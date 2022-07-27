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Министерство молодежи и спорта (127) молодежь (228) Гутцайт (60)

Из-за российского вторжения пострадали 35 объектов молодежной инфраструктуры, - Гутцайт

гутцайт

Министр молодежи и спорта заявляет, что вследствие боевых действий пострадали 35 объектов молодежной инфраструктуры на всей территории Украины.

"Общий ущерб, причиненный молодежной инфраструктуре на всей территории Украины, составляет почти 100 млн грн. 9 объектов разрушены, 26 имеют существенные или частичные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства со ссылкой на Гутцайта, передает Цензор.НЕТ.

Еще 60 объектов молодежной инфраструктуры оказались на временно оккупированных территориях и никаких данных об их состоянии нет.

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Перелік , будь ласка, в студію. В одному Маріуполі мабуть більше.
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27.07.2022 18:43 Ответить
А де лейтенант ЗСУ Магучіх?
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27.07.2022 18:50 Ответить
Сама посада "міністр молоді та спорту" штучно створена сінекура. Абсолютно не потрібне паразитичне міністерство яке дублює функції і не приймає жодних самостійних рішень.
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27.07.2022 19:07 Ответить
це ще зекономіли..а раніше було дві структури про молодь і спорт...доречі, міністр теж слуга, а через таки структури, проводячи вселякі спортивні дійства, а там і реклама - легалізовані хабарі, а там і офшори..бо хто тих рекламників перевіряє..
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27.07.2022 19:53 Ответить
И что? Дайте мне БАБЛО на распил!?
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27.07.2022 21:24 Ответить
 
 