зачисления на бюджет в высшие учебные заведения, их получили 64 тыс. 976 человек.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Поступающие могут узнать о полученных рекомендации на бюджет в своих электронных кабинетах", – отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования

Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.

вступительная кампания (290) вуз (910) Минобразования (1752) абитуриент (147) Шкарлет Сергей (297)
и это все?
только 65 тыс. бесплатного образования ?
28.07.2021 12:51 Ответить
Странное зачисление в этом году, у ребёнка 172 и из пяти вузов написали "не рекомендовано" ни по каким приоритетам, а посмотревши на других, в тех же вузах, даже со 145, - "рекомендовано". Как такое может быть?
28.07.2021 12:59 Ответить
может квоты, проверьте
28.07.2021 16:02 Ответить
Ви можете переглянути рейтингові списки по вашим спеціальностям і переконатись, що не ввійшли в рекомендовані. Якщо мало бюджетних місць, то і зі 195 балами не на всі спеціальності можна вступити.
28.07.2021 22:49 Ответить
Да так и есть, во всех ВУЗах уменьшили количество бюджетных мест, при том что количество заявок в среднем выросло в этом году на 20%. Соответственно при такой ситуации средний бал поступающих вырос. Там куда мы целились по первому приоритету в прошлом году поступали со 165, а в этом не прошли со 174 баллами. Во общем с этим Шкарлетом в образовании начались проблемы, не мной одним подмечено, с какой целью, вопрос риторический.
Р.S. - Уже звонят из ректоратов, предлагают контракт...
29.07.2021 12:59 Ответить
 
 