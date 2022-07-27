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Міністерство молоді та спорту (149) молодь (115) Гутцайт (78)

Через російське вторгнення постраждало 35 об'єктів молодіжної інфраструктури, - Гутцайт

гутцайт

Міністр молоді та спорту заявляє, що внаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури на всій території України.

"Загальні збитки, завдані молодіжній інфраструктурі на всій території України, становлять майже 100 млн грн. 9 об'єктів зруйновані, 26 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще 60 об'єктів молодіжної інфраструктури опинилися на тимчасово окупованих територіях і жодних даних про їхній стан немає.

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Перелік , будь ласка, в студію. В одному Маріуполі мабуть більше.
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27.07.2022 18:43 Відповісти
А де лейтенант ЗСУ Магучіх?
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27.07.2022 18:50 Відповісти
Сама посада "міністр молоді та спорту" штучно створена сінекура. Абсолютно не потрібне паразитичне міністерство яке дублює функції і не приймає жодних самостійних рішень.
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27.07.2022 19:07 Відповісти
це ще зекономіли..а раніше було дві структури про молодь і спорт...доречі, міністр теж слуга, а через таки структури, проводячи вселякі спортивні дійства, а там і реклама - легалізовані хабарі, а там і офшори..бо хто тих рекламників перевіряє..
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27.07.2022 19:53 Відповісти
И что? Дайте мне БАБЛО на распил!?
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27.07.2022 21:24 Відповісти
 
 