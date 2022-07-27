Через російське вторгнення постраждало 35 об'єктів молодіжної інфраструктури, - Гутцайт
Міністр молоді та спорту заявляє, що внаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури на всій території України.
"Загальні збитки, завдані молодіжній інфраструктурі на всій території України, становлять майже 100 млн грн. 9 об'єктів зруйновані, 26 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ще 60 об'єктів молодіжної інфраструктури опинилися на тимчасово окупованих територіях і жодних даних про їхній стан немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар27.07.2022 18:43 Відповісти Мені подобається 0
Добродій Бувалий
показати весь коментар27.07.2022 18:50 Відповісти Мені подобається 0
НБ
показати весь коментар27.07.2022 19:07 Відповісти Мені подобається 0
Марина Кравець
показати весь коментар27.07.2022 19:53 Відповісти Мені подобається 0
RustIck
показати весь коментар27.07.2022 21:24 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...