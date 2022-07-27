Из-за российского вторжения пострадали 35 объектов молодежной инфраструктуры, - Гутцайт
Министр молодежи и спорта заявляет, что вследствие боевых действий пострадали 35 объектов молодежной инфраструктуры на всей территории Украины.
"Общий ущерб, причиненный молодежной инфраструктуре на всей территории Украины, составляет почти 100 млн грн. 9 объектов разрушены, 26 имеют существенные или частичные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства со ссылкой на Гутцайта, передает Цензор.НЕТ.
Еще 60 объектов молодежной инфраструктуры оказались на временно оккупированных территориях и никаких данных об их состоянии нет.
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