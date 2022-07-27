Через російське вторгнення постраждало 35 об'єктів молодіжної інфраструктури, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту заявляє, що внаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури на всій території України.

"Загальні збитки, завдані молодіжній інфраструктурі на всій території України, становлять майже 100 млн грн. 9 об'єктів зруйновані, 26 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще 60 об'єктів молодіжної інфраструктури опинилися на тимчасово окупованих територіях і жодних даних про їхній стан немає.

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